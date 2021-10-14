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Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:22
Кирилл Зверев: Для того, кто придумал использовать для диагностики Ковида Компьютерную Томографию лёгких в аду уже разведен котел хорошего объема. Топят его нашими протоколами. Надеюсь, в котел нальют серную кислоту. Для того, кто в России придумал КТ использовать как основной метод диагностики Ковида, – котел того же объема, но чтоб над ним еще играли песни Михаила Бублика. Вот эти «проценты поражения» о чем они? Мы меряемся этими мнимыми пневмониями, как старшеклассники причиндалами. Я знаю человека, у которого было 60% «поражения» при сатурации 95-96. И другого с «поражением» 15% - сатурация 85. Все эти замеры «поражений» можно было бы принимать за невинную шалость луче-диагностической науки, за гипердиагностику, коли б не одно НО. Облучение при КТ в 50 (!) раз выше, чем при флюорографии. И всё для того, чтобы получить информацию, которая толком ничего не дает. Моему другу сделали ТРИ(!!!) КТ за неделю! Гребанный Чернобыль в одной грудной клетке! (онкологи уже «выражают озабоченность» по поводу отсроченных осложнений бесконтрольного использования КТ). Уровень лейкоцитов летит к чёрту! Иммунитет уничтожен!!! Что же дальше? А дальше – суперинфекция. На легкие с убитым иммунным ответом садится больничная бактерия. Ей больничные антибиотики, как ребенку Кока-кола. Бактерия размножается в легких, где идет уже настоящее разрушение ткани, а потом попадает в кровь и разносится по всему организму со всеми своими «фекалиями»-токсинами. Это и есть сепсис. Его вызывает бактерия, присевшая в больнице. Злая, агрессивная. Вирус не вызывает септических атак! Вирус не умеет вызывать гнойное воспаление. Все это уже продукт бактериальной агрессии. А мы имеем организм, не способный бороться самостоятельно и лекарства, которые не действуют».
Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:59
ну шо, перешуганные, теперь на ветке будет только идеологически правильная информация. Цензура взялась за баны
Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:00
Господа модераторы!
Не знаю, почему забанили бессрочно yama, и не буду обсуждать справедливость такого решения, но андрейка заслуживает такого гораздо больше. Что ни пост, то перл.
Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:02
Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:03
Ценное замечание от ника с 16 постами за 6 лет.
О, уже 17. Из них 10 по теме "МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ".
P.s. Уже 18.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 15 жов, 2021 15:09, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:04
Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:10
Мадам из Лондона, мы знакомы? Вы чья клон-учетка, позвольте поинтересоваться? И какое я отношение имею к реальному дурачку Демуре?
Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:11
Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:13
Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:14
Не конкретно Яма, но вы, ребятня, притомили бредом. Если уж споры, то давайте предметные, без включания тумблер "дбл" , как Ромасик с Вкладчиком.
Будивельнык цифры подтасовывает так,будто от его махлежа зависит его доход, или здоровье, или исполнится какая-то мечта. К чему ненужное враньё??Неужели кому-то так необходима сладкая ложь, вместо понимания реальной картины. Она не страшная она такая какая есть. И ее такой и необходимо видеть.
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