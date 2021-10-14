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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3934393539363937>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85
Мені вже зробили щеплення
62%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
14
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 00:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Slx написав:Теми лекарствами "прямого действия" в Украине называюся Бамлавинимад и Етесевимаб.
внимание вопрос - назовите места и цены где эти препараты можно купить ?
еще раз я не отрицал никогда наличие ковид и что очень специфическим отдельным группам людей он может быть опасен , а соответственно лекарства прямого действия должны быть доступны . Так ли это ?
  antey1969 написав:Slx
Ну уж извините, что не доложили)))
Кстати данные препараты закуплены и уже присутствуют в центральных российских клиниках. Но они только... цитирую слова главврача одной московской больницы с последней конференции по лечению Ковида "для социально значимых лиц". :roll:

вот собственно все что надо знать гражданам Украины и РФ о том как о них беспокоиться правительство\власть имущие :twisted: Того что реально надо - нету ибо смердам\плебеям не положено ни за какие деньги. А вот шмурдяк непонятного действия - всегда пожалуйста :wink:
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 01:23

Давно не приводил сравнение с Израилем. после того, как там волна начала явно спадать наши антиваксы дружно "забыли" об Израиле и начали "вспоминать" всякие Гибралтары.
Но давайте всё же глянем на Израиль.
За последние 7 дней там умерло 68 человек, т.е. 7-дневная среднесуточная смертность составила 9,7 смерти. В пересчёте на нашу численность это около 40 смертей в сутки.
У нас сейчас - 299. Максимальная дневная пока 471.
Понятно, что так сравнивать нельзя - у нас сейчас идёт рост (новая волна), а в Израиле спад. Хотя наши антиваксы так делали полмесяца-месяц назад в обратной ситуации.

Посмотрим, что было в Израиле на пике этой волны. 5 сентября 7-дневная среднесуточная смертность была максимальная - 33. Тогда же был и максимум дневной смертности - 64. Но такая смертность была один-единственный день, ближайшее следующие значение было 22 августа - 55.
В пересчёте на нашу численность это получается около 135 7-дневная средняя и около 260 максимальная дневная.
Как видим, средняя у нас уже выше более, чем в 2 раза, а дневной максимум тоже уже почти в 2 раза выше.

Так что? Может не стоило злорадствовать по поводу результатов вакцинации в Израиле и рассказывать о её бесполезности и "повреждённом иммунитете"?

Приведу ещё одну цифру.
к началу этой волны 7 августа в Израиле было 6535 смертей от ковида. Сегодня 7937. Т.е. за 69 дней 1402 смерти или в среднем 20,3 смерти в сутки. в пересчёте на нас примерно 80 человек. Подождём и посмотрим наши результаты.
За спокойные летние дни с 1 июня по 1 сентября (92 дня) у нас было 3134 смерти, т.е. в среднем 34,1 смерти в день. Всего в 2,3 раза меньше, чем в Израиле за время волны, когда кричали "ужас-ужас".
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 01:31

  yama написав:
  stm написав:37000 вакцинированных беременных исследовали в США. Всё ок. Невакцинированные беременные там приравнены к возрасту 60+. Может уйти в пике. Более того уже рождены дети сразу с антителами если была двойная вакцинация. Кормящая мать дважды вакцинировалась и передала с молоком защиту от ковида ребенку. Бигдата уже давно правят миром, просто неназванные хакеры не могут ломать открытые данные ;)
я о возможности зачатия и успешной беременности после вакцинации. А не о вакцинации во время беременности. Это чуть-чуть разные периоды ( перед беременностью и вовремя ).
  ЛАД написав:yama
Много слов, но можно к Вам один вопрос?
Надеюсь, в отличие от других, Вы ответите.
Вы, как я понял, довольно много пользуетесь вакцинами. Разными.
Скажите, пожалуйста, проверялось ли воздействие на репродуктивную функцию хоть у одной из них?
Я, действительно, не знаю. Но очень сомневаюсь.

Да пользуюсь.
К сожалению - я не в курсе таких исследований. Не владею информацией.
Ситуация беспокоит именно из за массовости вакцинации от Ковид, принуждения и рекламы если тот же Превенар 13 или даже Ваксигрипп это пока что в Украине ,и даже в мире, довольно редкое явление , то вакцинация от Ковид более массовая и как следствие проверяться должна более тщательно.
Даже ваксы на этой ветке не шЫрнулись и половиной вакцин из моего списка ... а вот от ковида ...

БЦЖ или вакцина против кори, дифтерии, полиомиелита не менее массовые. И не менее "принудительные". Просто более привычные.
О разнице между ковидной прививкой и другими я Вам уже несколько раз писал. То ли Вы не увидели, то ли не захотели обсуждать. Не буду повторяться.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 01:36

  yama написав:
  Hotab написав:
  budivelnik написав:Будете боротись з короновірусом локдаунами

Когда начнёте топить за вакцинацию, чтоб не было локдаунов??

