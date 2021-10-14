Додано: П'ят 15 жов, 2021 00:27

antey1969 написав: Xenon написав: Только что общался с родственником, лежит с ковидом (Киев, больница 1, на харьк.шоссе), почти все что лежат с ним в палате без прививок и он в том числе Только что общался с родственником, лежит с ковидом (Киев, больница 1, на харьк.шоссе),что лежат с ним в палате без прививок и он в том числе

Наглядное подтверждение теории Дарвина. Естественный отбор налицо Наглядное подтверждение теории Дарвина. Естественный отбор налицо

сколько раз говорить ? Если вакцинировано меньшинство то и в больницах будет меньшинство вакцинированных . Сколько в наших больницах лежит больных короной афро-американцев ? Вот из этого делаем вывод что афроамериканцы не болеют короной ! ну или то что в Украине не болеют афро-американцы короной , или можно сказать больше раз рядом с ним в больнице нету афро-американцев значит они вообще не болеют в Украине ничем . Сходите в больницу сколько их там вообще ?Почему если вы с Израилем и Великобританией принимаете в расчет такой подход что мол там очень много вакцинированных и по этому есть и в больницах вакцинированные, то не принимаете обратное утверждение ?как так выборка работает в одну сторону во во вторую ?