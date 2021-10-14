Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3934393539363937 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85 Мені вже зробили щеплення 62% 53 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 14 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 85 Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:05 ЛАД написав: BìnhAutoDat написав: ЛАД написав: Если Вы о новых таблетках, то, насколько я понял, она ускоряет выздоровление при заболевании лёгкой и средней тяжести. Поможет ли и насколько при тяжёлом течении, кто знает.

Думаю, вакцинацию это не отменит Если Вы о новых таблетках, то, насколько я понял, она ускоряет выздоровление при заболевании лёгкой и средней тяжести. Поможет ли и насколько при тяжёлом течении, кто знает.Думаю, вакцинацию это не отменит

Ну так оно и будет работать. Вакцинация чтобы уменьшить симптомы, Молнупиравир избавляет от мучений Ну так оно и будет работать. Вакцинация чтобы уменьшить симптомы, Молнупиравир избавляет от мучений

Може, так и будет. Но IgA уже писал, что его приём надо начинать, если правильно помню, в первые 2 дня. И вот ещё:

чтобы лечение было эффективным, нужно быстро поставить диагноз. Если люди не будут делать тесты, то не получат молнупиравир.

Это как раз о нас, когда могут тестировать и через неделю, когда молнупиравир уже не помогает. Може, так и будет. Ноуже писал, что его приём надо начинать, если правильно помню, в первые 2 дня. И вот ещё:Это как раз о нас, когда могут тестировать и через неделю, когда молнупиравир уже не помогает.

Не забывайте, что это только начало второй стадии течения этого глобального ада. Я думаю, рано или поздно вся эта канитель будет менее бюрократической и более скорой и эффективной. Иначе вымрем. Не забывайте, что это только начало второй стадии течения этого глобального ада. Я думаю, рано или поздно вся эта канитель будет менее бюрократической и более скорой и эффективной. Иначе вымрем. BìnhAutoDat Повідомлень: 45 З нами з: 10.09.21 Подякував: 2 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:06 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: на удивление хорошие результаты - на удивление хорошие результаты -

Синдром праздников. Думаю со вторника (+-) нагоним цифры. Синдром праздников. Думаю со вторника (+-) нагоним цифры. Hotab

Повідомлень: 5032 З нами з: 15.02.09 Подякував: 250 раз. Подякували: 1404 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:16 BìnhAutoDat написав: ЛАД написав: BìnhAutoDat написав: ......

Ну так оно и будет работать. Вакцинация чтобы уменьшить симптомы, Молнупиравир избавляет от мучений ......Ну так оно и будет работать. Вакцинация чтобы уменьшить симптомы, Молнупиравир избавляет от мучений

Може, так и будет. Но IgA уже писал, что его приём надо начинать, если правильно помню, в первые 2 дня. И вот ещё:

чтобы лечение было эффективным, нужно быстро поставить диагноз. Если люди не будут делать тесты, то не получат молнупиравир.

Это как раз о нас, когда могут тестировать и через неделю, когда молнупиравир уже не помогает. Може, так и будет. Ноуже писал, что его приём надо начинать, если правильно помню, в первые 2 дня. И вот ещё:Это как раз о нас, когда могут тестировать и через неделю, когда молнупиравир уже не помогает.

Не забывайте, что это только начало второй стадии течения этого глобального ада. Я думаю, рано или поздно вся эта канитель будет менее бюрократической и более скорой и эффективной. Иначе вымрем. Не забывайте, что это только начало второй стадии течения этого глобального ада. Я думаю, рано или поздно вся эта канитель будет менее бюрократической и более скорой и эффективной. Иначе вымрем.

Вымрем это вряд ли. Не от этой болезни - слишком низкая смертность. Не очень сильно поможет даже пенсионному фонду.

Возможно, какая-нибудь следующая пандемия.

В продолжение популярных среди антиваксов утопий - сейчас идёт предварительный эксперимент Земли по выведению паразитов (человечества) со своей поверхности. На этом опыте Земля убедилась, что возможности сопротивления есть, но достаточно слабы (по разным причинам, но сейчас не будем), и теперь готовит новый вирус для окончательного решения проблемы. Вымрем это вряд ли. Не от этой болезни - слишком низкая смертность. Не очень сильно поможет даже пенсионному фонду.Возможно, какая-нибудь следующая пандемия.В продолжение популярных среди антиваксов утопий - сейчас идёт предварительный эксперимент Земли по выведению паразитов (человечества) со своей поверхности. На этом опыте Земля убедилась, что возможности сопротивления есть, но достаточно слабы (по разным причинам, но сейчас не будем), и теперь готовит новый вирус для окончательного решения проблемы. ЛАД 2 Повідомлень: 19969 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4873 раз. Подякували: 4509 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:18 Вкладчик1234 написав: Hotab написав: ЛАД написав: на удивление хорошие результаты - на удивление хорошие результаты -

Синдром праздников. Думаю со вторника (+-) нагоним цифры. Синдром праздников. Думаю со вторника (+-) нагоним цифры.