лучше уж за стерилизацию или проще говоря в народе - кастрацию :wink:

"И тут Остапа понесло". :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 08:48

  yama написав:... Того что реально надо - нету ибо смердам\плебеям не положено ни за какие деньги. А вот шмурдяк непонятного действия - всегда пожалуйста :wink:

Хм... а чем по-вашему на коленке слепленный Бамлавинимад, получивший только emergency use authorization принципиально отличается от уже годами (годом?) проверенных вакцин? :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 08:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:сколько раз говорить ? Если вакцинировано меньшинство то и в больницах будет меньшинство вакцинированных .

Так я что-то не пойму, почему это вы Ромасика не загнобили, когда он включал тумблер "дебил" и не хотел понимать , почему в привитом Израиле больше умирает ваксов, чем антиваксов?? Вы же, оказывается, все понимаете!!! Почему не похлопали по плечу буйствующую Флер, чтобы привести ее в чувства, когда та верещала на весь форум "ничего не знаю, мрут именно ваксы!!" .
И нельзя было внушить этим обоим истеричкам ничего. Где вы были, когда вас не было?))
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 08:59

  yama написав:ответил выше


ADE так и не нашли?
поэтому пришлось придумать новую ничем не подтвержденную страшилку? Уже показывал ссылки Ромасику что за свои репродуктивные способности больше нужно переживать после болезни а не после прививки.

ПС. У коллеги на днях родился ребенок. Как раз в прошлом декабре они с женой переболели ковидом, с симптомами но без госпитализации. Так что не все так уж и плохо :D
IgA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 11:11

  yama написав:Чувак подробно рассказал всю теорию
https://youtu.be/h6HkljKNNxA
к сожалению , а на самом деле мне просто облом искать тайм коды , проматывайте ищите где то первых 20% можно промотать
да это 99% о заговорах
посмотрим на лояльность админов вытрут или нет :mrgreen: забавно смотреть как взрослые даже пожилые кидаются какашками друг в дружку и обзываются как в садике в стиле кто круче кого обозьвет и на это модераторы смотрят сквозь пальцы , а чуть чуть идеологически не верный материал идет так тут-ка сразу цензура
================================================================
vaccinating the entire global population with an experimental, insufficiently tested vsccine, fast tracked through development in record breaking time, for wich the pharmaceutical companies are immune from liability, over a virus with a 99,9% recovery rate. What could possibly go wrong ?
==============================
вакцинация всего населения земного шара экспериментальным, недостаточно протестированным вакцином против вируса, быстро развивающимся в рекордно короткие сроки, за который фармацевтические компании не несут ответственность за вирус с вероятностью выздоровления 99,9%. Что возможно могло пойти не так ?

42:30 - подавлення репродуктивних функцій шляхом вакцинації для зменшення глобальної популяції населення

далі 55 хв про вакцини і статистика
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 15 жов, 2021 11:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 11:19

  Binimovich написав:А меня зло берет на антиваксов за то, что из-за их тупого пофигизма пандемия продолжается и забирает в могилы тех, кто соблюдает противоэпидемиологические меры, и из-за которых вводят потом карантины.

терпил? :)
  Hotab написав:
  yama написав:сколько раз говорить ? Если вакцинировано меньшинство то и в больницах будет меньшинство вакцинированных .

Так я что-то не пойму, почему это вы Ромасика не загнобили, когда он включал тумблер "дебил" и не хотел понимать , почему в привитом Израиле больше умирает ваксов, чем антиваксов?? Вы же, оказывается, все понимаете!!! Почему не похлопали по плечу буйствующую Флер, чтобы привести ее в чувства, когда та верещала на весь форум "ничего не знаю, мрут именно ваксы!!" .
И нельзя было внушить этим обоим истеричкам ничего. Где вы были, когда вас не было?))

то ваксы уже не мрут? Вы определитесь! А то зло берет!
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 15 жов, 2021 11:45, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 11:27

  flyman написав:
  yama написав:Чувак подробно рассказал всю теорию
https://youtu.be/h6HkljKNNxA
к сожалению , а на самом деле мне просто облом искать тайм коды , проматывайте ищите где то первых 20% можно промотать
да это 99% о заговорах
посмотрим на лояльность админов вытрут или нет :mrgreen: забавно смотреть как взрослые даже пожилые кидаются какашками друг в дружку и обзываются как в садике в стиле кто круче кого обозьвет и на это модераторы смотрят сквозь пальцы , а чуть чуть идеологически не верный материал идет так тут-ка сразу цензура
================================================================
vaccinating the entire global population with an experimental, insufficiently tested vsccine, fast tracked through development in record breaking time, for wich the pharmaceutical companies are immune from liability, over a virus with a 99,9% recovery rate. What could possibly go wrong ?
==============================
вакцинация всего населения земного шара экспериментальным, недостаточно протестированным вакцином против вируса, быстро развивающимся в рекордно короткие сроки, за который фармацевтические компании не несут ответственность за вирус с вероятностью выздоровления 99,9%. Что возможно могло пойти не так ?

42:30 - подавлення репродуктивних функцій шляхом вакцинації для зменшення глобальної популяції населення

Он напомнил одну прекрасную "акцию" по скупке туалетной бумаги. Можно добавить и последующие "акции" на имбирь, лимоны, яйца.
А почему сейчас никто не скупает туалетную бумагу и имбирь?
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