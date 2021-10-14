Xenon написав:Только что общался с родственником, лежит с ковидом (Киев, больница 1, на харьк.шоссе), почти все что лежат с ним в палате без прививок и он в том числе
Наглядное подтверждение теории Дарвина. Естественный отбор налицо
сколько раз говорить ? Если вакцинировано меньшинство то и в больницах будет меньшинство вакцинированных . Сколько в наших больницах лежит больных короной афро-американцев ? Вот из этого делаем вывод что афроамериканцы не болеют короной ! ну или то что в Украине не болеют афро-американцы короной , или можно сказать больше раз рядом с ним в больнице нету афро-американцев значит они вообще не болеют в Украине ничем . Сходите в больницу сколько их там вообще ? Почему если вы с Израилем и Великобританией принимаете в расчет такой подход что мол там очень много вакцинированных и по этому есть и в больницах вакцинированные, то не принимаете обратное утверждение ? как так выборка работает в одну сторону во во вторую ?
Slx написав:Теми лекарствами "прямого действия" в Украине называюся Бамлавинимад и Етесевимаб.
внимание вопрос - назовите места и цены где эти препараты можно купить ? еще раз я не отрицал никогда наличие ковид и что очень специфическим отдельным группам людей он может быть опасен , а соответственно лекарства прямого действия должны быть доступны . Так ли это ?
antey1969 написав:Slx Ну уж извините, что не доложили))) Кстати данные препараты закуплены и уже присутствуют в центральных российских клиниках. Но они только... цитирую слова главврача одной московской больницы с последней конференции по лечению Ковида "для социально значимых лиц".
вот собственно все что надо знать гражданам Украины и РФ о том как о них беспокоиться правительство\власть имущие Того что реально надо - нету ибо смердам\плебеям не положено ни за какие деньги. А вот шмурдяк непонятного действия - всегда пожалуйста
antey1969 написав:В Киеве открыта под Ковид еще одна больница на 500 коек. Первая сотня пациентов поступила в течение пары дней после запуска ковидного отделения. По остальным загруженность порядка 70-80%. Растем в столице, причем растем быстро.
вы так и не назвали ни свою должность ни место работы . Никаких подтверждений .
Будівельник написав:думаю, що якось так: - антиваки будуть жити в гетто і носити пов"язочки, щоб було видно що антивак - для особливо буйних антиваків будить табори праці та відпочинку, де їх намагатимуться переконати колотися - іще 100500 обмежень свободи не антивакам: аби чого не сталось.
«Ті, хто відмовляється від свободи заради тимчасової безпеки, не заслуговують ані свободи, ані безпеки» (с) (тм) кажуть, що це придумав якийсь мертвий (не від ковіда) Президент США
а где оригинал сообщения ? потерли ?
Hotab написав:
uaprofi написав:пускай лучше включают отопление
Вы себе кондей не поставили? Сейчас по 1.68грн/кВт греться дешевле, чем по 2500-3000 грн/1 Гигакалорию. Особенно ночью, особенно кондеем. Гори огнем отопление от ТЕЦ.
stm написав:37000 вакцинированных беременных исследовали в США. Всё ок. Невакцинированные беременные там приравнены к возрасту 60+. Может уйти в пике. Более того уже рождены дети сразу с антителами если была двойная вакцинация. Кормящая мать дважды вакцинировалась и передала с молоком защиту от ковида ребенку. Бигдата уже давно правят миром, просто неназванные хакеры не могут ломать открытые данные
я о возможности зачатия и успешной беременности после вакцинации. А не о вакцинации во время беременности. Это чуть-чуть разные периоды ( перед беременностью и вовремя ).
ЛАД написав:yama Много слов, но можно к Вам один вопрос? Надеюсь, в отличие от других, Вы ответите. Вы, как я понял, довольно много пользуетесь вакцинами. Разными. Скажите, пожалуйста, проверялось ли воздействие на репродуктивную функцию хоть у одной из них? Я, действительно, не знаю. Но очень сомневаюсь.
Да пользуюсь. К сожалению - я не в курсе таких исследований. Не владею информацией. Ситуация беспокоит именно из за массовости вакцинации от Ковид, принуждения и рекламы если тот же Превенар 13 или даже Ваксигрипп это пока что в Украине ,и даже в мире, довольно редкое явление , то вакцинация от Ковид более массовая и как следствие проверяться должна более тщательно. Даже ваксы на этой ветке не шЫрнулись и половиной вакцин из моего списка ... а вот от ковида ...
Востаннє редагувалось yama в П'ят 15 жов, 2021 01:18, всього редагувалось 2 разів.
Hotab написав:що 45 тис ССЗ - це справді ССЗ. Але все одно з'явились вони через перевантаження медичної системи , викликаного напливом невакцинованих важких ковідників.
