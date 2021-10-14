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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3933393439353936 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85 Мені вже зробили щеплення 62% 53 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 14 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 85 Додано: П'ят 15 жов, 2021 00:27 antey1969 написав: Xenon написав: Только что общался с родственником, лежит с ковидом (Киев, больница 1, на харьк.шоссе), почти все что лежат с ним в палате без прививок и он в том числе Только что общался с родственником, лежит с ковидом (Киев, больница 1, на харьк.шоссе),что лежат с ним в палате без прививок и он в том числе

Наглядное подтверждение теории Дарвина. Естественный отбор налицо Наглядное подтверждение теории Дарвина. Естественный отбор налицо

сколько раз говорить ? Если вакцинировано меньшинство то и в больницах будет меньшинство вакцинированных . Сколько в наших больницах лежит больных короной афро-американцев ? Вот из этого делаем вывод что афроамериканцы не болеют короной ! ну или то что в Украине не болеют афро-американцы короной , или можно сказать больше раз рядом с ним в больнице нету афро-американцев значит они вообще не болеют в Украине ничем . Сходите в больницу сколько их там вообще ?

Почему если вы с Израилем и Великобританией принимаете в расчет такой подход что мол там очень много вакцинированных и по этому есть и в больницах вакцинированные, то не принимаете обратное утверждение ?

как так выборка работает в одну сторону во во вторую ? сколько раз говорить ? Если вакцинировано меньшинство то и в больницах будет меньшинство вакцинированных . Сколько в наших больницах лежит больных короной афро-американцев ? Вот из этого делаем вывод что афроамериканцы не болеют короной ! ну или то что в Украине не болеют афро-американцы короной , или можно сказать больше раз рядом с ним в больнице нету афро-американцев значит они вообще не болеют в Украине ничем . Сходите в больницу сколько их там вообще ?Почему если вы с Израилем и Великобританией принимаете в расчет такой подход что мол там очень много вакцинированных и по этому есть и в больницах вакцинированные, то не принимаете обратное утверждение ?как так выборка работает в одну сторону во во вторую ? yama Повідомлень: 3914 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7861 раз. Подякували: 896 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 00:31 Re: Эпидемия коронавируса в мире Slx написав: Теми лекарствами "прямого действия" в Украине называюся Бамлавинимад и Етесевимаб. Теми лекарствами "прямого действия" в Украине называюся внимание вопрос - назовите места и цены где эти препараты можно купить ?

еще раз я не отрицал никогда наличие ковид и что очень специфическим отдельным группам людей он может быть опасен , а соответственно лекарства прямого действия должны быть доступны . Так ли это ?

antey1969 написав: Slx

Ну уж извините, что не доложили)))

Кстати данные препараты закуплены и уже присутствуют в центральных российских клиниках. Но они только... цитирую слова главврача одной московской больницы с последней конференции по лечению Ковида "для социально значимых лиц". Ну уж извините, что не доложили)))Кстати данные препараты закуплены и уже присутствуют в центральных российских клиниках. Но они только... цитирую слова главврача одной московской больницы с последней конференции по лечению Ковида "для социально значимых лиц".

вот собственно все что надо знать гражданам Украины и РФ о том как о них беспокоиться правительство\власть имущие Того что реально надо - нету ибо смердам\плебеям не положено ни за какие деньги. А вот шмурдяк непонятного действия - всегда пожалуйста внимание вопрос -еще раз я не отрицал никогда наличие ковид и чтоон может быть опасен , а соответственновот собственно все что надо знать гражданам Украины и РФ о том как о них беспокоиться правительство\власть имущиеТого что реально надо - нету ибо смердам\плебеям не положено ни за какие деньги. А вот шмурдяк непонятного действия - всегда пожалуйста yama Повідомлень: 3914 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7861 раз. Подякували: 896 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 00:42 Re: Эпидемия коронавируса в мире fin написав: Теперь и я меченый! Теперь и я меченый! скорее надо писать - стерилизованный скорее надо писать - стерилизованный yama Повідомлень: 3914 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7861 раз. Подякували: 896 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 00:44 Hotab написав: budivelnik написав: Будете боротись з короновірусом локдаунами Будете боротись з короновірусом локдаунами

Когда начнёте топить за вакцинацию, чтоб не было локдаунов?? Когда начнёте топить за вакцинацию, чтоб не было локдаунов??

