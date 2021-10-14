Кирилл Зверев: Для того, кто придумал использовать для диагностики Ковида Компьютерную Томографию лёгких в аду уже разведен котел хорошего объема. Топят его нашими протоколами. Надеюсь, в котел нальют серную кислоту. Для того, кто в России придумал КТ использовать как основной метод диагностики Ковида, – котел того же объема, но чтоб над ним еще играли песни Михаила Бублика. Вот эти «проценты поражения» о чем они? Мы меряемся этими мнимыми пневмониями, как старшеклассники причиндалами. Я знаю человека, у которого было 60% «поражения» при сатурации 95-96. И другого с «поражением» 15% - сатурация 85. Все эти замеры «поражений» можно было бы принимать за невинную шалость луче-диагностической науки, за гипердиагностику, коли б не одно НО. Облучение при КТ в 50 (!) раз выше, чем при флюорографии. И всё для того, чтобы получить информацию, которая толком ничего не дает. Моему другу сделали ТРИ(!!!) КТ за неделю! Гребанный Чернобыль в одной грудной клетке! (онкологи уже «выражают озабоченность» по поводу отсроченных осложнений бесконтрольного использования КТ). Уровень лейкоцитов летит к чёрту! Иммунитет уничтожен!!! Что же дальше? А дальше – суперинфекция. На легкие с убитым иммунным ответом садится больничная бактерия. Ей больничные антибиотики, как ребенку Кока-кола. Бактерия размножается в легких, где идет уже настоящее разрушение ткани, а потом попадает в кровь и разносится по всему организму со всеми своими «фекалиями»-токсинами. Это и есть сепсис. Его вызывает бактерия, присевшая в больнице. Злая, агрессивная. Вирус не вызывает септических атак! Вирус не умеет вызывать гнойное воспаление. Все это уже продукт бактериальной агрессии. А мы имеем организм, не способный бороться самостоятельно и лекарства, которые не действуют». http://worldcrisis.ru/crisis/3936248