Ковид "лечится" дополнительными выходными Ковид "лечится" дополнительными выходными

Не лечится, но на статистике праздники и выходные отражаются довольно заметно.



P.s. C yama обошлись сурово. Дали возможность больше времени уделять проверке репродуктивной функции?

Но, вообще, он был не самый зловредный и оголтелый антивакс. И не самый нудный. Не лечится, но на статистике праздники и выходные отражаются довольно заметно.P.s. Cобошлись сурово. Дали возможность больше времени уделять проверке репродуктивной функции?Но, вообще, он был не самый зловредный и оголтелый антивакс. И не самый нудный. ЛАД 2 Повідомлень: 19969 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4873 раз. Подякували: 4509 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 13:00 BìnhAutoDat написав: ЛАД написав: BìnhAutoDat написав: Ну так оно и будет работать. Вакцинация чтобы уменьшить симптомы, Молнупиравир избавляет от мучений Ну так оно и будет работать. Вакцинация чтобы уменьшить симптомы, Молнупиравир избавляет от мучений

Може, так и будет. Но IgA уже писал, что его приём надо начинать, если правильно помню, в первые 2 дня. И вот ещё:

чтобы лечение было эффективным, нужно быстро поставить диагноз. Если люди не будут делать тесты, то не получат молнупиравир.

Это как раз о нас, когда могут тестировать и через неделю, когда молнупиравир уже не помогает. Може, так и будет. Ноуже писал, что его приём надо начинать, если правильно помню, в первые 2 дня. И вот ещё:Это как раз о нас, когда могут тестировать и через неделю, когда молнупиравир уже не помогает.

Не забывайте, что это только начало второй стадии течения этого глобального ада. Я думаю, рано или поздно вся эта канитель будет менее бюрократической и более скорой и эффективной. Иначе вымрем. Не забывайте, что это только начало второй стадии течения этого глобального ада. Я думаю, рано или поздно вся эта канитель будет менее бюрократической и более скорой и эффективной. Иначе вымрем.

от чого? от "іспанкі"? от чого? от "іспанкі"? flyman

Повідомлень: 26213 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1282 раз. Подякували: 2033 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 13:08 ЛАД написав: В продолжение популярных среди антиваксов утопий - сейчас идёт предварительный эксперимент Земли по выведению паразитов (человечества) со своей поверхности. На этом опыте Земля убедилась, что возможности сопротивления есть, но достаточно слабы (по разным причинам, но сейчас не будем), и теперь готовит новый вирус для окончательного решения проблемы. В продолжение популярных среди антиваксов утопий - сейчас идёт предварительный эксперимент Земли по выведению паразитов (человечества) со своей поверхности. На этом опыте Земля убедилась, что возможности сопротивления есть, но достаточно слабы (по разным причинам, но сейчас не будем), и теперь готовит новый вирус для окончательного решения проблемы.

"Когда Земля вскрикнула"

https://librebook.me/when_the_world_screamed

Еще Конан-Дойль предвидел "Когда Земля вскрикнула"Еще Конан-Дойль предвидел Starikan 2 Повідомлень: 18353 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2245 раз. Подякували: 2989 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 13:10 flyman написав: BìnhAutoDat написав: Не забывайте, что это только начало второй стадии течения этого глобального ада. Я думаю, рано или поздно вся эта канитель будет менее бюрократической и более скорой и эффективной. Иначе вымрем. Не забывайте, что это только начало второй стадии течения этого глобального ада. Я думаю, рано или поздно вся эта канитель будет менее бюрократической и более скорой и эффективной. Иначе вымрем. от чого? от "іспанкі"? от чого? от "іспанкі"?

От массового отупения. От массового отупения. Starikan 2 Повідомлень: 18353 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2245 раз. Подякували: 2989 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 13:13

Ромасик ЛАД написав: Давно не приводил сравнение с Израилем. после того, как там волна начала явно спадать наши антиваксы дружно "забыли" об Израиле и начали "вспоминать" всякие Гибралтары. Давно не приводил сравнение с Израилем. после того, как там волна начала явно спадать наши антиваксы дружно "забыли" об Израиле и начали "вспоминать" всякие Гибралтары.

