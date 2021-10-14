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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3934393539363937 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85 Мені вже зробили щеплення 62% 53 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 14 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 85 Додано: П'ят 15 жов, 2021 05:59 Binimovich написав: Hotab написав: Puente написав: Більше того - насправді зовсім не хвилює . Цінність життя якоїсь конкретної людини має тільки для її близьких . Більше того - насправді зовсім не хвилює . Цінність життя якоїсь конкретної людини має тільки для її близьких .

Так и есть. Возможно вы не заметили, здесь заруба идёт не на предмет "а давайте всех спасём" (возможно Истребин один призывает к этому, мне вообще ничья жизнь не дорога , кроме своей), а все дисиденты остановилось на этапе "а есть ли ковидные смерти?", "а сколько их?" , "а сколько лет они не дожили?"," а вакцина помогает?" . Каждый из дисидентов тормознулся на своем каком-то этапе. Вкладчик с Ямой остался на уровне "нет ничего, никто не умирает, просто жрут водку и умирают". Другие сумели пройти дальше "умирают , но очень мало и они и так умерли бы завтра". Кто-то "умирают много, ну и ладно, я же не умру, потому вакцинация не нужна ни мне , и вообще никому".



В общем речь идёт об этом на этих страницах. Здесь не о сострадании. По крайней мере после появления вакцины у меня его не осталось ни к кому. Антивакс сам себе злобный Буратино и пусть на здоровье умирает. Так и есть. Возможно вы не заметили, здесь заруба идёт не на предмет "а давайте всех спасём" (возможно Истребин один призывает к этому, мне вообще ничья жизнь не дорога , кроме своей), а все дисиденты остановилось на этапе "а есть ли ковидные смерти?", "а сколько их?" , "а сколько лет они не дожили?"," а вакцина помогает?" . Каждый из дисидентов тормознулся на своем каком-то этапе. Вкладчик с Ямой остался на уровне "нет ничего, никто не умирает, просто жрут водку и умирают". Другие сумели пройти дальше "умирают , но очень мало и они и так умерли бы завтра". Кто-то "умирают много, ну и ладно, я же не умру, потому вакцинация не нужна ни мне , и вообще никому".В общем речь идёт об этом на этих страницах. Здесь не о сострадании. По крайней мере после появления вакцины у меня его не осталось ни к кому. Антивакс сам себе злобный Буратино и пусть на здоровье умирает. А меня зло берет на антиваксов за то, что из-за их тупого пофигизма пандемия продолжается и забирает в могилы тех, кто соблюдает противоэпидемиологические меры, и из-за которых вводят потом карантины. А меня зло берет на антиваксов за то, что из-за их тупого пофигизма пандемия продолжается и забирает в могилы тех, кто соблюдает противоэпидемиологические меры, и из-за которых вводят потом карантины.





Это привитые, думая, что они стали маклаудами, нихера не носят маски и разносят ковидлу. Это привитые, думая, что они стали маклаудами, нихера не носят маски и разносят ковидлу. Volos Повідомлень: 15 З нами з: 06.02.14 Подякував: 360 раз. Подякували: 2 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 08:48 yama написав: ... Того что реально надо - нету ибо смердам\плебеям не положено ни за какие деньги. А вот шмурдяк непонятного действия - всегда пожалуйста ... Того что реально надо - нету ибо смердам\плебеям не положено ни за какие деньги. А вот шмурдяк непонятного действия - всегда пожалуйста

Хм... а чем по-вашему на коленке слепленный Бамлавинимад, получивший только emergency use authorization принципиально отличается от уже годами (годом?) проверенных вакцин? Хм... а чем по-вашему на коленке слепленный Бамлавинимад, получивший только emergency use authorization принципиально отличается от уже годами (годом?) проверенных вакцин? _hunter Повідомлень: 5161 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 383 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 08:49 Re: Эпидемия коронавируса в мире yama написав: сколько раз говорить ? Если вакцинировано меньшинство то и в больницах будет меньшинство вакцинированных . сколько раз говорить ? Если вакцинировано меньшинство то и в больницах будет меньшинство вакцинированных .

Так я что-то не пойму, почему это вы Ромасика не загнобили, когда он включал тумблер "дебил" и не хотел понимать , почему в привитом Израиле больше умирает ваксов, чем антиваксов?? Вы же, оказывается, все понимаете!!! Почему не похлопали по плечу буйствующую Флер, чтобы привести ее в чувства, когда та верещала на весь форум "ничего не знаю, мрут именно ваксы!!" .

И нельзя было внушить этим обоим истеричкам ничего. Где вы были, когда вас не было?)) Так я что-то не пойму, почему это вы Ромасика не загнобили, когда он включал тумблер "дебил" и не хотел понимать , почему в привитом Израиле больше умирает ваксов, чем антиваксов?? Вы же, оказывается, все понимаете!!! Почему не похлопали по плечу буйствующую Флер, чтобы привести ее в чувства, когда та верещала на весь форум "ничего не знаю, мрут именно ваксы!!" .И нельзя было внушить этим обоим истеричкам ничего. Где вы были, когда вас не было?)) Hotab

Повідомлень: 5031 З нами з: 15.02.09 Подякував: 250 раз. Подякували: 1404 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 08:59 yama написав: ответил выше ответил выше



ADE так и не нашли?

поэтому пришлось придумать новую ничем не подтвержденную страшилку? Уже показывал ссылки Ромасику что за свои репродуктивные способности больше нужно переживать после болезни а не после прививки.



ПС. У коллеги на днях родился ребенок. Как раз в прошлом декабре они с женой переболели ковидом, с симптомами но без госпитализации. Так что не все так уж и плохо ADE так и не нашли?поэтому пришлось придумать новую ничем не подтвержденную страшилку? Уже показывал ссылки Ромасику что за свои репродуктивные способности больше нужно переживать после болезни а не после прививки.ПС. У коллеги на днях родился ребенок. Как раз в прошлом декабре они с женой переболели ковидом, с симптомами но без госпитализации. Так что не все так уж и плохо IgA Повідомлень: 863 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 142 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3934393539363937 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 15 жов, 2021 09:53