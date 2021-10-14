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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 39363937393839393940> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85 Мені вже зробили щеплення 62% 53 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 14 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 85 Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:22

http://worldcrisis.ru/crisis/3936248 Кирилл Зверев: Для того, кто придумал использовать для диагностики Ковида Компьютерную Томографию лёгких в аду уже разведен котел хорошего объема. Топят его нашими протоколами. Надеюсь, в котел нальют серную кислоту. Для того, кто в России придумал КТ использовать как основной метод диагностики Ковида, – котел того же объема, но чтоб над ним еще играли песни Михаила Бублика. Вот эти «проценты поражения» о чем они? Мы меряемся этими мнимыми пневмониями, как старшеклассники причиндалами. Я знаю человека, у которого было 60% «поражения» при сатурации 95-96. И другого с «поражением» 15% - сатурация 85. Все эти замеры «поражений» можно было бы принимать за невинную шалость луче-диагностической науки, за гипердиагностику, коли б не одно НО. Облучение при КТ в 50 (!) раз выше, чем при флюорографии. И всё для того, чтобы получить информацию, которая толком ничего не дает. Моему другу сделали ТРИ(!!!) КТ за неделю! Гребанный Чернобыль в одной грудной клетке! (онкологи уже «выражают озабоченность» по поводу отсроченных осложнений бесконтрольного использования КТ). Уровень лейкоцитов летит к чёрту! Иммунитет уничтожен!!! Что же дальше? А дальше – суперинфекция. На легкие с убитым иммунным ответом садится больничная бактерия. Ей больничные антибиотики, как ребенку Кока-кола. Бактерия размножается в легких, где идет уже настоящее разрушение ткани, а потом попадает в кровь и разносится по всему организму со всеми своими «фекалиями»-токсинами. Это и есть сепсис. Его вызывает бактерия, присевшая в больнице. Злая, агрессивная. Вирус не вызывает септических атак! Вирус не умеет вызывать гнойное воспаление. Все это уже продукт бактериальной агрессии. А мы имеем организм, не способный бороться самостоятельно и лекарства, которые не действуют». andrein

Повідомлень: 1413 З нами з: 21.10.12 Подякував: 6 раз. Подякували: 479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:59 ну шо, перешуганные, теперь на ветке будет только идеологически правильная информация. Цензура взялась за баны Лера200баксов

Повідомлень: 20 З нами з: 03.09.15 Подякував: 1 раз. Подякували: 2 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:00 Господа модераторы!

Не знаю, почему забанили бессрочно yama, и не буду обсуждать справедливость такого решения, но андрейка заслуживает такого гораздо больше. Что ни пост, то перл. ЛАД 2 Повідомлень: 19972 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4873 раз. Подякували: 4510 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:02 flyman написав: 42:30 - подавлення репродуктивних функцій шляхом вакцинації для зменшення глобальної популяції населення



далі 55 хв про вакцини і статистика 42:30 - подавлення репродуктивних функцій шляхом вакцинації для зменшення глобальної популяції населеннядалі 55 хв про вакцини і статистика

то Демуру уже дурачком признали? Где великий экономист Зрадио? Он шарит. то Демуру уже дурачком признали? Где великий экономист Зрадио? Он шарит. Лера200баксов

Повідомлень: 20 З нами з: 03.09.15 Подякував: 1 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:03 Лера200баксов написав: ну шо, перешуганные, теперь на ветке будет только идеологически правильная информация. Цензура взялась за баны ну шо, перешуганные, теперь на ветке будет только идеологически правильная информация. Цензура взялась за баны

Ценное замечание от ника с 16 постами за 6 лет.

О, уже 17. Из них 10 по теме "МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ".

