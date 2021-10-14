Puente написав:Більше того - насправді зовсім не хвилює . Цінність життя якоїсь конкретної людини має тільки для її близьких .
Так и есть. Возможно вы не заметили, здесь заруба идёт не на предмет "а давайте всех спасём" (возможно Истребин один призывает к этому, мне вообще ничья жизнь не дорога , кроме своей), а все дисиденты остановилось на этапе "а есть ли ковидные смерти?", "а сколько их?" , "а сколько лет они не дожили?"," а вакцина помогает?" . Каждый из дисидентов тормознулся на своем каком-то этапе. Вкладчик с Ямой остался на уровне "нет ничего, никто не умирает, просто жрут водку и умирают". Другие сумели пройти дальше "умирают , но очень мало и они и так умерли бы завтра". Кто-то "умирают много, ну и ладно, я же не умру, потому вакцинация не нужна ни мне , и вообще никому".
В общем речь идёт об этом на этих страницах. Здесь не о сострадании. По крайней мере после появления вакцины у меня его не осталось ни к кому. Антивакс сам себе злобный Буратино и пусть на здоровье умирает.
А меня зло берет на антиваксов за то, что из-за их тупого пофигизма пандемия продолжается и забирает в могилы тех, кто соблюдает противоэпидемиологические меры, и из-за которых вводят потом карантины.
Это привитые, думая, что они стали маклаудами, нихера не носят маски и разносят ковидлу.
yama написав:сколько раз говорить ? Если вакцинировано меньшинство то и в больницах будет меньшинство вакцинированных .
Так я что-то не пойму, почему это вы Ромасика не загнобили, когда он включал тумблер "дебил" и не хотел понимать , почему в привитом Израиле больше умирает ваксов, чем антиваксов?? Вы же, оказывается, все понимаете!!! Почему не похлопали по плечу буйствующую Флер, чтобы привести ее в чувства, когда та верещала на весь форум "ничего не знаю, мрут именно ваксы!!" . И нельзя было внушить этим обоим истеричкам ничего. Где вы были, когда вас не было?))
ADE так и не нашли? поэтому пришлось придумать новую ничем не подтвержденную страшилку? Уже показывал ссылки Ромасику что за свои репродуктивные способности больше нужно переживать после болезни а не после прививки.
ПС. У коллеги на днях родился ребенок. Как раз в прошлом декабре они с женой переболели ковидом, с симптомами но без госпитализации. Так что не все так уж и плохо