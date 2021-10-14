Xenon написав:Только что общался с родственником, лежит с ковидом (Киев, больница 1, на харьк.шоссе), почти все что лежат с ним в палате без прививок и он в том числе
Наглядное подтверждение теории Дарвина. Естественный отбор налицо
сколько раз говорить ? Если вакцинировано меньшинство то и в больницах будет меньшинство вакцинированных . Сколько в наших больницах лежит больных короной афро-американцев ? Вот из этого делаем вывод что афроамериканцы не болеют короной ! ну или то что в Украине не болеют афро-американцы короной , или можно сказать больше раз рядом с ним в больнице нету афро-американцев значит они вообще не болеют в Украине ничем . Сходите в больницу сколько их там вообще ? Почему если вы с Израилем и Великобританией принимаете в расчет такой подход что мол там очень много вакцинированных и по этому есть и в больницах вакцинированные, то не принимаете обратное утверждение ? как так выборка работает в одну сторону во во вторую ?
Slx написав:Теми лекарствами "прямого действия" в Украине называюся Бамлавинимад и Етесевимаб.
внимание вопрос - назовите места и цены где эти препараты можно купить ? еще раз я не отрицал никогда наличие ковид и что очень специфическим отдельным группам людей он может быть опасен , а соответственно лекарства прямого действия должны быть доступны . Так ли это ?
antey1969 написав:Slx Ну уж извините, что не доложили))) Кстати данные препараты закуплены и уже присутствуют в центральных российских клиниках. Но они только... цитирую слова главврача одной московской больницы с последней конференции по лечению Ковида "для социально значимых лиц".
вот собственно все что надо знать гражданам Украины и РФ о том как о них беспокоиться правительство\власть имущие Того что реально надо - нету ибо смердам\плебеям не положено ни за какие деньги. А вот шмурдяк непонятного действия - всегда пожалуйста
antey1969 написав:В Киеве открыта под Ковид еще одна больница на 500 коек. Первая сотня пациентов поступила в течение пары дней после запуска ковидного отделения. По остальным загруженность порядка 70-80%. Растем в столице, причем растем быстро.
вы так и не назвали ни свою должность ни место работы . Никаких подтверждений .
Будівельник написав:думаю, що якось так: - антиваки будуть жити в гетто і носити пов"язочки, щоб було видно що антивак - для особливо буйних антиваків будить табори праці та відпочинку, де їх намагатимуться переконати колотися - іще 100500 обмежень свободи не антивакам: аби чого не сталось.
«Ті, хто відмовляється від свободи заради тимчасової безпеки, не заслуговують ані свободи, ані безпеки» (с) (тм) кажуть, що це придумав якийсь мертвий (не від ковіда) Президент США
а где оригинал сообщения ? потерли ?
Hotab написав:
uaprofi написав:пускай лучше включают отопление
Вы себе кондей не поставили? Сейчас по 1.68грн/кВт греться дешевле, чем по 2500-3000 грн/1 Гигакалорию. Особенно ночью, особенно кондеем. Гори огнем отопление от ТЕЦ.
stm написав:37000 вакцинированных беременных исследовали в США. Всё ок. Невакцинированные беременные там приравнены к возрасту 60+. Может уйти в пике. Более того уже рождены дети сразу с антителами если была двойная вакцинация. Кормящая мать дважды вакцинировалась и передала с молоком защиту от ковида ребенку. Бигдата уже давно правят миром, просто неназванные хакеры не могут ломать открытые данные
я о возможности зачатия и успешной беременности после вакцинации. А не о вакцинации во время беременности. Это чуть-чуть разные периоды ( перед беременностью и вовремя )