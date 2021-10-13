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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3931393239333934

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85
Мені вже зробили щеплення
62%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
14
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 16:11

  budivelnik написав:
Вас задовільнили мої пояснення?

Вполне, как из 4 вышло 3 я сразу и поняла. Даже с цветом всё ещё веселее... В этом Вы весь: прогнозы верные просто плюс/минус трамвайная остановка ))))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 17:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Перших 200 днів - всі країни в однакових умовах(для усіх ковід вперше і жодної вакцини)
наступних 200 діб( хтось вакцинує-хтось забив - побачимо різницю)
Останніх 200 діб - ті хто провакцинувався - мають мати летальність в рази ( а точніше в 20 разів) меншу(при ефективності вакцини від смерті в 95% як тут нас переконують)


Насколько надо быть отбитым на все свои 2 года школы прапорщиков, чтобы оперировать единственным фактором сравнения между разными странами - вакцинация.

Тут в одной выбранной стране (хоть Украине, хоть РФ) по сути без вакцинации (или до ее начала, как удобнее) наблюдаются всплески смертей , а затем их падение, и снова подъем. И это все без влияния вакцинации.
А здесь "математик" хочет сравнивать даже не одну страну с вакцинацией и без, а различные , в разное время, находящиеся на разной стадии волны.
Вот что в голове у этого человека?

Уже даже до Флер дошло, что "у Израиля как раз стихла волна, у Украины как раз поднялась волна", ну то есть какое-то понимание, что нельзя сравнивать "в лоб" - появилось. А строитель с пусть даже заочным, но все же дипломом мыслит до сих пор так примитивно.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 18:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:
  pilker написав:.......
ходят слухи шо учителя из лос-анжелеса не учли доверие Лада к FDA и вкатили
иск школьному округу, который обязал их вакцинироваться эксперементальными вакцинами с разрешением на экстренное применение. они посчитали себя участниками эксперемента. вспомнили Нюрнбергский кодекс 1947 года, его ратификацию хельсинским соглашением 1964 года, кодификацию федеральными правилами сша. не могу понять. они назвали себя участниками эксперемента без их согласия. тобишь подопытными. то морально ли они поступили, есть ли в США статья за клевету ?


2. "Вкатить иск" ещё не значит получить результат.

точно. та вопрос то был Вам за другое как специалисту по морали. их действие морально или нет. можно ли их назвать клеветниками уже не спрашиваю.
  ЛАД написав:"Вкатывайте" и Вы. И "считайте себя" хоть Наполеоном.

понятно. типа вижу вас не переубедить, поэтому сразу перехожу к оскорблениям.
  ЛАД написав:На мой вопрос Вы не ответили:
- А Вы больше доверяете родным украинским контролирующим органам или всё же FDA?

та для начала хотя бы установить взаимосвязь между Вашим доверием к FDA с Вашей оценкой морали у "юриста". потом за меня спрашивать.
не мог понять в чем Ваш профит от этого вопроса с доверием к FDA. может такая схемка. украинцы доверяют FDA больше, своим контролирующим органам.
украинцы и израильтяне доверяют FDA больше чем американцы. дважды привитым украинцам нужен бустер.
https://mignews.com/news/health/grotto- ... um=desktop
pilker
 
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