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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3931393239333934>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85
Мені вже зробили щеплення
62%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
14
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 14:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Опять фантазии? По каким рассказам Флер вы судите?

Так было ж выше, что многие ваши знакомые (с рынка Барабашова, которые одаривали подарками?) купили ковидные бумаги и вам предстоит это пройти. Или вы забыли?
"Доктора наук" на зоне, это погоняла? Реальные бывали, или вы будете первой? За подделку.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 14:57

  Hotab написав:
  uaprofi написав:пускай лучше включают отопление

Вы себе кондей не поставили? Сейчас по 1.68грн/кВт греться дешевле, чем по 2500-3000 грн/1 Гигакалорию. Особенно ночью, особенно кондеем. Гори огнем отопление от ТЕЦ.

1.44
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 15:01

  fler написав:
  ЛАД написав:https://www.dw.com/ru/situacija-na-samom-dele-ochen-strashnaja-chto-proishodit-s-koronavirusom-v-rossii/av-59473213
Там интересно: "По подсчётам специалистов 25% сертификатов может быть поддельными" (на 01.30) и женщина называет цену - всего-то 6000 руб. Это в России. Интересно, сколько у нас? Судя по рассказам Флер, должно быть много.


Опять фантазии? По каким рассказам Флер вы судите? Где цитаты? :evil:
......

Вы просили цитату, получите:
Нас предупредили еще в начале августа, на ушко дали срок до 1 января. Официально пока нет никаких приказов, но думаю, что появятся с 18 октября. Часть людей уже "порешали" вопрос - в Киеве и в Харькове. Мне еще предстоит.

viewtopic.php?p=5314793#p5314793.
Надеюсь, не будете утверждать, что "порешали" означает "вакцинировались". :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 15:03

  flyman написав:
  Hotab написав:
  uaprofi написав:пускай лучше включают отопление

Вы себе кондей не поставили? Сейчас по 1.68грн/кВт греться дешевле, чем по 2500-3000 грн/1 Гигакалорию. Особенно ночью, особенно кондеем. Гори огнем отопление от ТЕЦ.

1.44

Это если меньше 200 кВт.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 15:23

Пропоную вакцинаторам створити порівняльну табличку летальності від ковіду по різним країнам з однаковими періодами...
Я пропоную наступний варіант
Для кожної країни три періоди
Перших 200 днів - період коли в жодній з країн не було жодного вакцинованого
Других 200 днів - період коли деякі країни а-ля Ізраїль чи Англія(для мене Англія це Англія+Уельс) досягнули 60-80% вакцинацій
Третій - приблизно 200 днів по сьогоднішній день
В кожному з періодів визначати кількість летальних випадків на 1 млн населення
І в кінці Сума всіх випадків на 1 млн населення для кожної країни
Я маю інформацію по Англії,Іспанії,Норвегії,США, Румунії,Швеції, Україні,Франції,Німеччині....

То як - створюємо...чи й далі боїмося страшного бабайки, при чому боїмося не тому що він реально страшний...а тому що нам Вася розсказав, що йому Петя казав,який чув як Миколина жінка в лікарні головного лікаря слухала...?
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 14 жов, 2021 15:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 15:23

  uaprofi написав:
  Hotab написав:Может потому,что теплый летний бриз с открытыми летними площадками и открытыми окнами маршруток в Одессе не круглый год??


пускай лучше включают отопление!

Вопрос отопления поднимают уже не первый раз.
Но у нас по правилам отопление включают, когда то ли 3, то ли 5 дней подряд (не помню точно) среднесуточная температура на улице ниже +8°С.
И почему-то все годы на эту тему разговоров не было.
Сейчас вдруг появились объяснения, что вспышка ковида из-за холодных квартир.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 15:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:То як - створюємо...чи й далі боїмося

Вы ещё не угомонились после полного фиаско с прошлой таблицей? Даже когда вы поняли, что она отстой и попробовали пооперировать данными авторитетных институтов, даже там вас загнали под плинтус ссаными тряпками. Неужели кроме фатализма, у вас ещё и мазохизм в латентной форме?
Причем мазохизм на грани мегаглупости: "оьлалаттся по самые уши , но с покер-фейсом продолжать кого-то обвинять в "боїмося?"
Да, боїмося порвать животы от ржаки с вашей глупости.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 14 жов, 2021 16:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 15:55

  ЛАД написав:
  uaprofi написав:
  Hotab написав:Может потому,что теплый летний бриз с открытыми летними площадками и открытыми окнами маршруток в Одессе не круглый год??


пускай лучше включают отопление!

Вопрос отопления поднимают уже не первый раз.
Но у нас по правилам отопление включают, когда то ли 3, то ли 5 дней подряд (не помню точно) среднесуточная температура на улице ниже +8°С.
И почему-то все годы на эту тему разговоров не было.
Сейчас вдруг появились объяснения, что вспышка ковида из-за холодных квартир.

а вроде весело
В некоторых украинских областях местные власти объявили чрезвычайные ситуации из-за отсутствия газа для отопления коммунальных и бюджетных учреждений.

https://biz.liga.net/all/tek/novosti/v- ... tavok-gaza
Зображення
http://www.pogodaiklimat.ru/monitor.php?id=33345
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 14 жов, 2021 16:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 15:58

В кого є які претензії до табличок з 5-10 країн , летальність яких привязана як до періодів(200+200+200діб) так і до кількості населення і приведена до 1 млн населення) і хто хоче їх зробити?
Я в свою чергу пояснюю
Перших 200 днів - всі країни в однакових умовах(для усіх ковід вперше і жодної вакцини)
наступних 200 діб( хтось вакцинує-хтось забив - побачимо різницю)
Останніх 200 діб - ті хто провакцинувався - мають мати летальність в рази ( а точніше в 20 разів) меншу(при ефективності вакцини від смерті в 95% як тут нас переконують)

Якщо припущення справдяться - це одне
А якщо ні - виявиться що вакцинатори злякались власної тіні
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 16:07

Редактор специальных проектов в The Atlantic (один из старейших и наиболее респектабельных литературных журналов США) Ellen Cushing (Э. Кушинг) в статье ``Late-Stage Pandemic Is Messing With Your Brain'' ( Поздняя стадия пандемии мешает вашему мозгу), опубликованной в марте 2021 года описывает психологическое состояние обычных молодых людей и людей среднего возраста, живущих в условиях манипуляции коллективным сознанием, связанным с COVID-19. Две цитаты из этой статьи: `Мы так долго этим занимаемся, что забываем, как быть нормальным''. ``Единственное, что может быть лучше, чем быть гением в пандемии, - это быть интеллектуально свободным от массового горя''.
andrein
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