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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3934393539363937

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85
Мені вже зробили щеплення
62%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
14
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 11:35

  ЛАД написав:Давно не приводил сравнение с Израилем. после того, как там волна начала явно спадать наши антиваксы дружно "забыли" об Израиле и начали "вспоминать" всякие Гибралтары.

Вы забыли сравнить летальность в Израиле до изобретения вакцины, а также сравнить уровень медицины в Украине и Израиле. А остальное - да, очень занятно.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 11:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ромасик написав:
  Binimovich написав:А меня зло берет на антиваксов за то, что из-за их тупого пофигизма пандемия продолжается и забирает в могилы тех, кто соблюдает противоэпидемиологические меры, и из-за которых вводят потом карантины.

терпил? :)
В результате естественного отбора, как показывает статистика госпитализаций и смертности, антиваксов все равно судьба заберет гореть в аду больше, чем вакцинированных. Там и натерпятся навсегда в гиене огненной, гыгыгы.
Binimovich
 
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