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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 жов, 2021 16:11
budivelnik написав:
Вас задовільнили мої пояснення?
Вполне, как из 4 вышло 3 я сразу и поняла. Даже с цветом всё ещё веселее... В этом Вы весь: прогнозы верные просто плюс/минус трамвайная остановка ))))
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stm
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Чет 14 жов, 2021 14:01
ЛОБ