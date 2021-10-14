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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3934393539363937

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85
Мені вже зробили щеплення
62%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
14
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:05

  ЛАД написав:
  BìnhAutoDat написав:
  ЛАД написав:Если Вы о новых таблетках, то, насколько я понял, она ускоряет выздоровление при заболевании лёгкой и средней тяжести. Поможет ли и насколько при тяжёлом течении, кто знает.
Думаю, вакцинацию это не отменит

Ну так оно и будет работать. Вакцинация чтобы уменьшить симптомы, Молнупиравир избавляет от мучений

Може, так и будет. Но IgA уже писал, что его приём надо начинать, если правильно помню, в первые 2 дня. И вот ещё:
чтобы лечение было эффективным, нужно быстро поставить диагноз. Если люди не будут делать тесты, то не получат молнупиравир.

Это как раз о нас, когда могут тестировать и через неделю, когда молнупиравир уже не помогает.

Не забывайте, что это только начало второй стадии течения этого глобального ада. Я думаю, рано или поздно вся эта канитель будет менее бюрократической и более скорой и эффективной. Иначе вымрем.
BìnhAutoDat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:на удивление хорошие результаты -

Синдром праздников. Думаю со вторника (+-) нагоним цифры.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:16

  BìnhAutoDat написав:
  ЛАД написав:
  BìnhAutoDat написав:......
Ну так оно и будет работать. Вакцинация чтобы уменьшить симптомы, Молнупиравир избавляет от мучений

Може, так и будет. Но IgA уже писал, что его приём надо начинать, если правильно помню, в первые 2 дня. И вот ещё:
чтобы лечение было эффективным, нужно быстро поставить диагноз. Если люди не будут делать тесты, то не получат молнупиравир.

Это как раз о нас, когда могут тестировать и через неделю, когда молнупиравир уже не помогает.

Не забывайте, что это только начало второй стадии течения этого глобального ада. Я думаю, рано или поздно вся эта канитель будет менее бюрократической и более скорой и эффективной. Иначе вымрем.

Вымрем это вряд ли. Не от этой болезни - слишком низкая смертность. Не очень сильно поможет даже пенсионному фонду. :)
Возможно, какая-нибудь следующая пандемия.
В продолжение популярных среди антиваксов утопий - сейчас идёт предварительный эксперимент Земли по выведению паразитов (человечества) со своей поверхности. На этом опыте Земля убедилась, что возможности сопротивления есть, но достаточно слабы (по разным причинам, но сейчас не будем), и теперь готовит новый вирус для окончательного решения проблемы. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:18

  Вкладчик1234 написав:
  Hotab написав:
  ЛАД написав:на удивление хорошие результаты -

Синдром праздников. Думаю со вторника (+-) нагоним цифры.

Ковид "лечится" дополнительными выходными :)

Не лечится, но на статистике праздники и выходные отражаются довольно заметно.

P.s. C yama обошлись сурово. Дали возможность больше времени уделять проверке репродуктивной функции? :)
Но, вообще, он был не самый зловредный и оголтелый антивакс. И не самый нудный.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 13:00

  BìnhAutoDat написав:
  ЛАД написав:
  BìnhAutoDat написав:Ну так оно и будет работать. Вакцинация чтобы уменьшить симптомы, Молнупиравир избавляет от мучений

Може, так и будет. Но IgA уже писал, что его приём надо начинать, если правильно помню, в первые 2 дня. И вот ещё:
чтобы лечение было эффективным, нужно быстро поставить диагноз. Если люди не будут делать тесты, то не получат молнупиравир.

Это как раз о нас, когда могут тестировать и через неделю, когда молнупиравир уже не помогает.

Не забывайте, что это только начало второй стадии течения этого глобального ада. Я думаю, рано или поздно вся эта канитель будет менее бюрократической и более скорой и эффективной. Иначе вымрем.

от чого? от "іспанкі"?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 13:08

  ЛАД написав: В продолжение популярных среди антиваксов утопий - сейчас идёт предварительный эксперимент Земли по выведению паразитов (человечества) со своей поверхности. На этом опыте Земля убедилась, что возможности сопротивления есть, но достаточно слабы (по разным причинам, но сейчас не будем), и теперь готовит новый вирус для окончательного решения проблемы. :)

"Когда Земля вскрикнула"
https://librebook.me/when_the_world_screamed
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Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 13:10

  flyman написав:
  BìnhAutoDat написав: Не забывайте, что это только начало второй стадии течения этого глобального ада. Я думаю, рано или поздно вся эта канитель будет менее бюрократической и более скорой и эффективной. Иначе вымрем.
от чого? от "іспанкі"?

От массового отупения.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 13:13

Опять пока писал ответ, Ваш пост уже удалили.
Ромасик
  ЛАД написав:Давно не приводил сравнение с Израилем. после того, как там волна начала явно спадать наши антиваксы дружно "забыли" об Израиле и начали "вспоминать" всякие Гибралтары.

Вы забыли сравнить летальность в Израиле до изобретения вакцины, а также сравнить уровень медицины в Украине и Израиле. А остальное - да, очень занятно.

Не мог лишить Вас удовольствия предъявить какие-нибудь претензии. :)
И рассказать, что всё это "очень занятно".
А не могли бы Вы для разнообразия самостоятельно "сравнить летальность в Израиле до изобретения вакцины, а также сравнить уровень медицины в Украине и Израиле" и рассказать нам о результатах?
Это, кстати, совсем не сложно.
Уровень медицины в данном случае вряд ли играет существенную роль. Тяжёлые больные умирают в Израиле так же успешно, как и у нас. Может, только медленнее.
По летальности сходу могу подсказать несколько цифр, если Вам лень посмотреть самому - максимальная суточная смертность в осеннюю волну 2020 12 октября - 38, во вторую 20 января - 101, в третью 5 сентября - 64.
Максимальная 7-дневная среднесуточная была 39 - 6 и 14 октября 2020, 65 - 25января, 33 - 5 сентября.
Сразу хочу заметить, что 2-ая волна практически везде была сильнее первой.
И ещё. Не знаю, как Вам считать "до изобретения вакцины" (правда, наверное, не до "изобретения", а до применения). На 1 января 2021 в Израиле было введено 1,06 млн. доз (25 декабря было 251667 доз), 25 января - 4,03 млн. доз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 13:15

  Starikan написав:
  ЛАД написав: В продолжение популярных среди антиваксов утопий - сейчас идёт предварительный эксперимент Земли по выведению паразитов (человечества) со своей поверхности. На этом опыте Земля убедилась, что возможности сопротивления есть, но достаточно слабы (по разным причинам, но сейчас не будем), и теперь готовит новый вирус для окончательного решения проблемы. :)

"Когда Земля вскрикнула"
https://librebook.me/when_the_world_screamed
Еще Конан-Дойль предвидел :wink:

Это и вспомнил. Слямзил идею у Конан-Дойла. :)
ЛАД
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