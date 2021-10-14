Вкладчик1234 написав:
Пока только бустеризаторы после укола думают, что бессмертные, и кичатся "сверх-правами" ходить в генделыки, - становятся "супер-распространителями", болеют, и умирают
Давайте разделим вопрос на 2 части.
1. Действительно, есть такой эффект, когда человек, принявший таблетку, индульгирует сам себя делать то, на что без таблетки не решился бы. Самый известный кейс - диетология, где люди, принимающие средства от похудения, начинают есть больше калорий.
2. Вакцинированные в плане социальных контактов могут позволить себе больше, чем невакцинированные, но не все. Иммунизировавшись, первые снизили риски по сравнению со вторыми, но не исключили их полностью.
При этом не забывайте, что люди, получившие вакцину, априори, по факту своего выбора являются более сознательными. Нарочно они ничего не распространяют, а болеют реже антиваксеров, которые по домам не сидят, не берегутся. Они отрицают не только пользу вакцин, но и вред ковида.
Самые активные распространители - это экзальтированные диссиденты вроде вас. Без обид)