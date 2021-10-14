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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85
Мені вже зробили щеплення
62%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
14
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 16:16

  Вкладчик1234 написав:
  zРадио написав:Антиваксеры как пьяные водители - не способны понять, что подвергают риску не только себя, но и других людей

Пока только бустеризаторы после укола думают, что бессмертные, и кичатся "сверх-правами" ходить в генделыки, - становятся "супер-распространителями", болеют, и умирают


Давайте разделим вопрос на 2 части.

1. Действительно, есть такой эффект, когда человек, принявший таблетку, индульгирует сам себя делать то, на что без таблетки не решился бы. Самый известный кейс - диетология, где люди, принимающие средства от похудения, начинают есть больше калорий.

2. Вакцинированные в плане социальных контактов могут позволить себе больше, чем невакцинированные, но не все. Иммунизировавшись, первые снизили риски по сравнению со вторыми, но не исключили их полностью.

При этом не забывайте, что люди, получившие вакцину, априори, по факту своего выбора являются более сознательными. Нарочно они ничего не распространяют, а болеют реже антиваксеров, которые по домам не сидят, не берегутся. Они отрицают не только пользу вакцин, но и вред ковида.

Самые активные распространители - это экзальтированные диссиденты вроде вас. Без обид)
zРадио
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П'ят 15 жов, 2021 09:53
ЛОБ

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