P.s. Уже 18. Ценное замечание от ника с 16 постами за 6 лет.О, уже 17. Из них 10 по теме "МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ".P.s. Уже 18. Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 15 жов, 2021 15:09, всього редагувалось 2 разів. ЛАД 2 Повідомлень: 19972 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4873 раз. Подякували: 4510 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:04 ЛАД написав: Лера200баксов написав: ну шо, перешуганные, теперь на ветке будет только идеологически правильная информация. Цензура взялась за баны ну шо, перешуганные, теперь на ветке будет только идеологически правильная информация. Цензура взялась за баны

Ценное замечание от ника с 16 постами за 6 лет. Ценное замечание от ника с 16 постами за 6 лет.

Лера200баксов

Повідомлень: 20 З нами з: 03.09.15 Подякував: 1 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:10 Лера200баксов написав: flyman написав: 42:30 - подавлення репродуктивних функцій шляхом вакцинації для зменшення глобальної популяції населення



далі 55 хв про вакцини і статистика 42:30 - подавлення репродуктивних функцій шляхом вакцинації для зменшення глобальної популяції населеннядалі 55 хв про вакцини і статистика

то Демуру уже дурачком признали? Где великий экономист Зрадио? Он шарит. то Демуру уже дурачком признали? Где великий экономист Зрадио? Он шарит.



Мадам из Лондона, мы знакомы? Вы чья клон-учетка, позвольте поинтересоваться? И какое я отношение имею к реальному дурачку Демуре? Мадам из Лондона, мы знакомы? Вы чья клон-учетка, позвольте поинтересоваться? И какое я отношение имею к реальному дурачку Демуре? zРадио

Повідомлень: 11323 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2609 раз. Подякували: 5683 раз. Профіль 16 8 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:11 Вкладчик1234 написав: Hotab написав: ЛАД написав: на удивление хорошие результаты - на удивление хорошие результаты -

Синдром праздников. Думаю со вторника (+-) нагоним цифры. Синдром праздников. Думаю со вторника (+-) нагоним цифры.

Ковид "лечится" дополнительными выходными Ковид "лечится" дополнительными выходными и теплым бризом (с) и теплым бризом (с) Лера200баксов

Повідомлень: 20 З нами з: 03.09.15 Подякував: 1 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:13 zРадио написав: Мадам из Лондона, мы знакомы? Вы чья клон-учетка, позвольте поинтересоваться? И какое я отношение имею к реальному дурачку Демуре? Мадам из Лондона, мы знакомы? Вы чья клон-учетка, позвольте поинтересоваться? И какое я отношение имею кДемуре?

спасибо за ответ спасибо за ответ Лера200баксов

Повідомлень: 20 З нами з: 03.09.15 Подякував: 1 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:14 Лера200баксов написав: ну шо, перешуганные, теперь на ветке будет только идеологически правильная информация. Цензура взялась за баны ну шо, перешуганные, теперь на ветке будет только идеологически правильная информация. Цензура взялась за баны



Не конкретно Яма, но вы, ребятня, притомили бредом. Если уж споры, то давайте предметные, без включания тумблер "дбл" , как Ромасик с Вкладчиком.

Будивельнык цифры подтасовывает так,будто от его махлежа зависит его доход, или здоровье, или исполнится какая-то мечта. К чему ненужное враньё??Неужели кому-то так необходима сладкая ложь, вместо понимания реальной картины. Она не страшная она такая какая есть. И ее такой и необходимо видеть. Не конкретно Яма, но вы, ребятня, притомили бредом. Если уж споры, то давайте предметные, без включания тумблер "дбл" , как Ромасик с Вкладчиком.Будивельнык цифры подтасовывает так,будто от его махлежа зависит его доход, или здоровье, или исполнится какая-то мечта. К чему ненужное враньё??Неужели кому-то так необходима сладкая ложь, вместо понимания реальной картины. Она не страшная она такая какая есть. И ее такой и необходимо видеть. Hotab

Повідомлень: 5034 З нами з: 15.02.09 Подякував: 250 раз. Подякували: 1404 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 39363937393839393940> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7788 10270671

ЛОБ П'ят 15 жов, 2021 09:53