лучше уж за стерилизацию или проще говоря в народе - кастрацию лучше уж за стерилизацию или проще говоря в народе - кастрацию yama Повідомлень: 3914 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7861 раз. Подякували: 896 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 00:45 antey1969 написав: В Киеве открыта под Ковид еще одна больница на 500 коек. Первая сотня пациентов поступила в течение пары дней после запуска ковидного отделения.

По остальным загруженность порядка 70-80%.

Растем в столице, причем растем быстро. В Киеве открыта под Ковид еще одна больница на 500 коек. Первая сотня пациентов поступила в течение пары дней после запуска ковидного отделения.По остальным загруженность порядка 70-80%.Растем в столице, причем растем быстро.

вы так и не назвали ни свою должность ни место работы . Никаких подтверждений .



Будівельник написав: думаю, що якось так:

- антиваки будуть жити в гетто і носити пов"язочки, щоб було видно що антивак

- для особливо буйних антиваків будить табори праці та відпочинку, де їх намагатимуться переконати колотися

- іще 100500 обмежень свободи не антивакам: аби чого не сталось.



«Ті, хто відмовляється від свободи заради тимчасової безпеки, не заслуговують ані свободи, ані безпеки» (с) (тм) кажуть, що це придумав якийсь мертвий (не від ковіда) Президент США



а где оригинал сообщения ? потерли ?



Hotab написав: uaprofi написав: пускай лучше включают отопление пускай лучше включают отопление

Вы себе кондей не поставили? Сейчас по 1.68грн/кВт греться дешевле, чем по 2500-3000 грн/1 Гигакалорию. Особенно ночью, особенно кондеем. Гори огнем отопление от ТЕЦ. Вы себе кондей не поставили? Сейчас по 1.68грн/кВт греться дешевле, чем по 2500-3000 грн/1 Гигакалорию. Особенно ночью, особенно кондеем. Гори огнем отопление от ТЕЦ.

А ведь можете когда захотите вы так и не назвали ни свою должность ни место работы . Никаких подтверждений .а где оригинал сообщения ? потерли ?А ведь можете когда захотите yama Повідомлень: 3914 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7861 раз. Подякували: 896 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 01:04 stm написав: 37000 вакцинированных беременных исследовали в США. Всё ок. Невакцинированные беременные там приравнены к возрасту 60+. Может уйти в пике. Более того уже рождены дети сразу с антителами если была двойная вакцинация. Кормящая мать дважды вакцинировалась и передала с молоком защиту от ковида ребенку. Бигдата уже давно правят миром, просто неназванные хакеры не могут ломать открытые данные 37000 вакцинированныхисследовали в США. Всё ок. Невакцинированные беременные там приравнены к возрасту 60+. Может уйти в пике. Более того уже рождены дети сразу с антителами если была двойная вакцинация. Кормящая мать дважды вакцинировалась и передала с молоком защиту от ковида ребенку. Бигдата уже давно правят миром, просто неназванные хакеры не могут ломать открытые данные я о возможности зачатия и успешной беременности после вакцинации. А не о вакцинации во время беременности. Это чуть-чуть разные периоды ( перед беременностью и вовремя ).

ЛАД написав: yama

Много слов, но можно к Вам один вопрос?

Надеюсь, в отличие от других, Вы ответите.

Вы, как я понял, довольно много пользуетесь вакцинами. Разными.

Скажите, пожалуйста, проверялось ли воздействие на репродуктивную функцию хоть у одной из них?

Я, действительно, не знаю. Но очень сомневаюсь. Много слов, но можно к Вам один вопрос?Надеюсь, в отличие от других, Вы ответите.Вы, кРазными.Скажите, пожалуйста, проверялось ли воздействие на репродуктивную функцию хоть у одной из них?Я, действительно, не знаю. Но очень сомневаюсь.

Да пользуюсь.

К сожалению - я не в курсе таких исследований. Не владею информацией.

Ситуация беспокоит именно из за массовости вакцинации от Ковид, принуждения и рекламы если тот же Превенар 13 или даже Ваксигрипп это пока что в Украине ,и даже в мире, довольно редкое явление , то вакцинация от Ковид более массовая и как следствие проверяться должна более тщательно.

