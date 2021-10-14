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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3937393839393940> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85 Мені вже зробили щеплення 62% 53 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 14 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 85 Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:19 ЛАД написав: Господа модераторы!

Не знаю, почему забанили бессрочно yama, и не буду обсуждать справедливость такого решения, но андрейка заслуживает такого гораздо больше. Что ни пост, то перл. Господа модераторы!Не знаю, почему забанили бессрочно, и не буду обсуждать справедливость такого решения, но андрейка заслуживает такого гораздо больше. Что ни пост, то перл.

ЛАД , какой Ваш интерес продвигать вакцинацию . Только не пишите, что Вы с детства мечтали спасти человечество.

Вроде как вакцину от короновируса животных с 1965 года так и не получилось сделать. А сейчас люди вместо подопытных животных. ЛАД , какой Ваш интерес продвигать вакцинацию . Только не пишите, что Вы с детства мечтали спасти человечество.Вроде как вакцину от короновируса животных с 1965 года так и не получилось сделать. А сейчас люди вместо подопытных животных. andrein

Повідомлень: 1413 З нами з: 21.10.12 Подякував: 6 раз. Подякували: 479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:25 Лера200баксов написав: zРадио написав: Мадам из Лондона, мы знакомы? Вы чья клон-учетка, позвольте поинтересоваться? И какое я отношение имею к реальному дурачку Демуре? Мадам из Лондона, мы знакомы? Вы чья клон-учетка, позвольте поинтересоваться? И какое я отношение имею кДемуре?

спасибо за ответ спасибо за ответ



На здоровье. А вы на мой - не ответили. Я так и не понял, почему меня вспомнили всуе - тупо потроллить, или что-то прокомментировать надо? На здоровье. А вы на мой - не ответили. Я так и не понял, почему меня вспомнили всуе - тупо потроллить, или что-то прокомментировать надо? zРадио

Повідомлень: 11323 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2609 раз. Подякували: 5683 раз. Профіль 16 8 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:29 andrein написав: ...

Вроде как вакцину от короновируса животных с 1965 года так и не получилось сделать. А сейчас люди вместо подопытных животных. ...Вроде как вакцину от короновируса животных с 1965 года так и не получилось сделать. А сейчас люди вместо подопытных животных.

Так, вроде, не особо сильно и пытались... Так, вроде, не особо сильно и пытались... _hunter Повідомлень: 5164 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 383 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:36 _hunter написав: andrein написав: ...

Вроде как вакцину от короновируса животных с 1965 года так и не получилось сделать. А сейчас люди вместо подопытных животных. ...Вроде как вакцину от короновируса животных с 1965 года так и не получилось сделать. А сейчас люди вместо подопытных животных.

Так, вроде, не особо сильно и пытались... Так, вроде, не особо сильно и пытались...

Не в курсе как там сильно пытались, но все вакцины сначала обкатывают на животных. Не в курсе как там сильно пытались, но все вакцины сначала обкатывают на животных. andrein

Повідомлень: 1413 З нами з: 21.10.12 Подякував: 6 раз. Подякували: 479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:40 andrein написав: ЛАД написав: Господа модераторы!

Не знаю, почему забанили бессрочно yama, и не буду обсуждать справедливость такого решения, но андрейка заслуживает такого гораздо больше. Что ни пост, то перл. Господа модераторы!Не знаю, почему забанили бессрочно, и не буду обсуждать справедливость такого решения, но андрейка заслуживает такого гораздо больше. Что ни пост, то перл.

ЛАД , какой Ваш интерес продвигать вакцинацию . Только не пишите, что Вы с детства мечтали спасти человечество. ЛАД , какой Ваш интерес продвигать вакцинацию . Только не пишите, что Вы с детства мечтали спасти человечество.



Зачем человечество? Родных и близких - разве этого недостаточно?



Антиваксеры как пьяные водители - не способны понять, что подвергают риску не только себя, но и других людей



andrein написав: Вроде как вакцину от короновируса животных с 1965 года так и не получилось сделать. А сейчас люди вместо подопытных животных. Вроде как вакцину от короновируса животных с 1965 года так и не получилось сделать. А сейчас люди вместо подопытных животных.



Правильно выше написали - не особо то и работали над целью. Животных не лечат сегодня и от 10% болезней, от которых лечах людей... Зачем человечество? Родных и близких - разве этого недостаточно?Антиваксеры как пьяные водители - не способны понять, что подвергают риску не только себя, но и других людейПравильно выше написали - не особо то и работали над целью. Животных не лечат сегодня и от 10% болезней, от которых лечах людей... zРадио

Повідомлень: 11323 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2609 раз. Подякували: 5683 раз. Профіль 16 8 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:48 andrein написав: _hunter написав: andrein написав: ...

