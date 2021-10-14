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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3937393839393940>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85
Мені вже зробили щеплення
62%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
14
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:19

  ЛАД написав:Господа модераторы!
Не знаю, почему забанили бессрочно yama, и не буду обсуждать справедливость такого решения, но андрейка заслуживает такого гораздо больше. Что ни пост, то перл.

ЛАД , какой Ваш интерес продвигать вакцинацию . Только не пишите, что Вы с детства мечтали спасти человечество. :)
Вроде как вакцину от короновируса животных с 1965 года так и не получилось сделать. А сейчас люди вместо подопытных животных.
andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:25

  Лера200баксов написав:
  zРадио написав:Мадам из Лондона, мы знакомы? Вы чья клон-учетка, позвольте поинтересоваться? И какое я отношение имею к реальному дурачку Демуре?

спасибо за ответ


На здоровье. А вы на мой - не ответили. Я так и не понял, почему меня вспомнили всуе - тупо потроллить, или что-то прокомментировать надо?
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:29

  andrein написав:...
Вроде как вакцину от короновируса животных с 1965 года так и не получилось сделать. А сейчас люди вместо подопытных животных.

Так, вроде, не особо сильно и пытались...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:36

  _hunter написав:
  andrein написав:...
Вроде как вакцину от короновируса животных с 1965 года так и не получилось сделать. А сейчас люди вместо подопытных животных.

Так, вроде, не особо сильно и пытались...

Не в курсе как там сильно пытались, но все вакцины сначала обкатывают на животных.
andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:40

  andrein написав:
  ЛАД написав:Господа модераторы!
Не знаю, почему забанили бессрочно yama, и не буду обсуждать справедливость такого решения, но андрейка заслуживает такого гораздо больше. Что ни пост, то перл.

ЛАД , какой Ваш интерес продвигать вакцинацию . Только не пишите, что Вы с детства мечтали спасти человечество. :)


Зачем человечество? Родных и близких - разве этого недостаточно?

Антиваксеры как пьяные водители - не способны понять, что подвергают риску не только себя, но и других людей

  andrein написав:Вроде как вакцину от короновируса животных с 1965 года так и не получилось сделать. А сейчас люди вместо подопытных животных.


Правильно выше написали - не особо то и работали над целью. Животных не лечат сегодня и от 10% болезней, от которых лечах людей...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:48

  andrein написав:
  _hunter написав:
  andrein написав:...
Вроде как вакцину от короновируса животных с 1965 года так и не получилось сделать. А сейчас люди вместо подопытных животных.

Так, вроде, не особо сильно и пытались...

Не в курсе как там сильно пытались, но все вакцины сначала обкатывают на животных.

Какие "все"?
Я Вам ещё, помню, на политветке советовал заняться самообразованием (или просто образованием) прежде, чем писать.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:49

  andrein написав: Не в курсе как там сильно пытались, но все вакцины сначала обкатывают на животных.


Глупость. Как можно протестировать иммунный ответ человека на другом модельном животном?

Более того, ни одно другое животное, как сами видите, не подвержено пандемическому риску - вирус ковида имеет для них совершенно другую контагиозность и вирулентность. Летучая мышь, например, вообще всю жизнь его носит в организме, но не болеет.

Вы ищите черную кошку в темной комнате
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:58

Бустеризаторы довольно урчат

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявляє, що в Україні найімовірніше буде бустерне (додаткове) вакцинування від коронавірусного захворювання COVID-19.

«Більше всього, що буде. Але невідомо, чи бустерне, чи повторно подвійне вакцинування. Це питання для розгляду. Але ми поки що не в тому рівні охоплення щепленнями дорослого населення, щоб говорити вже про запровадження бустерної або повторної вакцинації. Сьогодні ми чітко слідуємо рекомендаціям ВООЗ, яка каже, що треба спочатку забезпечити доступ, принаймні, до однієї дози або до повного курсу щеплення якомога більшій кількості дорослого населення», – сказав Ляшко в інтерв’ю Радіо Свобода.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-moz-buster-vaktsyna/31510866.html
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 16:00

  zРадио написав:Антиваксеры как пьяные водители - не способны понять, что подвергают риску не только себя, но и других людей

Пока только бустеризаторы после укола думают, что бессмертные, и кичатся "сверх-правами" ходить в генделыки, - становятся "супер-распространителями", болеют, и умирают
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 15 жов, 2021 16:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 16:00

  andrein написав:
  _hunter написав:
  andrein написав:...
Вроде как вакцину от короновируса животных с 1965 года так и не получилось сделать. А сейчас люди вместо подопытных животных.

Так, вроде, не особо сильно и пытались...

Не в курсе как там сильно пытались, но все вакцины сначала обкатывают на животных.

А, вы в этом плане...
Старый, и казалось бы, всем известный фейк:
Вакцины Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson прошли доклинические испытания на животных перед тем, как Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) разрешило их использовать. В научных журналах есть опубликованные результаты тестирований, проведенных на животных. Например, о Pfizer-BioNTech, Moderna, и Johnson & Johnson.

https://voxukraine.org/ru/fejk-doklynyc ... zhyvotnyh/
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П'ят 15 жов, 2021 09:53
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