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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3933393439353936> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85 Мені вже зробили щеплення 62% 53 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 14 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 85 Додано: Чет 14 жов, 2021 22:56 ЛАД написав: Прошу прощения за длинную цитату, но важно для наших споров. Даже не буду ничего выделять, читайте сами.

В журнале Американской медицинской ассоциации были опубликованы [b]промежуточные выводы самого крупного исследования влияния вакцины от коронавируса. В исследовании участвуют 6 миллионов человек, его проводят в США при поддержке и финансировании Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).[/b] Прошу прощения за длинную цитату, но важно для наших споров. Даже не буду ничего выделять, читайте сами.

давайте так сколько времени нужно для оценки репродуктивной функции вакцинированных ? ну вот через сколько времени после прививки вакцинированные проведут успешное зачатие выносят и родят здорового ребенка ? есть такие исследования ? Я так понимаю репродуктивную функцию не исследовали ни у женщин ни у мужчин ? Так как для этого надо чуть-чуть больше времени чем у кроликов , массовая вакцинация началась когда ? Ну пусть год назад ( если в Украине то 24 февраля) плюс + 1 месяц на вторую дозу вакцины + 0,5 мес на выроботку иммунитета + 9 месяцев то есть гурбо через два месяца условно надо смотреть по вакцинированным . Мир начал пусть на 5 месяцев раньше, так что данные только только можно начинать собирать , а вы говорите массово исследование . Чего они там исследуют? верно - краткосрочные последствия . давайте так сколько времени нужно для оценки репродуктивной функции вакцинированных ? ну вот через сколько времени после прививки вакцинированные проведут успешное зачатие выносят и родят здорового ребенка ? есть такие исследования ? Я так понимаю репродуктивную функцию не исследовали ни у женщин ни у мужчин ? Так как для этого надо чуть-чуть больше времени чем у кроликов , массовая вакцинация началась когда ? Ну пусть год назад ( если в Украине то 24 февраля) плюс + 1 месяц на вторую дозу вакцины + 0,5 мес на выроботку иммунитета + 9 месяцев то есть гурбо через два месяца условно надо смотреть по вакцинированным . Мир начал пусть на 5 месяцев раньше, так что данные только только можнособирать , а вы говорите массово исследование . Чего они там исследуют? верно - краткосрочные последствия . yama Повідомлень: 3912 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7861 раз. Подякували: 896 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 жов, 2021 23:01 yama написав: ЛАД написав: Прошу прощения за длинную цитату, но важно для наших споров. Даже не буду ничего выделять, читайте сами.

В журнале Американской медицинской ассоциации были опубликованы [b]промежуточные выводы самого крупного исследования влияния вакцины от коронавируса. В исследовании участвуют 6 миллионов человек, его проводят в США при поддержке и финансировании Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).[/b] Прошу прощения за длинную цитату, но важно для наших споров. Даже не буду ничего выделять, читайте сами.

давайте так сколько времени нужно для оценки репродуктивной функции вакцинированных ? ну вот через сколько времени после прививки вакцинированные проведут успешное зачатие выносят и родят здорового ребенка ? есть такие исследования ? Я так понимаю репродуктивную функцию не исследовали ни у женщин ни у мужчин ? Так как для этого надо чуть-чуть больше времени чем у кроликов , массовая вакцинация началась когда ? Ну пусть год назад ( если в Украине то 24 февраля) плюс + 1 месяц на вторую дозу вакцины + 0,5 мес на выроботку иммунитета + 9 месяцев то есть гурбо через два месяца условно надо смотреть по вакцинированным . Мир начал пусть на 5 месяцев раньше, так что данные только только можно начинать собирать , а вы говорите массово исследование . Чего они там исследуют? верно - краткосрочные последствия . давайте так сколько времени нужно для оценки репродуктивной функции вакцинированных ? ну вот через сколько времени после прививки вакцинированные проведут успешное зачатие выносят и родят здорового ребенка ? есть такие исследования ? Я так понимаю репродуктивную функцию не исследовали ни у женщин ни у мужчин ? Так как для этого надо чуть-чуть больше времени чем у кроликов , массовая вакцинация началась когда ? Ну пусть год назад ( если в Украине то 24 февраля) плюс + 1 месяц на вторую дозу вакцины + 0,5 мес на выроботку иммунитета + 9 месяцев то есть гурбо через два месяца условно надо смотреть по вакцинированным . Мир начал пусть на 5 месяцев раньше, так что данные только только можнособирать , а вы говорите массово исследование . Чего они там исследуют? верно - краткосрочные последствия .

