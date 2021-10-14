Додано: Чет 14 жов, 2021 17:31

budivelnik написав: Перших 200 днів - всі країни в однакових умовах(для усіх ковід вперше і жодної вакцини)

наступних 200 діб( хтось вакцинує-хтось забив - побачимо різницю)

Останніх 200 діб - ті хто провакцинувався - мають мати летальність в рази ( а точніше в 20 разів) меншу(при ефективності вакцини від смерті в 95% як тут нас переконують) Перших 200 днів - всі країни в однакових умовах(для усіх ковід вперше і жодної вакцини)наступних 200 діб( хтось вакцинує-хтось забив - побачимо різницю)Останніх 200 діб - ті хто провакцинувався - мають мати летальність в рази ( а точніше в 20 разів) меншу(при ефективності вакцини від смерті в 95% як тут нас переконують)

Насколько надо быть отбитым на все свои 2 года школы прапорщиков, чтобы оперировать единственным фактором сравнения между разными странами - вакцинация.Тут в одной выбранной стране (хоть Украине, хоть РФ) по сути без вакцинации (или до ее начала, как удобнее) наблюдаются всплески смертей , а затем их падение, и снова подъем. И это все без влияния вакцинации.А здесь "математик" хочет сравнивать даже не одну страну с вакцинацией и без, а различные , в разное время, находящиеся на разной стадии волны.Вот что в голове у этого человека?Уже даже до Флер дошло, что "у Израиля как раз стихла волна, у Украины как раз поднялась волна", ну то есть какое-то понимание, что нельзя сравнивать "в лоб" - появилось. А строитель с пусть даже заочным, но все же дипломом мыслит до сих пор так примитивно.