Даже ваксы на этой ветке не шЫрнулись и половиной вакцин из моего списка ... а вот от ковида ... я о возможности зачатия и успешной беременности. А не о вакцинации во время беременности. Это чуть-чуть разные периоды ( перед беременностью и вовремя ).Да пользуюсь.К сожалению - я не в курсе таких исследований. Не владею информацией.если тот же Превенар 13 или даже Ваксигрипп это пока что в Украине ,и даже в мире, довольно редкое явление , то вакцинация от Ковид более массовая и как следствие проверяться должна более тщательно.Даже ваксы на этой ветке не шЫрнулись и половиной вакцин из моего списка ... а вот от ковида ... Востаннє редагувалось yama в П'ят 15 жов, 2021 01:18, всього редагувалось 2 разів. yama Повідомлень: 3914 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7861 раз. Подякували: 896 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 01:15 stm написав: yama написав: Hotab написав: що 45 тис ССЗ - це справді ССЗ. Але все одно з'явились вони через перевантаження медичної системи , викликаного напливом невакцинованих важких ковідників. що 45 тис ССЗ - це справді ССЗ. Але все одно з'явились вони через перевантаження медичної системи , викликаного напливом невакцинованих важких ковідників.

з'явились вони через залякування пенсіонерів із Серцево судинними захворюваннями , через стресс\панічні атаки , підчас стрессу кровяний тиск підвищується від високого тиску не витримують хворі судинки і лопаються - оримуємо інсульти інфаркти , або відриваються зрушуються тромби . Як тільки бідний хворий із ССЗ кашлянув пчихнув він одразу перелякався що в нього ковід почалася істерика \ панічна атака\ стрес тиск і пульс підвищилися, адреналін хлинув в кров і тут привіт - читай вище. Помер від страху, бо перелякався аж до ... з'явились вони через залякування пенсіонерів із Серцево судинними захворюваннями , через стресс\панічні атаки ,від високого тиску не витримують хворі судинки і лопаються - оримуємо інсульти інфаркти , або відриваються зрушуються тромби . Як тільки бідний хворий із ССЗ кашлянув пчихнув він одразу перелякався що в нього ковід почалася істерика \ панічна атака\ стрес тиск і пульс підвищилися, адреналін хлинув в кров і тут привіт - читай вище. Помер від страху, бо перелякався аж до ...

Вы где-то пропустили боярышник как самолечение перед смертью... Вы где-то пропустили боярышник как самолечение перед смертью...

ну массовое потребление алкоголя , между делом , воспринимается как чуть ли не панацея от ковида и других болячек даже в Украине специальную Вакцину выпустили

здравомыслящие конечно понимают шутку = иронию , но ... к сожалению душевое потребление спирта ( в том числе неочищенного) в постСССР ...

надо писать что алкоголь влияет на Сердечно сосудистую систему ? ну массовое потребление алкоголя , между делом , воспринимается как чуть ли не панацея от ковида и других болячекдаже в Украине специальную Вакцину выпустилиздравомыслящие конечно понимают шутку = иронию , но ...к сожалению душевое потребление спирта ( в том числе неочищенного) в постСССР ...надо писать что алкоголь влияет на Сердечно сосудистую систему ? yama Повідомлень: 3914 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7861 раз. Подякували: 896 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 01:23 Давно не приводил сравнение с Израилем. после того, как там волна начала явно спадать наши антиваксы дружно "забыли" об Израиле и начали "вспоминать" всякие Гибралтары.

Но давайте всё же глянем на Израиль.

За последние 7 дней там умерло 68 человек, т.е. 7-дневная среднесуточная смертность составила 9,7 смерти. В пересчёте на нашу численность это около 40 смертей в сутки.

У нас сейчас - 299. Максимальная дневная пока 471.

Понятно, что так сравнивать нельзя - у нас сейчас идёт рост (новая волна), а в Израиле спад. Хотя наши антиваксы так делали полмесяца-месяц назад в обратной ситуации.



Посмотрим, что было в Израиле на пике этой волны. 5 сентября 7-дневная среднесуточная смертность была максимальная - 33. Тогда же был и максимум дневной смертности - 64. Но такая смертность была один-единственный день, ближайшее следующие значение было 22 августа - 55.

В пересчёте на нашу численность это получается около 135 7-дневная средняя и около 260 максимальная дневная.

Как видим, средняя у нас уже выше более, чем в 2 раза, а дневной максимум тоже уже почти в 2 раза выше.



Так что? Может не стоило злорадствовать по поводу результатов вакцинации в Израиле и рассказывать о её бесполезности и "повреждённом иммунитете"?



Приведу ещё одну цифру.

к началу этой волны 7 августа в Израиле было 6535 смертей от ковида. Сегодня 7937. Т.е. за 69 дней 1402 смерти или в среднем 20,3 смерти в сутки. в пересчёте на нас примерно 80 человек. Подождём и посмотрим наши результаты.