37000 вакцинированных беременных исследовали в США. Всё ок. Невакцинированные беременные там приравнены к возрасту 60+. Может уйти в пике. Более того уже рождены дети сразу с антителами если была двойная вакцинация. Кормящая мать дважды вакцинировалась и передала с молоком защиту от ковида ребенку. Бигдата уже давно правят миром, просто неназванные хакеры не могут ломать открытые данные 37000 вакцинированных беременных исследовали в США. Всё ок. Невакцинированные беременные там приравнены к возрасту 60+. Может уйти в пике. Более того уже рождены дети сразу с антителами если была двойная вакцинация. Кормящая мать дважды вакцинировалась и передала с молоком защиту от ковида ребенку. Бигдата уже давно правят миром, просто неназванные хакеры не могут ломать открытые данные stm

Повідомлень: 3149 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 532 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 жов, 2021 23:05 yama

Много слов, но можно к Вам один вопрос?

Надеюсь, в отличие от других, Вы ответите.

Вы, как я понял, довольно много пользуетесь вакцинами. Разными.

Скажите, пожалуйста, проверялось ли воздействие на репродуктивную функцию хоть у одной из них?

Я, действительно, не знаю. Но очень сомневаюсь. ЛАД 2 Повідомлень: 19961 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4872 раз. Подякували: 4509 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 жов, 2021 23:12 Весь вечер не появлялся, чувствую, много пропустил. Тут, видимо, и "таблички" были и их "очень горячее" обсуждение. Но в итоге хорошо поработали модераторы. ЛАД 2 Повідомлень: 19961 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4872 раз. Подякували: 4509 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 жов, 2021 23:13 Slx написав: Многие говорят, что мать - это профессия. Ну так пора значит приравнять беременность туда же и вписать в список обязательных к вакцинации.



Мне нравится идея криминальной ответственности родителей если они отказали ребенку в праве на здоровую от полиомиелита жизнь, а в итоге ребенок стал инвалидом. Мне так же нравится идея обязательной вакцинации от Ковида беременных. Многие говорят, что мать - это профессия. Ну так пора значит приравнять беременность туда же и вписать в список обязательных к вакцинации.Мне нравится идея криминальной ответственности родителей если они отказали ребенку в праве на здоровую от полиомиелита жизнь, а в итоге ребенок стал инвалидом. Мне так же нравится идея обязательной вакцинации от Ковида беременных.

предлагаю ввести обязательную вакцинацию от бешенства для Slx, нет, совсем не потому что Slx бешеный , я таким примитивными шутками не страдаю и людей не обзываю . Но все-таки очень рекомендую всем агитаторам за вакцинацию и в особенности Slx , сделать прививку от бешенства так как летальность без прививки достигает 100% во всех 100% случаев (науке известны 1 или 2 случая исцеления без прививки и то они под сомнением) .И не потому что это 6 уколов ( а не 40 как в страшилках) Ну и это не главное. Кто хоть чуть-чуть в теме - тот поймет, а остальные может немного займутся самообразованием предлагаю ввести обязательную вакцинацию от бешенства для, нет, совсем не потому чтобешеный , я таким примитивными шутками не страдаю и людей не обзываю . Но все-таки очень рекомендую всем агитаторам за вакцинацию и в особенности, сделать прививку от бешенства так какво всех 100% случаев (науке известны 1 или 2 случая исцеления без прививки и то они под сомнением) .И не потому что это 6 уколов ( а не 40 как в страшилках)Кто хоть чуть-чуть в теме - тот поймет, а остальные может немного займутся самообразованием yama Повідомлень: 3912 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7861 раз. Подякували: 896 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 жов, 2021 23:53 Re: Эпидемия коронавируса в мире IgA написав: Когда Вы пишете что вакцина недостаточно исследована, предполагается что Вы знаете каких конкретно исследований не хватает и почему это важно Когда Вы пишете что вакцина недостаточно исследована, предполагается что Вы знаете каких конкретно исследований не хватает и почему это важно ответил выше ответил выше yama Повідомлень: 3912 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7861 раз. Подякували: 896 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 жов, 2021 23:57 budivelnik написав: IgA написав: budivelnik написав: 26-09-21 Україна -41млн населення - 56080 летальних =1,367 на 1000 населення

24-09-21 Англія -59 млн населення -145582 летальних = 2,497 на 1000 населення



Ще якась зараза буде вякати про те що в Англії краще? 26-09-21 Україна -41млн населення - 56080 летальних =1,367 на 1000 населення24-09-21 Англія -59 млн населення -145582 летальних = 2,497 на 1000 населенняЩе якась зараза буде вякати про те що в Англії краще? Україна - Здійснено тестувань за добу – 118762

Англія - 11-10-2021 - 936,288



Навіть Флер розуміє що кількість тестувань це важливо Україна - Здійснено тестувань за добу – 118762Англія - 11-10-2021 - 936,288Навіть Флер розуміє що кількість тестувань це важливо 1 Я не зрозумів

При чому тут тестування до летальних випадків?







