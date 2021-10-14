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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3934393539363937

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85
Мені вже зробили щеплення
62%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
14
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 05:59

  Binimovich написав:
Hotab написав:
  Puente написав:Більше того - насправді зовсім не хвилює . Цінність життя якоїсь конкретної людини має тільки для її близьких .

Так и есть. Возможно вы не заметили, здесь заруба идёт не на предмет "а давайте всех спасём" (возможно Истребин один призывает к этому, мне вообще ничья жизнь не дорога , кроме своей), а все дисиденты остановилось на этапе "а есть ли ковидные смерти?", "а сколько их?" , "а сколько лет они не дожили?"," а вакцина помогает?" . Каждый из дисидентов тормознулся на своем каком-то этапе. Вкладчик с Ямой остался на уровне "нет ничего, никто не умирает, просто жрут водку и умирают". Другие сумели пройти дальше "умирают , но очень мало и они и так умерли бы завтра". Кто-то "умирают много, ну и ладно, я же не умру, потому вакцинация не нужна ни мне , и вообще никому".

В общем речь идёт об этом на этих страницах. Здесь не о сострадании. По крайней мере после появления вакцины у меня его не осталось ни к кому. Антивакс сам себе злобный Буратино и пусть на здоровье умирает.
А меня зло берет на антиваксов за то, что из-за их тупого пофигизма пандемия продолжается и забирает в могилы тех, кто соблюдает противоэпидемиологические меры, и из-за которых вводят потом карантины.



Это привитые, думая, что они стали маклаудами, нихера не носят маски и разносят ковидлу.
Volos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 08:48

  yama написав:... Того что реально надо - нету ибо смердам\плебеям не положено ни за какие деньги. А вот шмурдяк непонятного действия - всегда пожалуйста :wink:

Хм... а чем по-вашему на коленке слепленный Бамлавинимад, получивший только emergency use authorization принципиально отличается от уже годами (годом?) проверенных вакцин? :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 08:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:сколько раз говорить ? Если вакцинировано меньшинство то и в больницах будет меньшинство вакцинированных .

Так я что-то не пойму, почему это вы Ромасика не загнобили, когда он включал тумблер "дебил" и не хотел понимать , почему в привитом Израиле больше умирает ваксов, чем антиваксов?? Вы же, оказывается, все понимаете!!! Почему не похлопали по плечу буйствующую Флер, чтобы привести ее в чувства, когда та верещала на весь форум "ничего не знаю, мрут именно ваксы!!" .
И нельзя было внушить этим обоим истеричкам ничего. Где вы были, когда вас не было?))
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 08:59

  yama написав:ответил выше


ADE так и не нашли?
поэтому пришлось придумать новую ничем не подтвержденную страшилку? Уже показывал ссылки Ромасику что за свои репродуктивные способности больше нужно переживать после болезни а не после прививки.

ПС. У коллеги на днях родился ребенок. Как раз в прошлом декабре они с женой переболели ковидом, с симптомами но без госпитализации. Так что не все так уж и плохо :D
IgA
 
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