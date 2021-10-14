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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3937393839393940 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85 Мені вже зробили щеплення 62% 53 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 14 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 85 Додано: П'ят 15 жов, 2021 16:16 Вкладчик1234 написав: zРадио написав: Антиваксеры как пьяные водители - не способны понять, что подвергают риску не только себя, но и других людей Антиваксеры как пьяные водители - не способны понять, что подвергают риску не только себя, но и других людей

Пока только бустеризаторы после укола думают, что бессмертные, и кичатся "сверх-правами" ходить в генделыки, - становятся "супер-распространителями", болеют, и умирают Пока только бустеризаторы после укола думают, что бессмертные, и кичатся "сверх-правами" ходить в генделыки, - становятся "супер-распространителями", болеют, и умирают



Давайте разделим вопрос на 2 части.



1. Действительно, есть такой эффект, когда человек, принявший таблетку, индульгирует сам себя делать то, на что без таблетки не решился бы. Самый известный кейс - диетология, где люди, принимающие средства от похудения, начинают есть больше калорий.



2. Вакцинированные в плане социальных контактов могут позволить себе больше, чем невакцинированные, но не все. Иммунизировавшись, первые снизили риски по сравнению со вторыми, но не исключили их полностью.



При этом не забывайте, что люди, получившие вакцину, априори, по факту своего выбора являются более сознательными. Нарочно они ничего не распространяют, а болеют реже антиваксеров, которые по домам не сидят, не берегутся. Они отрицают не только пользу вакцин, но и вред ковида.



Самые активные распространители - это экзальтированные диссиденты вроде вас. Без обид) Давайте разделим вопрос на 2 части.1. Действительно, есть такой эффект, когда человек, принявший таблетку, индульгирует сам себя делать то, на что без таблетки не решился бы. Самый известный кейс - диетология, где люди, принимающие средства от похудения, начинают есть больше калорий.2. Вакцинированные в плане социальных контактов могут позволить себе больше, чем невакцинированные, но не все. Иммунизировавшись, первые снизили риски по сравнению со вторыми, но не исключили их полностью.При этом не забывайте, что люди, получившие вакцину, априори, по факту своего выбора являются более сознательными. Нарочно они ничего не распространяют, а болеют реже антиваксеров, которые по домам не сидят, не берегутся. Они отрицают не только пользу вакцин, но и вред ковида.Самые активные распространители - это экзальтированные диссиденты вроде вас. Без обид) zРадио

Повідомлень: 11323 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2609 раз. Подякували: 5683 раз. Профіль 16 8 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3937393839393940 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7788 10270789

ЛОБ П'ят 15 жов, 2021 09:53