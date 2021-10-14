ЛАД написав:Прошу прощения за длинную цитату, но важно для наших споров. Даже не буду ничего выделять, читайте сами.
В журнале Американской медицинской ассоциации были опубликованы [b]промежуточные выводы самого крупного исследования влияния вакцины от коронавируса. В исследовании участвуют 6 миллионов человек, его проводят в США при поддержке и финансировании Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).[/b]
давайте так сколько времени нужно для оценки репродуктивной функции вакцинированных ? ну вот через сколько времени после прививки вакцинированные проведут успешное зачатие выносят и родят здорового ребенка ? есть такие исследования ? Я так понимаю репродуктивную функцию не исследовали ни у женщин ни у мужчин ? Так как для этого надо чуть-чуть больше времени чем у кроликов , массовая вакцинация началась когда ? Ну пусть год назад ( если в Украине то 24 февраля) плюс + 1 месяц на вторую дозу вакцины + 0,5 мес на выроботку иммунитета + 9 месяцев то есть гурбо через два месяца условно надо смотреть по вакцинированным . Мир начал пусть на 5 месяцев раньше, так что данные только только можно начинать собирать , а вы говорите массово исследование . Чего они там исследуют? верно - краткосрочные последствия .
ЛАД написав:Прошу прощения за длинную цитату, но важно для наших споров. Даже не буду ничего выделять, читайте сами.
В журнале Американской медицинской ассоциации были опубликованы [b]промежуточные выводы самого крупного исследования влияния вакцины от коронавируса. В исследовании участвуют 6 миллионов человек, его проводят в США при поддержке и финансировании Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).[/b]
давайте так сколько времени нужно для оценки репродуктивной функции вакцинированных ? ну вот через сколько времени после прививки вакцинированные проведут успешное зачатие выносят и родят здорового ребенка ? есть такие исследования ? Я так понимаю репродуктивную функцию не исследовали ни у женщин ни у мужчин ? Так как для этого надо чуть-чуть больше времени чем у кроликов , массовая вакцинация началась когда ? Ну пусть год назад ( если в Украине то 24 февраля) плюс + 1 месяц на вторую дозу вакцины + 0,5 мес на выроботку иммунитета + 9 месяцев то есть гурбо через два месяца условно надо смотреть по вакцинированным . Мир начал пусть на 5 месяцев раньше, так что данные только только можно начинать собирать , а вы говорите массово исследование . Чего они там исследуют? верно - краткосрочные последствия .
37000 вакцинированных беременных исследовали в США. Всё ок. Невакцинированные беременные там приравнены к возрасту 60+. Может уйти в пике. Более того уже рождены дети сразу с антителами если была двойная вакцинация. Кормящая мать дважды вакцинировалась и передала с молоком защиту от ковида ребенку. Бигдата уже давно правят миром, просто неназванные хакеры не могут ломать открытые данные
yama Много слов, но можно к Вам один вопрос? Надеюсь, в отличие от других, Вы ответите. Вы, как я понял, довольно много пользуетесь вакцинами. Разными. Скажите, пожалуйста, проверялось ли воздействие на репродуктивную функцию хоть у одной из них? Я, действительно, не знаю. Но очень сомневаюсь.
Slx написав:Многие говорят, что мать - это профессия. Ну так пора значит приравнять беременность туда же и вписать в список обязательных к вакцинации.
Мне нравится идея криминальной ответственности родителей если они отказали ребенку в праве на здоровую от полиомиелита жизнь, а в итоге ребенок стал инвалидом. Мне так же нравится идея обязательной вакцинации от Ковида беременных.
предлагаю ввести обязательную вакцинацию от бешенства для Slx, нет, совсем не потому что Slx бешеный , я таким примитивными шутками не страдаю и людей не обзываю . Но все-таки очень рекомендую всем агитаторам за вакцинацию и в особенности Slx , сделать прививку от бешенства так как летальность без прививки достигает 100% во всех 100% случаев (науке известны 1 или 2 случая исцеления без прививки и то они под сомнением) .И не потому что это 6 уколов ( а не 40 как в страшилках) Ну и это не главное. Кто хоть чуть-чуть в теме - тот поймет, а остальные может немного займутся самообразованием
Hotab написав:що 45 тис ССЗ - це справді ССЗ. Але все одно з'явились вони через перевантаження медичної системи , викликаного напливом невакцинованих важких ковідників.
з'явились вони через залякування пенсіонерів із Серцево судинними захворюваннями , через стресс\панічні атаки , підчас стрессу кровяний тиск підвищується від високого тиску не витримують хворі судинки і лопаються - оримуємо інсульти інфаркти , або відриваються зрушуються тромби . Як тільки бідний хворий із ССЗ кашлянув пчихнув він одразу перелякався що в нього ковід почалася істерика \ панічна атака\ стрес тиск і пульс підвищилися, адреналін хлинув в кров і тут привіт - читай вище. Помер від страху, бо перелякався аж до ...
Hotab написав:що 45 тис ССЗ - це справді ССЗ. Але все одно з'явились вони через перевантаження медичної системи , викликаного напливом невакцинованих важких ковідників.
з'явились вони через залякування пенсіонерів із Серцево судинними захворюваннями , через стресс\панічні атаки , підчас стрессу кровяний тиск підвищується від високого тиску не витримують хворі судинки і лопаються - оримуємо інсульти інфаркти , або відриваються зрушуються тромби . Як тільки бідний хворий із ССЗ кашлянув пчихнув він одразу перелякався що в нього ковід почалася істерика \ панічна атака\ стрес тиск і пульс підвищилися, адреналін хлинув в кров і тут привіт - читай вище. Помер від страху, бо перелякався аж до ...
Вы где-то пропустили боярышник как самолечение перед смертью...