Вы забыли сравнить летальность в Израиле до изобретения вакцины, а также сравнить уровень медицины в Украине и Израиле. А остальное - да, очень занятно. Вы забыли сравнить летальность в Израиле до изобретения вакцины, а также сравнить уровень медицины в Украине и Израиле. А остальное - да, очень занятно.

Не мог лишить Вас удовольствия предъявить какие-нибудь претензии.

И рассказать, что всё это "очень занятно".

А не могли бы Вы для разнообразия самостоятельно "сравнить летальность в Израиле до изобретения вакцины, а также сравнить уровень медицины в Украине и Израиле" и рассказать нам о результатах?

Это, кстати, совсем не сложно.

Уровень медицины в данном случае вряд ли играет существенную роль. Тяжёлые больные умирают в Израиле так же успешно, как и у нас. Может, только медленнее.

По летальности сходу могу подсказать несколько цифр, если Вам лень посмотреть самому - максимальная суточная смертность в осеннюю волну 2020 12 октября - 38, во вторую 20 января - 101, в третью 5 сентября - 64.

Максимальная 7-дневная среднесуточная была 39 - 6 и 14 октября 2020, 65 - 25января, 33 - 5 сентября.

Сразу хочу заметить, что 2-ая волна практически везде была сильнее первой.

И ещё. Не знаю, как Вам считать "до изобретения вакцины" (правда, наверное, не до "изобретения", а до применения). На 1 января 2021 в Израиле было введено 1,06 млн. доз (25 декабря было 251667 доз), 25 января - 4,03 млн. доз. Опять пока писал ответ, Ваш пост уже удалили.Не мог лишить Вас удовольствия предъявить какие-нибудь претензии.И рассказать, что всё это "очень занятно".А не могли бы Вы для разнообразия самостоятельно "сравнить летальность в Израиле до изобретения вакцины, а также сравнить уровень медицины в Украине и Израиле" и рассказать нам о результатах?Это, кстати, совсем не сложно.Уровень медицины в данном случае вряд ли играет существенную роль. Тяжёлые больные умирают в Израиле так же успешно, как и у нас. Может, только медленнее.По летальности сходу могу подсказать несколько цифр, если Вам лень посмотреть самому - максимальная суточная смертность в осеннюю волну 2020 12 октября - 38, во вторую 20 января - 101, в третью 5 сентября - 64.Максимальная 7-дневная среднесуточная была 39 - 6 и 14 октября 2020, 65 - 25января, 33 - 5 сентября.Сразу хочу заметить, что 2-ая волна практически везде была сильнее первой.И ещё. Не знаю, как Вам считать "до изобретения вакцины" (правда, наверное, не до "изобретения", а до применения). На 1 января 2021 в Израиле было введено 1,06 млн. доз (25 декабря было 251667 доз), 25 января - 4,03 млн. доз. ЛАД 2 Повідомлень: 19969 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4873 раз. Подякували: 4509 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 13:15 Starikan написав: ЛАД написав: В продолжение популярных среди антиваксов утопий - сейчас идёт предварительный эксперимент Земли по выведению паразитов (человечества) со своей поверхности. На этом опыте Земля убедилась, что возможности сопротивления есть, но достаточно слабы (по разным причинам, но сейчас не будем), и теперь готовит новый вирус для окончательного решения проблемы. В продолжение популярных среди антиваксов утопий - сейчас идёт предварительный эксперимент Земли по выведению паразитов (человечества) со своей поверхности. На этом опыте Земля убедилась, что возможности сопротивления есть, но достаточно слабы (по разным причинам, но сейчас не будем), и теперь готовит новый вирус для окончательного решения проблемы.

"Когда Земля вскрикнула"

https://librebook.me/when_the_world_screamed

Еще Конан-Дойль предвидел "Когда Земля вскрикнула"Еще Конан-Дойль предвидел

Это и вспомнил. Слямзил идею у Конан-Дойла. Это и вспомнил. Слямзил идею у Конан-Дойла. ЛАД 2 Повідомлень: 19969 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4873 раз. Подякували: 4509 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3934393539363937 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням phantom_systems,

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Сибарит ЛАД і 4 гостейМодератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 777 , 778 , 779

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7788 10262989

ЛОБ П'ят 15 жов, 2021 09:53