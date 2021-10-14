budivelnik написав:Перших 200 днів - всі країни в однакових умовах(для усіх ковід вперше і жодної вакцини) наступних 200 діб( хтось вакцинує-хтось забив - побачимо різницю) Останніх 200 діб - ті хто провакцинувався - мають мати летальність в рази ( а точніше в 20 разів) меншу(при ефективності вакцини від смерті в 95% як тут нас переконують)
Насколько надо быть отбитым на все свои 2 года школы прапорщиков, чтобы оперировать единственным фактором сравнения между разными странами - вакцинация.
Тут в одной выбранной стране (хоть Украине, хоть РФ) по сути без вакцинации (или до ее начала, как удобнее) наблюдаются всплески смертей , а затем их падение, и снова подъем. И это все без влияния вакцинации. А здесь "математик" хочет сравнивать даже не одну страну с вакцинацией и без, а различные , в разное время, находящиеся на разной стадии волны. Вот что в голове у этого человека?
Уже даже до Флер дошло, что "у Израиля как раз стихла волна, у Украины как раз поднялась волна", ну то есть какое-то понимание, что нельзя сравнивать "в лоб" - появилось. А строитель с пусть даже заочным, но все же дипломом мыслит до сих пор так примитивно.
pilker написав:....... ходят слухи шо учителя из лос-анжелеса не учли доверие Лада к FDA и вкатили иск школьному округу, который обязал их вакцинироваться эксперементальными вакцинами с разрешением на экстренное применение. они посчитали себя участниками эксперемента. вспомнили Нюрнбергский кодекс 1947 года, его ратификацию хельсинским соглашением 1964 года, кодификацию федеральными правилами сша. не могу понять. они назвали себя участниками эксперемента без их согласия. тобишь подопытными. то морально ли они поступили, есть ли в США статья за клевету ?
2. "Вкатить иск" ещё не значит получить результат.
точно. та вопрос то был Вам за другое как специалисту по морали. их действие морально или нет. можно ли их назвать клеветниками уже не спрашиваю.
ЛАД написав:"Вкатывайте" и Вы. И "считайте себя" хоть Наполеоном.
понятно. типа вижу вас не переубедить, поэтому сразу перехожу к оскорблениям.
ЛАД написав:На мой вопрос Вы не ответили: - А Вы больше доверяете родным украинским контролирующим органам или всё же FDA?
та для начала хотя бы установить взаимосвязь между Вашим доверием к FDA с Вашей оценкой морали у "юриста". потом за меня спрашивать. не мог понять в чем Ваш профит от этого вопроса с доверием к FDA. может такая схемка. украинцы доверяют FDA больше, своим контролирующим органам. украинцы и израильтяне доверяют FDA больше чем американцы. дважды привитым украинцам нужен бустер. https://mignews.com/news/health/grotto- ... um=desktop
Чувак подробно рассказал всю теорию https://youtu.be/h6HkljKNNxA к сожалению , а на самом деле мне просто облом искать тайм коды , проматывайте ищите где то первых 20% можно промотать да это 99% о заговорах посмотрим на лояльность админов вытрут или нет забавно смотреть как взрослые даже пожилые кидаются какашками друг в дружку и обзываются как в садике в стиле кто круче кого обозьвет и на это модераторы смотрят сквозь пальцы , а чуть чуть идеологически не верный материал идет так тут-ка сразу цензура ================================================================ vaccinating the entire global population with an experimental, insufficiently tested vsccine, fast tracked through development in record breaking time, for wich the pharmaceutical companies are immune from liability, over a virus with a 99,9% recovery rate. What could possibly go wrong ? ============================== вакцинация всего населения земного шара экспериментальным, недостаточно протестированным вакцином против вируса, быстро развивающимся в рекордно короткие сроки, за который фармацевтические компании несут ответственность за вирус с вероятностью выздоровления 99,9%. Что возможно могло пойти не так ?
Востаннє редагувалось yama в Чет 14 жов, 2021 22:30, всього редагувалось 1 раз.
pilker написав:....... ходят слухи шо учителя из лос-анжелеса не учли доверие Лада к FDA и вкатили иск школьному округу, который обязал их вакцинироваться эксперементальными вакцинами с разрешением на экстренное применение. они посчитали себя участниками эксперемента. вспомнили Нюрнбергский кодекс 1947 года, его ратификацию хельсинским соглашением 1964 года, кодификацию федеральными правилами сша. не могу понять. они назвали себя участниками эксперемента без их согласия. тобишь подопытными. то морально ли они поступили, есть ли в США статья за клевету ?
2. "Вкатить иск" ещё не значит получить результат.
точно. та вопрос то был Вам за другое как специалисту по морали. их действие морально или нет. можно ли их назвать клеветниками уже не спрашиваю.
ЛАД написав:"Вкатывайте" и Вы. И "считайте себя" хоть Наполеоном.
понятно. типа вижу вас не переубедить, поэтому сразу перехожу к оскорблениям.
ЛАД написав:На мой вопрос Вы не ответили: - А Вы больше доверяете родным украинским контролирующим органам или всё же FDA?
та для начала хотя бы установить взаимосвязь между Вашим доверием к FDA с Вашей оценкой морали у "юриста". потом за меня спрашивать. не мог понять в чем Ваш профит от этого вопроса с доверием к FDA. может такая схемка. украинцы доверяют FDA больше, своим контролирующим органам. украинцы и израильтяне доверяют FDA больше чем американцы. дважды привитым украинцам нужен бустер. https://mignews.com/news/health/grotto- ... um=desktop
Ваш поток сознания непонятен. Научитесь, пожалуйста, излагать свои мысли яснее. И на мой вопрос Вы так и не ответили.
Puente написав:Більше того - насправді зовсім не хвилює . Цінність життя якоїсь конкретної людини має тільки для її близьких .
Так и есть. Возможно вы не заметили, здесь заруба идёт не на предмет "а давайте всех спасём" (возможно Истребин один призывает к этому, мне вообще ничья жизнь не дорога , кроме своей), а все дисиденты остановилось на этапе "а есть ли ковидные смерти?", "а сколько их?" , "а сколько лет они не дожили?"," а вакцина помогает?" . Каждый из дисидентов тормознулся на своем каком-то этапе. Вкладчик с Ямой остался на уровне "нет ничего, никто не умирает, просто жрут водку и умирают". Другие сумели пройти дальше "умирают , но очень мало и они и так умерли бы завтра". Кто-то "умирают много, ну и ладно, я же не умру, потому вакцинация не нужна ни мне , и вообще никому".
В общем речь идёт об этом на этих страницах. Здесь не о сострадании. По крайней мере после появления вакцины у меня его не осталось ни к кому. Антивакс сам себе злобный Буратино и пусть на здоровье умирает.
А меня зло берет на антиваксов за то, что из-за их тупого пофигизма пандемия продолжается и забирает в могилы тех, кто соблюдает противоэпидемиологические меры, и из-за которых вводят потом карантины.
Hotab написав:Шутки шутками, но если при средних обычных смертях в Киеве порядка 3-4 тыс. закапывают в месяц, то в ковидные вспышки это 5-6 тысяч. Конечно это не +2 тыс свободных квартир , хоть бы 1 тысяча вышла, но на КРЖН это должно давить. Увы, рынок все проглатывает пока что, цены не падают.
Основополагающий фактор для роста строительства и рынка недвижимости - это уровень обеспеченности каждого жителя своим собственным жильем. Выражается в количестве квадратных метров на одного человека. По этому показателю Украина до сих пор пасет задних.