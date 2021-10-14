ЛАД написав:Если Вы о новых таблетках, то, насколько я понял, она ускоряет выздоровление при заболевании лёгкой и средней тяжести. Поможет ли и насколько при тяжёлом течении, кто знает. Думаю, вакцинацию это не отменит
Ну так оно и будет работать. Вакцинация чтобы уменьшить симптомы, Молнупиравир избавляет от мучений
Може, так и будет. Но IgA уже писал, что его приём надо начинать, если правильно помню, в первые 2 дня. И вот ещё:
чтобы лечение было эффективным, нужно быстро поставить диагноз. Если люди не будут делать тесты, то не получат молнупиравир.
Это как раз о нас, когда могут тестировать и через неделю, когда молнупиравир уже не помогает.
Не забывайте, что это только начало второй стадии течения этого глобального ада. Я думаю, рано или поздно вся эта канитель будет менее бюрократической и более скорой и эффективной. Иначе вымрем.
BìnhAutoDat написав:...... Ну так оно и будет работать. Вакцинация чтобы уменьшить симптомы, Молнупиравир избавляет от мучений
Може, так и будет. Но IgA уже писал, что его приём надо начинать, если правильно помню, в первые 2 дня. И вот ещё:
чтобы лечение было эффективным, нужно быстро поставить диагноз. Если люди не будут делать тесты, то не получат молнупиравир.
Это как раз о нас, когда могут тестировать и через неделю, когда молнупиравир уже не помогает.
Не забывайте, что это только начало второй стадии течения этого глобального ада. Я думаю, рано или поздно вся эта канитель будет менее бюрократической и более скорой и эффективной. Иначе вымрем.
Вымрем это вряд ли. Не от этой болезни - слишком низкая смертность. Не очень сильно поможет даже пенсионному фонду. Возможно, какая-нибудь следующая пандемия. В продолжение популярных среди антиваксов утопий - сейчас идёт предварительный эксперимент Земли по выведению паразитов (человечества) со своей поверхности. На этом опыте Земля убедилась, что возможности сопротивления есть, но достаточно слабы (по разным причинам, но сейчас не будем), и теперь готовит новый вирус для окончательного решения проблемы.
ЛАД написав: В продолжение популярных среди антиваксов утопий - сейчас идёт предварительный эксперимент Земли по выведению паразитов (человечества) со своей поверхности. На этом опыте Земля убедилась, что возможности сопротивления есть, но достаточно слабы (по разным причинам, но сейчас не будем), и теперь готовит новый вирус для окончательного решения проблемы.
BìnhAutoDat написав: Не забывайте, что это только начало второй стадии течения этого глобального ада. Я думаю, рано или поздно вся эта канитель будет менее бюрократической и более скорой и эффективной. Иначе вымрем.
ЛАД написав:Давно не приводил сравнение с Израилем. после того, как там волна начала явно спадать наши антиваксы дружно "забыли" об Израиле и начали "вспоминать" всякие Гибралтары.
Вы забыли сравнить летальность в Израиле до изобретения вакцины, а также сравнить уровень медицины в Украине и Израиле. А остальное - да, очень занятно.
Не мог лишить Вас удовольствия предъявить какие-нибудь претензии. И рассказать, что всё это "очень занятно". А не могли бы Вы для разнообразия самостоятельно "сравнить летальность в Израиле до изобретения вакцины, а также сравнить уровень медицины в Украине и Израиле" и рассказать нам о результатах? Это, кстати, совсем не сложно. Уровень медицины в данном случае вряд ли играет существенную роль. Тяжёлые больные умирают в Израиле так же успешно, как и у нас. Может, только медленнее. По летальности сходу могу подсказать несколько цифр, если Вам лень посмотреть самому - максимальная суточная смертность в осеннюю волну 2020 12 октября - 38, во вторую 20 января - 101, в третью 5 сентября - 64. Максимальная 7-дневная среднесуточная была 39 - 6 и 14 октября 2020, 65 - 25января, 33 - 5 сентября. Сразу хочу заметить, что 2-ая волна практически везде была сильнее первой. И ещё. Не знаю, как Вам считать "до изобретения вакцины" (правда, наверное, не до "изобретения", а до применения). На 1 января 2021 в Израиле было введено 1,06 млн. доз (25 декабря было 251667 доз), 25 января - 4,03 млн. доз.
ЛАД написав: В продолжение популярных среди антиваксов утопий - сейчас идёт предварительный эксперимент Земли по выведению паразитов (человечества) со своей поверхности. На этом опыте Земля убедилась, что возможности сопротивления есть, но достаточно слабы (по разным причинам, но сейчас не будем), и теперь готовит новый вирус для окончательного решения проблемы.