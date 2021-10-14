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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 39383939394039413942>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85
Мені вже зробили щеплення
62%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
14
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 16:16

  Вкладчик1234 написав:
  zРадио написав:Антиваксеры как пьяные водители - не способны понять, что подвергают риску не только себя, но и других людей

Пока только бустеризаторы после укола думают, что бессмертные, и кичатся "сверх-правами" ходить в генделыки, - становятся "супер-распространителями", болеют, и умирают


Давайте разделим вопрос на 2 части.

1. Действительно, есть такой эффект, когда человек, принявший таблетку, индульгирует сам себя делать то, на что без таблетки не решился бы. Самый известный кейс - диетология, где люди, принимающие средства от похудения, начинают есть больше калорий.

2. Вакцинированные в плане социальных контактов могут позволить себе больше, чем невакцинированные, но не все. Иммунизировавшись, первые снизили риски по сравнению со вторыми, но не исключили их полностью.

При этом не забывайте, что люди, получившие вакцину, априори, по факту своего выбора являются более сознательными. Нарочно они ничего не распространяют, а болеют реже антиваксеров, которые по домам не сидят, не берегутся. Они отрицают не только пользу вакцин, но и вред ковида.

Самые активные распространители - это экзальтированные диссиденты вроде вас. Без обид)
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 16:26

по данным ВОЗ, 2012 год
СРЕДНИЙ ПРОЦЕНТ ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА ОТ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В МИРЕ

Источник: https://yaprivit.ru/infections/zabolevaemost-v-mire/ | Специалисты о прививках
Зображення

С начала пандемии по http://www.worldometers.info
Coronavirus Cases:
240,525,991
view by country
Deaths:
4,900,108
Recovered:
217,810,911

Грипп и пневмония дали более 4 млн. смертей за 2012 год
Почти за 2 года от короновируса 4,9 млн. смертей.
Откуда паника и страх у ваксеров ? Из телевизора ?
andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 16:28

  zРадио написав:1. Действительно, есть такой эффект, когда человек, принявший таблетку, индульгирует сам себя делать то, на что без таблетки не решился бы. Самый известный кейс - диетология, где люди, принимающие средства от похудения, начинают есть больше калорий.

2. Вакцинированные в плане социальных контактов могут позволить себе больше, чем невакцинированные, но не все. Иммунизировавшись, первые снизили риски по сравнению со вторыми, но не исключили их полностью.

При этом не забывайте, что люди, получившие вакцину, априори, по факту своего выбора являются более сознательными. Антиваксеры по домам не сидят, не берегутся. Они отрицают не только пользу вакцин, но и вред ковида.

Самые активные распространители - это экзальтированные диссиденты вроде вас. Без обид)

1. Об этом и говорю
2.1. Голословное, ничем не доказанное, утверждение
2.2. Голословное, ничем не доказанное, утверждение.
По домам не сидят, но берегутся. Ведут обычную "до-ковидную" жизнь.
Отрицают "пользу" только "ковид-вакцин", т.к. не видят от них эффекта. Пример Израиля показателен. И Одессы с теплым бризом тоже. Да и Умань утёрла нос вакцинаторам.

Последние 2 сезона ничем кроме "соплей" не болел.За 2 сезона выпил несколько (5-6) пакетиков фармацитрона.

До этого, лет 5 назад или больше - болел какой-то гнойной ангиной (ковид тогда "не открыли"), и тогда был практически весь набор "ковид-сиптомов". С классической потерей вкуса и обоняния почти на месяц. Даже температура продуктов плохо ощущалась

"Болел ковидом до того, как это стало мейнстримом", так сказать :)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 15 жов, 2021 16:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 16:31

  zРадио написав:
  Лера200баксов написав:
  zРадио написав:Мадам из Лондона, мы знакомы? Вы чья клон-учетка, позвольте поинтересоваться? И какое я отношение имею к реальному дурачку Демуре?

спасибо за ответ


На здоровье. А вы на мой - не ответили. Я так и не понял, почему меня вспомнили всуе - тупо потроллить, или что-то прокомментировать надо?

Да как-то местные перешуганные бредни Демуры тихо обошли стороной. А он такое нес, что местным антиваксам и не снилось.
Отрицательную стату для ваксеров где-то взял.
А вас будивельник выделил из четверки как экономиста, да и я экономическую аналитику здесь вижу только о вас. По этому о Демуре просто некого больше спрашивать.
Востаннє редагувалось Лера200баксов в П'ят 15 жов, 2021 16:41, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 16:32

  Лера200баксов написав:
  flyman написав:42:30 - подавлення репродуктивних функцій шляхом вакцинації для зменшення глобальної популяції населення

далі 55 хв про вакцини і статистика

то Демуру уже дурачком признали? Где великий экономист Зрадио? Он шарит.

в Демури неправильні графіки, не політкоректні для нової норми
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 16:36

  andrein написав:Откуда паника и страх у ваксеров ? Из телевизора ?

У ваксеров два графика РФ со ступеньками вверх
Зображення
И страшный США с синусоидой сейчас вниз и волна смертей после вакцинации ниже
Зображення
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 16:51

  Вкладчик1234 написав:
  zРадио написав:Антиваксеры как пьяные водители - не способны понять, что подвергают риску не только себя, но и других людей

Пока только бустеризаторы после укола думают, что бессмертные, и кичатся "сверх-правами" ходить в генделыки, - становятся "супер-распространителями", болеют, и умирают

чому ваки беруть на себе право диктувати правила іншим ?
ми ж не в КНДР, чи уже?

вколовся, радуйся, вірус тебе на візьме, а якщо візме, то не сильно,
а антиваки будуть викошені ковідом

профіт!
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 16:52

  zРадио написав:
  andrein написав:
  ЛАД написав:Господа модераторы!
Не знаю, почему забанили бессрочно yama, и не буду обсуждать справедливость такого решения, но андрейка заслуживает такого гораздо больше. Что ни пост, то перл.

ЛАД , какой Ваш интерес продвигать вакцинацию . Только не пишите, что Вы с детства мечтали спасти человечество. :)


Зачем человечество? Родных и близких - разве этого недостаточно?

С защитой родных у ЛАДа не очень получилось :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 16:55

  flyman написав:
  Вкладчик1234 написав:
  zРадио написав:Антиваксеры как пьяные водители - не способны понять, что подвергают риску не только себя, но и других людей

Пока только бустеризаторы после укола думают, что бессмертные, и кичатся "сверх-правами" ходить в генделыки, - становятся "супер-распространителями", болеют, и умирают

чому ваки беруть на себе право диктувати правила іншим ?
ми ж не в КНДР, чи уже?

вколовся, радуйся, вірус тебе на візьме, а якщо візме, то не сильно,
а антиваки будуть викошені ковідом

профіт!

Ладно бы эти "вакцины" помогали.
А то одного укола мало, двух тоже, эффект будет "но это не точно", все побочки - вина "клиента"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 17:09

  flyman написав:
вколовся, радуйся, вірус тебе на візьме, а якщо візме, то не сильно,
а антиваки будуть викошені ковідом

профіт!

Это сработает только если антиваксерам ПОЛНОСТЬЮ будут отказывать в предоставлении медицинсокй помощи при заболевании ковидом.

Иначе, из-за антиваксеров, медицинская система ложится полностью и без медицинской помощи остаются все.

Неужели этакому продвинутому "ЫТишнику" этот простой логический факт никак не приходит в голову? :lol:
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