з'явились вони через залякування пенсіонерів із Серцево судинними захворюваннями , через стресс\панічні атаки , підчас стрессу кровяний тиск підвищується від високого тиску не витримують хворі судинки і лопаються - оримуємо інсульти інфаркти , або відриваються зрушуються тромби . Як тільки бідний хворий із ССЗ кашлянув пчихнув він одразу перелякався що в нього ковід почалася істерика \ панічна атака\ стрес тиск і пульс підвищилися, адреналін хлинув в кров і тут привіт - читай вище. Помер від страху, бо перелякався аж до ...
Вы где-то пропустили боярышник как самолечение перед смертью...
ну массовое потребление алкоголя , между делом , воспринимается как чуть ли не панацея от ковида и других болячек даже в Украине специальную Вакцину выпустили здравомыслящие конечно понимают шутку = иронию , но ... к сожалению душевое потребление спирта ( в том числе неочищенного) в постСССР ... надо писать что алкоголь влияет на Сердечно сосудистую систему ?
Давно не приводил сравнение с Израилем. после того, как там волна начала явно спадать наши антиваксы дружно "забыли" об Израиле и начали "вспоминать" всякие Гибралтары. Но давайте всё же глянем на Израиль. За последние 7 дней там умерло 68 человек, т.е. 7-дневная среднесуточная смертность составила 9,7 смерти. В пересчёте на нашу численность это около 40 смертей в сутки. У нас сейчас - 299. Максимальная дневная пока 471. Понятно, что так сравнивать нельзя - у нас сейчас идёт рост (новая волна), а в Израиле спад. Хотя наши антиваксы так делали полмесяца-месяц назад в обратной ситуации.
Посмотрим, что было в Израиле на пике этой волны. 5 сентября 7-дневная среднесуточная смертность была максимальная - 33. Тогда же был и максимум дневной смертности - 64. Но такая смертность была один-единственный день, ближайшее следующие значение было 22 августа - 55. В пересчёте на нашу численность это получается около 135 7-дневная средняя и около 260 максимальная дневная. Как видим, средняя у нас уже выше более, чем в 2 раза, а дневной максимум тоже уже почти в 2 раза выше.
Так что? Может не стоило злорадствовать по поводу результатов вакцинации в Израиле и рассказывать о её бесполезности и "повреждённом иммунитете"?
Приведу ещё одну цифру. к началу этой волны 7 августа в Израиле было 6535 смертей от ковида. Сегодня 7937. Т.е. за 69 дней 1402 смерти или в среднем 20,3 смерти в сутки. в пересчёте на нас примерно 80 человек. Подождём и посмотрим наши результаты. За спокойные летние дни с 1 июня по 1 сентября (92 дня) у нас было 3134 смерти, т.е. в среднем 34,1 смерти в день. Всего в 2,3 раза меньше, чем в Израиле за время волны, когда кричали "ужас-ужас".
stm написав:37000 вакцинированных беременных исследовали в США. Всё ок. Невакцинированные беременные там приравнены к возрасту 60+. Может уйти в пике. Более того уже рождены дети сразу с антителами если была двойная вакцинация. Кормящая мать дважды вакцинировалась и передала с молоком защиту от ковида ребенку. Бигдата уже давно правят миром, просто неназванные хакеры не могут ломать открытые данные
я о возможности зачатия и успешной беременности после вакцинации. А не о вакцинации во время беременности. Это чуть-чуть разные периоды ( перед беременностью и вовремя ).
ЛАД написав:yama Много слов, но можно к Вам один вопрос? Надеюсь, в отличие от других, Вы ответите. Вы, как я понял, довольно много пользуетесь вакцинами. Разными. Скажите, пожалуйста, проверялось ли воздействие на репродуктивную функцию хоть у одной из них? Я, действительно, не знаю. Но очень сомневаюсь.
Да пользуюсь. К сожалению - я не в курсе таких исследований. Не владею информацией. Ситуация беспокоит именно из за массовости вакцинации от Ковид, принуждения и рекламы если тот же Превенар 13 или даже Ваксигрипп это пока что в Украине ,и даже в мире, довольно редкое явление , то вакцинация от Ковид более массовая и как следствие проверяться должна более тщательно. Даже ваксы на этой ветке не шЫрнулись и половиной вакцин из моего списка ... а вот от ковида ...
БЦЖ или вакцина против кори, дифтерии, полиомиелита не менее массовые. И не менее "принудительные". Просто более привычные. О разнице между ковидной прививкой и другими я Вам уже несколько раз писал. То ли Вы не увидели, то ли не захотели обсуждать. Не буду повторяться.