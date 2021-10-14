ЛАД написав:Господа модераторы! Не знаю, почему забанили бессрочно yama, и не буду обсуждать справедливость такого решения, но андрейка заслуживает такого гораздо больше. Что ни пост, то перл.
ЛАД , какой Ваш интерес продвигать вакцинацию . Только не пишите, что Вы с детства мечтали спасти человечество. Вроде как вакцину от короновируса животных с 1965 года так и не получилось сделать. А сейчас люди вместо подопытных животных.
andrein написав: Не в курсе как там сильно пытались, но все вакцины сначала обкатывают на животных.
Глупость. Как можно протестировать иммунный ответ человека на другом модельном животном?
Более того, ни одно другое животное, как сами видите, не подвержено пандемическому риску - вирус ковида имеет для них совершенно другую контагиозность и вирулентность. Летучая мышь, например, вообще всю жизнь его носит в организме, но не болеет.
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявляє, що в Україні найімовірніше буде бустерне (додаткове) вакцинування від коронавірусного захворювання COVID-19.
«Більше всього, що буде. Але невідомо, чи бустерне, чи повторно подвійне вакцинування. Це питання для розгляду. Але ми поки що не в тому рівні охоплення щепленнями дорослого населення, щоб говорити вже про запровадження бустерної або повторної вакцинації. Сьогодні ми чітко слідуємо рекомендаціям ВООЗ, яка каже, що треба спочатку забезпечити доступ, принаймні, до однієї дози або до повного курсу щеплення якомога більшій кількості дорослого населення», – сказав Ляшко в інтерв’ю Радіо Свобода.
andrein написав:... Вроде как вакцину от короновируса животных с 1965 года так и не получилось сделать. А сейчас люди вместо подопытных животных.
Так, вроде, не особо сильно и пытались...
Не в курсе как там сильно пытались, но все вакцины сначала обкатывают на животных.
А, вы в этом плане... Старый, и казалось бы, всем известный фейк:
Вакцины Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson прошли доклинические испытания на животных перед тем, как Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) разрешило их использовать. В научных журналах есть опубликованные результаты тестирований, проведенных на животных. Например, о Pfizer-BioNTech, Moderna, и Johnson & Johnson.