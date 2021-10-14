Slx написав:Теми лекарствами "прямого действия" в Украине называюся Бамлавинимад и Етесевимаб.
внимание вопрос - назовите места и цены где эти препараты можно купить ? еще раз я не отрицал никогда наличие ковид и что очень специфическим отдельным группам людей он может быть опасен , а соответственно лекарства прямого действия должны быть доступны . Так ли это ?
antey1969 написав:Slx Ну уж извините, что не доложили))) Кстати данные препараты закуплены и уже присутствуют в центральных российских клиниках. Но они только... цитирую слова главврача одной московской больницы с последней конференции по лечению Ковида "для социально значимых лиц".
вот собственно все что надо знать гражданам Украины и РФ о том как о них беспокоиться правительство\власть имущие Того что реально надо - нету ибо смердам\плебеям не положено ни за какие деньги. А вот шмурдяк непонятного действия - всегда пожалуйста
Давно не приводил сравнение с Израилем. после того, как там волна начала явно спадать наши антиваксы дружно "забыли" об Израиле и начали "вспоминать" всякие Гибралтары. Но давайте всё же глянем на Израиль. За последние 7 дней там умерло 68 человек, т.е. 7-дневная среднесуточная смертность составила 9,7 смерти. В пересчёте на нашу численность это около 40 смертей в сутки. У нас сейчас - 299. Максимальная дневная пока 471. Понятно, что так сравнивать нельзя - у нас сейчас идёт рост (новая волна), а в Израиле спад. Хотя наши антиваксы так делали полмесяца-месяц назад в обратной ситуации.
Посмотрим, что было в Израиле на пике этой волны. 5 сентября 7-дневная среднесуточная смертность была максимальная - 33. Тогда же был и максимум дневной смертности - 64. Но такая смертность была один-единственный день, ближайшее следующие значение было 22 августа - 55. В пересчёте на нашу численность это получается около 135 7-дневная средняя и около 260 максимальная дневная. Как видим, средняя у нас уже выше более, чем в 2 раза, а дневной максимум тоже уже почти в 2 раза выше.
Так что? Может не стоило злорадствовать по поводу результатов вакцинации в Израиле и рассказывать о её бесполезности и "повреждённом иммунитете"?
Приведу ещё одну цифру. к началу этой волны 7 августа в Израиле было 6535 смертей от ковида. Сегодня 7937. Т.е. за 69 дней 1402 смерти или в среднем 20,3 смерти в сутки. в пересчёте на нас примерно 80 человек. Подождём и посмотрим наши результаты. За спокойные летние дни с 1 июня по 1 сентября (92 дня) у нас было 3134 смерти, т.е. в среднем 34,1 смерти в день. Всего в 2,3 раза меньше, чем в Израиле за время волны, когда кричали "ужас-ужас".
stm написав:37000 вакцинированных беременных исследовали в США. Всё ок. Невакцинированные беременные там приравнены к возрасту 60+. Может уйти в пике. Более того уже рождены дети сразу с антителами если была двойная вакцинация. Кормящая мать дважды вакцинировалась и передала с молоком защиту от ковида ребенку. Бигдата уже давно правят миром, просто неназванные хакеры не могут ломать открытые данные
я о возможности зачатия и успешной беременности после вакцинации. А не о вакцинации во время беременности. Это чуть-чуть разные периоды ( перед беременностью и вовремя ).
ЛАД написав:yama Много слов, но можно к Вам один вопрос? Надеюсь, в отличие от других, Вы ответите. Вы, как я понял, довольно много пользуетесь вакцинами. Разными. Скажите, пожалуйста, проверялось ли воздействие на репродуктивную функцию хоть у одной из них? Я, действительно, не знаю. Но очень сомневаюсь.
Да пользуюсь. К сожалению - я не в курсе таких исследований. Не владею информацией. Ситуация беспокоит именно из за массовости вакцинации от Ковид, принуждения и рекламы если тот же Превенар 13 или даже Ваксигрипп это пока что в Украине ,и даже в мире, довольно редкое явление , то вакцинация от Ковид более массовая и как следствие проверяться должна более тщательно. Даже ваксы на этой ветке не шЫрнулись и половиной вакцин из моего списка ... а вот от ковида ...
БЦЖ или вакцина против кори, дифтерии, полиомиелита не менее массовые. И не менее "принудительные". Просто более привычные. О разнице между ковидной прививкой и другими я Вам уже несколько раз писал. То ли Вы не увидели, то ли не захотели обсуждать. Не буду повторяться.
yama написав:сколько раз говорить ? Если вакцинировано меньшинство то и в больницах будет меньшинство вакцинированных .
Так я что-то не пойму, почему это вы Ромасика не загнобили, когда он включал тумблер "дебил" и не хотел понимать , почему в привитом Израиле больше умирает ваксов, чем антиваксов?? Вы же, оказывается, все понимаете!!! Почему не похлопали по плечу буйствующую Флер, чтобы привести ее в чувства, когда та верещала на весь форум "ничего не знаю, мрут именно ваксы!!" . И нельзя было внушить этим обоим истеричкам ничего. Где вы были, когда вас не было?))
ADE так и не нашли? поэтому пришлось придумать новую ничем не подтвержденную страшилку? Уже показывал ссылки Ромасику что за свои репродуктивные способности больше нужно переживать после болезни а не после прививки.
ПС. У коллеги на днях родился ребенок. Как раз в прошлом декабре они с женой переболели ковидом, с симптомами но без госпитализации. Так что не все так уж и плохо
yama написав:Чувак подробно рассказал всю теорию https://youtu.be/h6HkljKNNxA к сожалению , а на самом деле мне просто облом искать тайм коды , проматывайте ищите где то первых 20% можно промотать да это 99% о заговорах посмотрим на лояльность админов вытрут или нет забавно смотреть как взрослые даже пожилые кидаются какашками друг в дружку и обзываются как в садике в стиле кто круче кого обозьвет и на это модераторы смотрят сквозь пальцы , а чуть чуть идеологически не верный материал идет так тут-ка сразу цензура ================================================================ vaccinating the entire global population with an experimental, insufficiently tested vsccine, fast tracked through development in record breaking time, for wich the pharmaceutical companies are immune from liability, over a virus with a 99,9% recovery rate. What could possibly go wrong ? ============================== вакцинация всего населения земного шара экспериментальным, недостаточно протестированным вакцином против вируса, быстро развивающимся в рекордно короткие сроки, за который фармацевтические компании не несут ответственность за вирус с вероятностью выздоровления 99,9%. Что возможно могло пойти не так ?
42:30 - подавлення репродуктивних функцій шляхом вакцинації для зменшення глобальної популяції населення
далі 55 хв про вакцини і статистика
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 15 жов, 2021 11:30, всього редагувалось 1 раз.
Хроника приближения к 50. За вчера, к счастью, на удивление хорошие результаты - "всего" 202 смерти и "нормальное" количество новых случаев - 13624 - при обычном количестве тестов. В результате количеств смертей за последние 7 дней слегка уменьшилось - 2056 смертей, т.е. среднесуточное среднее 294 смерти (на вчера 2095 и 299). В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 6,77 смерти. В расчёте на более реальные 35 млн получим 8,39 смерти на 1 млн. В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396.
P.s. Кстати, для статистики - у нас уже примерно 16% полностью вакцинированных (2 дозами) и 20% с хотя бы одной дозой.
P.p.s. За 14 дней октября у нас таки 3691 смерть. Т.е. планы будивельника выполнили досрочно - вдвое быстрее.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 15 жов, 2021 12:29, всього редагувалось 2 разів.