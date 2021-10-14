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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3932393339343935

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85
Мені вже зробили щеплення
62%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
14
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 22:56

  ЛАД написав:Прошу прощения за длинную цитату, но важно для наших споров. Даже не буду ничего выделять, читайте сами.
В журнале Американской медицинской ассоциации были опубликованы [b]промежуточные выводы самого крупного исследования влияния вакцины от коронавируса. В исследовании участвуют 6 миллионов человек, его проводят в США при поддержке и финансировании Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).[/b]

давайте так сколько времени нужно для оценки репродуктивной функции вакцинированных ? ну вот через сколько времени после прививки вакцинированные проведут успешное зачатие выносят и родят здорового ребенка ? есть такие исследования ? Я так понимаю репродуктивную функцию не исследовали ни у женщин ни у мужчин ? Так как для этого надо чуть-чуть больше времени чем у кроликов , массовая вакцинация началась когда ? Ну пусть год назад ( если в Украине то 24 февраля) плюс + 1 месяц на вторую дозу вакцины + 0,5 мес на выроботку иммунитета + 9 месяцев то есть гурбо через два месяца условно надо смотреть по вакцинированным . Мир начал пусть на 5 месяцев раньше, так что данные только только можно начинать собирать , а вы говорите массово исследование . Чего они там исследуют? верно - краткосрочные последствия .
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 23:01

  yama написав:
  ЛАД написав:Прошу прощения за длинную цитату, но важно для наших споров. Даже не буду ничего выделять, читайте сами.
В журнале Американской медицинской ассоциации были опубликованы [b]промежуточные выводы самого крупного исследования влияния вакцины от коронавируса. В исследовании участвуют 6 миллионов человек, его проводят в США при поддержке и финансировании Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).[/b]

давайте так сколько времени нужно для оценки репродуктивной функции вакцинированных ? ну вот через сколько времени после прививки вакцинированные проведут успешное зачатие выносят и родят здорового ребенка ? есть такие исследования ? Я так понимаю репродуктивную функцию не исследовали ни у женщин ни у мужчин ? Так как для этого надо чуть-чуть больше времени чем у кроликов , массовая вакцинация началась когда ? Ну пусть год назад ( если в Украине то 24 февраля) плюс + 1 месяц на вторую дозу вакцины + 0,5 мес на выроботку иммунитета + 9 месяцев то есть гурбо через два месяца условно надо смотреть по вакцинированным . Мир начал пусть на 5 месяцев раньше, так что данные только только можно начинать собирать , а вы говорите массово исследование . Чего они там исследуют? верно - краткосрочные последствия .

37000 вакцинированных беременных исследовали в США. Всё ок. Невакцинированные беременные там приравнены к возрасту 60+. Может уйти в пике. Более того уже рождены дети сразу с антителами если была двойная вакцинация. Кормящая мать дважды вакцинировалась и передала с молоком защиту от ковида ребенку. Бигдата уже давно правят миром, просто неназванные хакеры не могут ломать открытые данные ;)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 23:05

yama
Много слов, но можно к Вам один вопрос?
Надеюсь, в отличие от других, Вы ответите.
Вы, как я понял, довольно много пользуетесь вакцинами. Разными.
Скажите, пожалуйста, проверялось ли воздействие на репродуктивную функцию хоть у одной из них?
Я, действительно, не знаю. Но очень сомневаюсь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 23:12

Весь вечер не появлялся, чувствую, много пропустил. Тут, видимо, и "таблички" были и их "очень горячее" обсуждение. Но в итоге хорошо поработали модераторы. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 23:13

  Slx написав:Многие говорят, что мать - это профессия. Ну так пора значит приравнять беременность туда же и вписать в список обязательных к вакцинации.

Мне нравится идея криминальной ответственности родителей если они отказали ребенку в праве на здоровую от полиомиелита жизнь, а в итоге ребенок стал инвалидом. Мне так же нравится идея обязательной вакцинации от Ковида беременных.

предлагаю ввести обязательную вакцинацию от бешенства для Slx, нет, совсем не потому что Slx бешеный , я таким примитивными шутками не страдаю и людей не обзываю . Но все-таки очень рекомендую всем агитаторам за вакцинацию и в особенности Slx , сделать прививку от бешенства так как летальность без прививки достигает 100% во всех 100% случаев (науке известны 1 или 2 случая исцеления без прививки и то они под сомнением) .И не потому что это 6 уколов ( а не 40 как в страшилках) Ну и это не главное. Кто хоть чуть-чуть в теме - тот поймет, а остальные может немного займутся самообразованием :wink:
yama
 
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Чет 14 жов, 2021 14:01
ЛОБ

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