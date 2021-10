Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85 Мені вже зробили щеплення 62% 53 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 14 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 85 Додано: П'ят 15 жов, 2021 00:31 Re: Эпидемия коронавируса в мире Slx написав: Теми лекарствами "прямого действия" в Украине называюся Бамлавинимад и Етесевимаб. внимание вопрос - назовите места и цены где эти препараты можно купить ?

еще раз я не отрицал никогда наличие ковид и что очень специфическим отдельным группам людей он может быть опасен , а соответственно лекарства прямого действия должны быть доступны . Так ли это ?

antey1969 написав: Slx

Ну уж извините, что не доложили)))

еще раз я не отрицал никогда наличие ковид и что очень специфическим отдельным группам людей он может быть опасен , а соответственно лекарства прямого действия должны быть доступны . Так ли это ?

antey1969 написав: Slx

Ну уж извините, что не доложили)))

Кстати данные препараты закуплены и уже присутствуют в центральных российских клиниках. Но они только... цитирую слова главврача одной московской больницы с последней конференции по лечению Ковида "для социально значимых лиц".

вот собственно все что надо знать гражданам Украины и РФ о том как о них беспокоиться правительство\власть имущие Того что реально надо - нету ибо смердам\плебеям не положено ни за какие деньги. А вот шмурдяк непонятного действия - всегда пожалуйста

Додано: П'ят 15 жов, 2021 01:23 Давно не приводил сравнение с Израилем. после того, как там волна начала явно спадать наши антиваксы дружно "забыли" об Израиле и начали "вспоминать" всякие Гибралтары.

Но давайте всё же глянем на Израиль.

За последние 7 дней там умерло 68 человек, т.е. 7-дневная среднесуточная смертность составила 9,7 смерти. В пересчёте на нашу численность это около 40 смертей в сутки.

У нас сейчас - 299. Максимальная дневная пока 471.

Понятно, что так сравнивать нельзя - у нас сейчас идёт рост (новая волна), а в Израиле спад. Хотя наши антиваксы так делали полмесяца-месяц назад в обратной ситуации.



Посмотрим, что было в Израиле на пике этой волны. 5 сентября 7-дневная среднесуточная смертность была максимальная - 33. Тогда же был и максимум дневной смертности - 64. Но такая смертность была один-единственный день, ближайшее следующие значение было 22 августа - 55.

В пересчёте на нашу численность это получается около 135 7-дневная средняя и около 260 максимальная дневная.

Как видим, средняя у нас уже выше более, чем в 2 раза, а дневной максимум тоже уже почти в 2 раза выше.



Так что? Может не стоило злорадствовать по поводу результатов вакцинации в Израиле и рассказывать о её бесполезности и "повреждённом иммунитете"?



Приведу ещё одну цифру.

к началу этой волны 7 августа в Израиле было 6535 смертей от ковида. Сегодня 7937. Т.е. за 69 дней 1402 смерти или в среднем 20,3 смерти в сутки. в пересчёте на нас примерно 80 человек. Подождём и посмотрим наши результаты.

я о возможности зачатия и успешной беременности после вакцинации. А не о вакцинации во время беременности. Это чуть-чуть разные периоды ( перед беременностью и вовремя ).

ЛАД написав: yama

Много слов, но можно к Вам один вопрос?

Надеюсь, в отличие от других, Вы ответите.

Вы, как я понял, довольно много пользуетесь вакцинами. Разными.

Скажите, пожалуйста, проверялось ли воздействие на репродуктивную функцию хоть у одной из них?

Я, действительно, не знаю. Но очень сомневаюсь.

ЛАД написав: yama

Много слов, но можно к Вам один вопрос?

Надеюсь, в отличие от других, Вы ответите.

Вы, как я понял, довольно много пользуетесь вакцинами. Разными.

Скажите, пожалуйста, проверялось ли воздействие на репродуктивную функцию хоть у одной из них?

Я, действительно, не знаю. Но очень сомневаюсь. Много слов, но можно к Вам один вопрос?Надеюсь, в отличие от других, Вы ответите.Вы, кРазными.Скажите, пожалуйста, проверялось ли воздействие на репродуктивную функцию хоть у одной из них?Я, действительно, не знаю.

Да пользуюсь.

К сожалению - я не в курсе таких исследований. Не владею информацией.

Ситуация беспокоит именно из за массовости вакцинации от Ковид, принуждения и рекламы если тот же Превенар 13 или даже Ваксигрипп это пока что в Украине ,и даже в мире, довольно редкое явление , то вакцинация от Ковид более массовая и как следствие проверяться должна более тщательно.

Даже ваксы на этой ветке не шЫрнулись и половиной вакцин из моего списка ... а вот от ковида ...

БЦЖ или вакцина против кори, дифтерии, полиомиелита не менее массовые. И не менее "принудительные". Просто более привычные.

О разнице между ковидной прививкой и другими я Вам уже несколько раз писал. То ли Вы не увидели, то ли не захотели обсуждать. Не буду повторяться.

