zРадио написав:Антиваксеры как пьяные водители - не способны понять, что подвергают риску не только себя, но и других людей
Пока только бустеризаторы после укола думают, что бессмертные, и кичатся "сверх-правами" ходить в генделыки, - становятся "супер-распространителями", болеют, и умирают
Давайте разделим вопрос на 2 части.
1. Действительно, есть такой эффект, когда человек, принявший таблетку, индульгирует сам себя делать то, на что без таблетки не решился бы. Самый известный кейс - диетология, где люди, принимающие средства от похудения, начинают есть больше калорий.
2. Вакцинированные в плане социальных контактов могут позволить себе больше, чем невакцинированные, но не все. Иммунизировавшись, первые снизили риски по сравнению со вторыми, но не исключили их полностью.
При этом не забывайте, что люди, получившие вакцину, априори, по факту своего выбора являются более сознательными. Нарочно они ничего не распространяют, а болеют реже антиваксеров, которые по домам не сидят, не берегутся. Они отрицают не только пользу вакцин, но и вред ковида.
Самые активные распространители - это экзальтированные диссиденты вроде вас. Без обид)
zРадио написав:1. Действительно, есть такой эффект, когда человек, принявший таблетку, индульгирует сам себя делать то, на что без таблетки не решился бы. Самый известный кейс - диетология, где люди, принимающие средства от похудения, начинают есть больше калорий.
2. Вакцинированные в плане социальных контактов могут позволить себе больше, чем невакцинированные, но не все. Иммунизировавшись, первые снизили риски по сравнению со вторыми, но не исключили их полностью.
При этом не забывайте, что люди, получившие вакцину, априори, по факту своего выбора являются более сознательными. Антиваксеры по домам не сидят, не берегутся. Они отрицают не только пользу вакцин, но и вред ковида.
Самые активные распространители - это экзальтированные диссиденты вроде вас. Без обид)
1. Об этом и говорю 2.1. Голословное, ничем не доказанное, утверждение 2.2. Голословное, ничем не доказанное, утверждение. По домам не сидят, но берегутся. Ведут обычную "до-ковидную" жизнь. Отрицают "пользу" только "ковид-вакцин", т.к. не видят от них эффекта. Пример Израиля показателен. И Одессы с теплым бризом тоже. Да и Умань утёрла нос вакцинаторам.
Последние 2 сезона ничем кроме "соплей" не болел.За 2 сезона выпил несколько (5-6) пакетиков фармацитрона.
До этого, лет 5 назад или больше - болел какой-то гнойной ангиной (ковид тогда "не открыли"), и тогда был практически весь набор "ковид-сиптомов". С классической потерей вкуса и обоняния почти на месяц. Даже температура продуктов плохо ощущалась
"Болел ковидом до того, как это стало мейнстримом", так сказать
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 15 жов, 2021 16:32, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Мадам из Лондона, мы знакомы? Вы чья клон-учетка, позвольте поинтересоваться? И какое я отношение имею к реальному дурачку Демуре?
спасибо за ответ
На здоровье. А вы на мой - не ответили. Я так и не понял, почему меня вспомнили всуе - тупо потроллить, или что-то прокомментировать надо?
Да как-то местные перешуганные бредни Демуры тихо обошли стороной. А он такое нес, что местным антиваксам и не снилось. Отрицательную стату для ваксеров где-то взял. А вас будивельник выделил из четверки как экономиста, да и я экономическую аналитику здесь вижу только о вас. По этому о Демуре просто некого больше спрашивать.
Востаннє редагувалось Лера200баксов в П'ят 15 жов, 2021 16:41, всього редагувалось 4 разів.