1 Я не зрозумівПри чому тут тестування до летальних випадків?

попрошу робити такі картинки, або викладати на гугл диск , щоб воно читалось попрошу робити такі картинки, або викладати на гугл диск , щоб воно читалось yama Повідомлень: 3912 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7861 раз. Подякували: 896 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 00:03 Re: Эпидемия коронавируса в мире Hotab написав: що 45 тис ССЗ - це справді ССЗ. Але все одно з'явились вони через перевантаження медичної системи , викликаного напливом невакцинованих важких ковідників. що 45 тис ССЗ - це справді ССЗ. Але все одно з'явились вони через перевантаження медичної системи , викликаного напливом невакцинованих важких ковідників.

з'явились вони через залякування пенсіонерів із Серцево судинними захворюваннями , через стресс\панічні атаки , підчас стрессу кровяний тиск підвищується від високого тиску не витримують хворі судинки і лопаються - оримуємо інсульти інфаркти , або відриваються зрушуються тромби . Як тільки бідний хворий із ССЗ кашлянув пчихнув він одразу перелякався що в нього ковід почалася істерика \ панічна атака\ стрес тиск і пульс підвищилися, адреналін хлинув в кров і тут привіт - читай вище. Помер від страху, бо перелякався аж до ... з'явились вони через залякування пенсіонерів із Серцево судинними захворюваннями , через стресс\панічні атаки ,від високого тиску не витримують хворі судинки і лопаються - оримуємо інсульти інфаркти , або відриваються зрушуються тромби . Як тільки бідний хворий із ССЗ кашлянув пчихнув він одразу перелякався що в нього ковід почалася істерика \ панічна атака\ стрес тиск і пульс підвищилися, адреналін хлинув в кров і тут привіт - читай вище. Помер від страху, бо перелякався аж до ... yama Повідомлень: 3912 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7861 раз. Подякували: 896 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 00:07 yama написав: Hotab написав: що 45 тис ССЗ - це справді ССЗ. Але все одно з'явились вони через перевантаження медичної системи , викликаного напливом невакцинованих важких ковідників. що 45 тис ССЗ - це справді ССЗ. Але все одно з'явились вони через перевантаження медичної системи , викликаного напливом невакцинованих важких ковідників.

з'явились вони через залякування пенсіонерів із Серцево судинними захворюваннями , через стресс\панічні атаки , підчас стрессу кровяний тиск підвищується від високого тиску не витримують хворі судинки і лопаються - оримуємо інсульти інфаркти , або відриваються зрушуються тромби . Як тільки бідний хворий із ССЗ кашлянув пчихнув він одразу перелякався що в нього ковід почалася істерика \ панічна атака\ стрес тиск і пульс підвищилися, адреналін хлинув в кров і тут привіт - читай вище. Помер від страху, бо перелякався аж до ... з'явились вони через залякування пенсіонерів із Серцево судинними захворюваннями , через стресс\панічні атаки ,від високого тиску не витримують хворі судинки і лопаються - оримуємо інсульти інфаркти , або відриваються зрушуються тромби . Як тільки бідний хворий із ССЗ кашлянув пчихнув він одразу перелякався що в нього ковід почалася істерика \ панічна атака\ стрес тиск і пульс підвищилися, адреналін хлинув в кров і тут привіт - читай вище. Помер від страху, бо перелякався аж до ...

Вы где-то пропустили боярышник как самолечение перед смертью... Вы где-то пропустили боярышник как самолечение перед смертью... stm

Повідомлень: 3149 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 532 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 00:18 На политмусорке, видимо, совсем плохо стало. Всё больше персонажей оттуда перетекают на эту ветку. В результате она быстрыми темпами скатывается на тот же уровень.

ЛАД 2 Повідомлень: 19961 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4872 раз. Подякували: 4509 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3933393439353936> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 14 жов, 2021 14:01