Когда начнёте топить за вакцинацию, чтоб не было локдаунов?? Когда начнёте топить за вакцинацию, чтоб не было локдаунов??

лучше уж за стерилизацию или проще говоря в народе - кастрацию лучше уж за стерилизацию или проще говоря в народе - кастрацию

"И тут Остапа понесло".

Хм... а чем по-вашему на коленке слепленный Бамлавинимад, получивший только emergency use authorization принципиально отличается от уже годами (годом?) проверенных вакцин? Хм... а чем по-вашему на коленке слепленный Бамлавинимад, получивший только emergency use authorization принципиально отличается от уже годами (годом?) проверенных вакцин? _hunter Повідомлень: 5161 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 383 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 08:49 Re: Эпидемия коронавируса в мире yama написав: сколько раз говорить ? Если вакцинировано меньшинство то и в больницах будет меньшинство вакцинированных . сколько раз говорить ? Если вакцинировано меньшинство то и в больницах будет меньшинство вакцинированных .

Так я что-то не пойму, почему это вы Ромасика не загнобили, когда он включал тумблер "дебил" и не хотел понимать , почему в привитом Израиле больше умирает ваксов, чем антиваксов?? Вы же, оказывается, все понимаете!!! Почему не похлопали по плечу буйствующую Флер, чтобы привести ее в чувства, когда та верещала на весь форум "ничего не знаю, мрут именно ваксы!!" .

И нельзя было внушить этим обоим истеричкам ничего. Где вы были, когда вас не было?))

Повідомлень: 5032 З нами з: 15.02.09 Подякував: 250 раз. Подякували: 1404 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 08:59 yama написав: ответил выше ответил выше



ADE так и не нашли?

поэтому пришлось придумать новую ничем не подтвержденную страшилку? Уже показывал ссылки Ромасику что за свои репродуктивные способности больше нужно переживать после болезни а не после прививки.



ПС. У коллеги на днях родился ребенок. Как раз в прошлом декабре они с женой переболели ковидом, с симптомами но без госпитализации. Так что не все так уж и плохо ADE так и не нашли?поэтому пришлось придумать новую ничем не подтвержденную страшилку? Уже показывал ссылки Ромасику что за свои репродуктивные способности больше нужно переживать после болезни а не после прививки.ПС. У коллеги на днях родился ребенок. Как раз в прошлом декабре они с женой переболели ковидом, с симптомами но без госпитализации. Так что не все так уж и плохо IgA Повідомлень: 863 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 142 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 11:11 yama написав: Чувак подробно рассказал всю теорию

https://youtu.be/h6HkljKNNxA

к сожалению , а на самом деле мне просто облом искать тайм коды , проматывайте ищите где то первых 20% можно промотать

да это 99% о заговорах

посмотрим на лояльность админов вытрут или нет забавно смотреть как взрослые даже пожилые кидаются какашками друг в дружку и обзываются как в садике в стиле кто круче кого обозьвет и на это модераторы смотрят сквозь пальцы , а чуть чуть идеологически не верный материал идет так тут-ка сразу цензура

================================================================

vaccinating the entire global population with an experimental, insufficiently tested vsccine, fast tracked through development in record breaking time, for wich the pharmaceutical companies are immune from liability, over a virus with a 99,9% recovery rate. What could possibly go wrong ?

==============================

вакцинация всего населения земного шара экспериментальным, недостаточно протестированным вакцином против вируса, быстро развивающимся в рекордно короткие сроки, за который фармацевтические компании не несут ответственность за вирус с вероятностью выздоровления 99,9%. Что возможно могло пойти не так ?

42:30 - подавлення репродуктивних функцій шляхом вакцинації для зменшення глобальної популяції населення

далі 55 хв про вакцини і статистика

42:30 - подавлення репродуктивних функцій шляхом вакцинації для зменшення глобальної популяції населення



далі 55 хв про вакцини і статистика 42:30 - подавлення репродуктивних функцій шляхом вакцинації для зменшення глобальної популяції населеннядалі 55 хв про вакцини і статистика Востаннє редагувалось flyman в П'ят 15 жов, 2021 11:30, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 26213 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1282 раз. Подякували: 2033 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 11:55

За вчера, к счастью, на удивление хорошие результаты - "всего" 202 смерти и "нормальное" количество новых случаев - 13624 - при обычном количестве тестов.

В результате количеств смертей за последние 7 дней слегка уменьшилось - 2056 смертей, т.е. среднесуточное среднее 294 смерти (на вчера 2095 и 299).

В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 6,77 смерти.

В расчёте на более реальные 35 млн получим 8,39 смерти на 1 млн.

В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396.



P.s. Кстати, для статистики - у нас уже примерно 16% полностью вакцинированных (2 дозами) и 20% с хотя бы одной дозой.



P.p.s. За 14 дней октября у нас таки 3691 смерть. Т.е. планы будивельника выполнили досрочно - вдвое быстрее.