За спокойные летние дни с 1 июня по 1 сентября (92 дня) у нас было 3134 смерти, т.е. в среднем 34,1 смерти в день. Всего в 2,3 раза меньше, чем в Израиле за время волны, когда кричали "ужас-ужас". ЛАД 2 Повідомлень: 19964 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4872 раз. Подякували: 4509 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 01:31 yama написав: stm написав: 37000 вакцинированных беременных исследовали в США. Всё ок. Невакцинированные беременные там приравнены к возрасту 60+. Может уйти в пике. Более того уже рождены дети сразу с антителами если была двойная вакцинация. Кормящая мать дважды вакцинировалась и передала с молоком защиту от ковида ребенку. Бигдата уже давно правят миром, просто неназванные хакеры не могут ломать открытые данные 37000 вакцинированныхисследовали в США. Всё ок. Невакцинированные беременные там приравнены к возрасту 60+. Может уйти в пике. Более того уже рождены дети сразу с антителами если была двойная вакцинация. Кормящая мать дважды вакцинировалась и передала с молоком защиту от ковида ребенку. Бигдата уже давно правят миром, просто неназванные хакеры не могут ломать открытые данные я о возможности зачатия и успешной беременности после вакцинации. А не о вакцинации во время беременности. Это чуть-чуть разные периоды ( перед беременностью и вовремя ).

ЛАД написав: yama

Много слов, но можно к Вам один вопрос?

Надеюсь, в отличие от других, Вы ответите.

Вы, как я понял, довольно много пользуетесь вакцинами. Разными.

Скажите, пожалуйста, проверялось ли воздействие на репродуктивную функцию хоть у одной из них?

Я, действительно, не знаю. Но очень сомневаюсь. Много слов, но можно к Вам один вопрос?Надеюсь, в отличие от других, Вы ответите.Вы, кРазными.Скажите, пожалуйста, проверялось ли воздействие на репродуктивную функцию хоть у одной из них?Я, действительно, не знаю.

Да пользуюсь.

К сожалению - я не в курсе таких исследований. Не владею информацией.

Ситуация беспокоит именно из за массовости вакцинации от Ковид, принуждения и рекламы если тот же Превенар 13 или даже Ваксигрипп это пока что в Украине ,и даже в мире, довольно редкое явление , то вакцинация от Ковид более массовая и как следствие проверяться должна более тщательно.

Даже ваксы на этой ветке не шЫрнулись и половиной вакцин из моего списка ... а вот от ковида ... я о возможности зачатия и успешной беременности. А не о вакцинации во время беременности. Это чуть-чуть разные периоды ( перед беременностью и вовремя ).Да пользуюсь.К сожалению - я не в курсе таких исследований. Не владею информацией.если тот же Превенар 13 или даже Ваксигрипп это пока что в Украине ,и даже в мире, довольно редкое явление , то вакцинация от Ковид более массовая и как следствие проверяться должна более тщательно.Даже ваксы на этой ветке не шЫрнулись и половиной вакцин из моего списка ... а вот от ковида ...

БЦЖ или вакцина против кори, дифтерии, полиомиелита не менее массовые. И не менее "принудительные". Просто более привычные.

О разнице между ковидной прививкой и другими я Вам уже несколько раз писал. То ли Вы не увидели, то ли не захотели обсуждать. Не буду повторяться. БЦЖ или вакцина против кори, дифтерии, полиомиелита не менее массовые. И не менее "принудительные". Просто более привычные.О разнице между ковидной прививкой и другими я Вам уже несколько раз писал. То ли Вы не увидели, то ли не захотели обсуждать. Не буду повторяться. ЛАД 2 Повідомлень: 19964 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4872 раз. Подякували: 4509 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 01:36 yama написав: Hotab написав: budivelnik написав: Будете боротись з короновірусом локдаунами Будете боротись з короновірусом локдаунами

Когда начнёте топить за вакцинацию, чтоб не было локдаунов?? Когда начнёте топить за вакцинацию, чтоб не было локдаунов??

лучше уж за стерилизацию или проще говоря в народе - кастрацию лучше уж за стерилизацию или проще говоря в народе - кастрацию

"И тут Остапа понесло". "И тут Остапа понесло". ЛАД 2 Повідомлень: 19964 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4872 раз. Подякували: 4509 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3933393439353936 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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