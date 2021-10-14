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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 жов, 2021 11:35
ЛАД написав:
Давно не приводил сравнение с Израилем. после того, как там волна начала явно спадать наши антиваксы дружно "забыли" об Израиле и начали "вспоминать" всякие Гибралтары.
Вы забыли сравнить летальность в Израиле до изобретения вакцины, а также сравнить уровень медицины в Украине и Израиле. А остальное - да, очень занятно.
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Ромасик
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 11:47
Ромасик написав: Binimovich написав:
А меня зло берет на антиваксов за то, что из-за их тупого пофигизма пандемия продолжается и забирает в могилы тех, кто соблюдает противоэпидемиологические меры
, и из-за которых вводят потом карантины.
терпил?
В результате естественного отбора, как показывает статистика госпитализаций и смертности, антиваксов все равно судьба заберет гореть в аду больше, чем вакцинированных. Там и натерпятся навсегда в гиене огненной, гыгыгы.
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Binimovich
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П'ят 15 жов, 2021 09:53
ЛОБ
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