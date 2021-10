Додано: Чет 14 жов, 2021 16:07

Редактор специальных проектов в The Atlantic (один из старейших и наиболее респектабельных литературных журналов США) Ellen Cushing (Э. Кушинг) в статье ``Late-Stage Pandemic Is Messing With Your Brain'' ( Поздняя стадия пандемии мешает вашему мозгу), опубликованной в марте 2021 года описывает психологическое состояние обычных молодых людей и людей среднего возраста, живущих в условиях манипуляции коллективным сознанием, связанным с COVID-19. Две цитаты из этой статьи: `Мы так долго этим занимаемся, что забываем, как быть нормальным''. ``Единственное, что может быть лучше, чем быть гением в пандемии, - это быть интеллектуально свободным от массового горя''.