Вроде как вакцину от короновируса животных с 1965 года так и не получилось сделать. А сейчас люди вместо подопытных животных. ...Вроде как вакцину от короновируса животных с 1965 года так и не получилось сделать. А сейчас люди вместо подопытных животных.

Так, вроде, не особо сильно и пытались... Так, вроде, не особо сильно и пытались...

Не в курсе как там сильно пытались, но все вакцины сначала обкатывают на животных. Не в курсе как там сильно пытались, но все вакцины сначала обкатывают на животных.

Какие "все"?

Я Вам ещё, помню, на политветке советовал заняться самообразованием (или просто образованием) прежде, чем писать. Какие "все"?Я Вам ещё, помню, на политветке советовал заняться самообразованием (или просто образованием) прежде, чем писать. ЛАД 2 Повідомлень: 19972 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4873 раз. Подякували: 4510 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:49 andrein написав: Не в курсе как там сильно пытались, но все вакцины сначала обкатывают на животных. Не в курсе как там сильно пытались, но все вакцины сначала обкатывают на животных.



Глупость. Как можно протестировать иммунный ответ человека на другом модельном животном?



Более того, ни одно другое животное, как сами видите, не подвержено пандемическому риску - вирус ковида имеет для них совершенно другую контагиозность и вирулентность. Летучая мышь, например, вообще всю жизнь его носит в организме, но не болеет.



Вы ищите черную кошку в темной комнате Глупость. Как можно протестировать иммунный ответ человека на другом модельном животном?Более того, ни одно другое животное, как сами видите, не подвержено пандемическому риску - вирус ковида имеет для них совершенно другую контагиозность и вирулентность. Летучая мышь, например, вообще всю жизнь его носит в организме, но не болеет.Вы ищите черную кошку в темной комнате zРадио

Повідомлень: 11323 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2609 раз. Подякували: 5683 раз. Профіль 16 8 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:58



Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявляє, що в Україні найімовірніше буде бустерне (додаткове) вакцинування від коронавірусного захворювання COVID-19.



«Більше всього, що буде. Але невідомо, чи бустерне, чи повторно подвійне вакцинування. Це питання для розгляду. Але ми поки що не в тому рівні охоплення щепленнями дорослого населення, щоб говорити вже про запровадження бустерної або повторної вакцинації. Сьогодні ми чітко слідуємо рекомендаціям ВООЗ, яка каже, що треба спочатку забезпечити доступ, принаймні, до однієї дози або до повного курсу щеплення якомога більшій кількості дорослого населення», – сказав Ляшко в інтерв’ю Радіо Свобода.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-moz-buster-vaktsyna/31510866.html Бустеризаторы довольно урчат Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15413 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8512 раз. Подякували: 4115 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 16:00 zРадио написав: Антиваксеры как пьяные водители - не способны понять, что подвергают риску не только себя, но и других людей Антиваксеры как пьяные водители - не способны понять, что подвергают риску не только себя, но и других людей

Пока только бустеризаторы после укола думают, что бессмертные, и кичатся "сверх-правами" ходить в генделыки, - становятся "супер-распространителями", болеют, и умирают Пока только бустеризаторы после укола думают, что бессмертные, и кичатся "сверх-правами" ходить в генделыки, - становятся "супер-распространителями", болеют, и умирают Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 15 жов, 2021 16:00, всього редагувалось 1 раз. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15413 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8512 раз. Подякували: 4115 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 16:00 andrein написав: _hunter написав: andrein написав: ...

Вроде как вакцину от короновируса животных с 1965 года так и не получилось сделать. А сейчас люди вместо подопытных животных. ...Вроде как вакцину от короновируса животных с 1965 года так и не получилось сделать. А сейчас люди вместо подопытных животных.

Так, вроде, не особо сильно и пытались... Так, вроде, не особо сильно и пытались...

Не в курсе как там сильно пытались, но все вакцины сначала обкатывают на животных. Не в курсе как там сильно пытались,

А, вы в этом плане...

Старый, и казалось бы, всем известный фейк:

Вакцины Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson прошли доклинические испытания на животных перед тем, как Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) разрешило их использовать. В научных журналах есть опубликованные результаты тестирований, проведенных на животных. Например, о Pfizer-BioNTech, Moderna, и Johnson & Johnson.

https://voxukraine.org/ru/fejk-doklynyc ... zhyvotnyh/ А, вы в этом плане...Старый, и казалось бы, всем известный фейк: _hunter Повідомлень: 5164 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 383 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3937393839393940> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7788 10270714

ЛОБ П'ят 15 жов, 2021 09:53