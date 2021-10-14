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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 39383939394039413942> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85 Мені вже зробили щеплення 62% 53 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 14 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 85 Додано: П'ят 15 жов, 2021 16:16 Вкладчик1234 написав: zРадио написав: Антиваксеры как пьяные водители - не способны понять, что подвергают риску не только себя, но и других людей Антиваксеры как пьяные водители - не способны понять, что подвергают риску не только себя, но и других людей

Пока только бустеризаторы после укола думают, что бессмертные, и кичатся "сверх-правами" ходить в генделыки, - становятся "супер-распространителями", болеют, и умирают Пока только бустеризаторы после укола думают, что бессмертные, и кичатся "сверх-правами" ходить в генделыки, - становятся "супер-распространителями", болеют, и умирают



Давайте разделим вопрос на 2 части.



1. Действительно, есть такой эффект, когда человек, принявший таблетку, индульгирует сам себя делать то, на что без таблетки не решился бы. Самый известный кейс - диетология, где люди, принимающие средства от похудения, начинают есть больше калорий.



2. Вакцинированные в плане социальных контактов могут позволить себе больше, чем невакцинированные, но не все. Иммунизировавшись, первые снизили риски по сравнению со вторыми, но не исключили их полностью.



При этом не забывайте, что люди, получившие вакцину, априори, по факту своего выбора являются более сознательными. Нарочно они ничего не распространяют, а болеют реже антиваксеров, которые по домам не сидят, не берегутся. Они отрицают не только пользу вакцин, но и вред ковида.



Самые активные распространители - это экзальтированные диссиденты вроде вас. Без обид) Давайте разделим вопрос на 2 части.1. Действительно, есть такой эффект, когда человек, принявший таблетку, индульгирует сам себя делать то, на что без таблетки не решился бы. Самый известный кейс - диетология, где люди, принимающие средства от похудения, начинают есть больше калорий.2. Вакцинированные в плане социальных контактов могут позволить себе больше, чем невакцинированные, но не все. Иммунизировавшись, первые снизили риски по сравнению со вторыми, но не исключили их полностью.При этом не забывайте, что люди, получившие вакцину, априори, по факту своего выбора являются более сознательными. Нарочно они ничего не распространяют, а болеют реже антиваксеров, которые по домам не сидят, не берегутся. Они отрицают не только пользу вакцин, но и вред ковида.Самые активные распространители - это экзальтированные диссиденты вроде вас. Без обид) zРадио

Повідомлень: 11326 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2610 раз. Подякували: 5685 раз. Профіль 16 8 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 16:26

СРЕДНИЙ ПРОЦЕНТ ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА ОТ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В МИРЕ



Источник: https://yaprivit.ru/infections/zabolevaemost-v-mire/ | Специалисты о прививках





С начала пандемии по http://www.worldometers.info

Coronavirus Cases:

240,525,991

view by country

Deaths:

4,900,108

Recovered:

217,810,911



Грипп и пневмония дали более 4 млн. смертей за 2012 год

Почти за 2 года от короновируса 4,9 млн. смертей.

Откуда паника и страх у ваксеров ? Из телевизора ? по данным ВОЗ, 2012 годСРЕДНИЙ ПРОЦЕНТ ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА ОТ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В МИРЕИсточник:| Специалисты о прививкахС начала пандемии поCoronavirus Cases:240,525,991view by countryDeaths:4,900,108Recovered:217,810,911Грипп и пневмония дали более 4 млн. смертей за 2012 годПочти за 2 года от короновируса 4,9 млн. смертей.Откуда паника и страх у ваксеров ? Из телевизора ? andrein

Повідомлень: 1417 З нами з: 21.10.12 Подякував: 6 раз. Подякували: 482 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 16:28 zРадио написав: 1. Действительно, есть такой эффект, когда человек, принявший таблетку, индульгирует сам себя делать то, на что без таблетки не решился бы. Самый известный кейс - диетология, где люди, принимающие средства от похудения, начинают есть больше калорий.



2. Вакцинированные в плане социальных контактов могут позволить себе больше, чем невакцинированные, но не все. Иммунизировавшись, первые снизили риски по сравнению со вторыми, но не исключили их полностью.



При этом не забывайте, что люди, получившие вакцину, априори, по факту своего выбора являются более сознательными. Антиваксеры по домам не сидят, не берегутся. Они отрицают не только пользу вакцин, но и вред ковида.



Самые активные распространители - это экзальтированные диссиденты вроде вас. Без обид) 1. Действительно, есть такой эффект, когда человек, принявший таблетку, индульгирует сам себя делать то, на что без таблетки не решился бы. Самый известный кейс - диетология, где люди, принимающие средства от похудения, начинают есть больше калорий.2. Вакцинированные в плане социальных контактов могут позволить себе больше, чем невакцинированные, но не все., но не исключили их полностью.. Антиваксеры по домам не сидят, не берегутся. Они отрицают не только пользу вакцин, но и вред ковида.Самые активные распространители - это экзальтированные диссиденты вроде вас. Без обид)

1. Об этом и говорю

2.1. Голословное, ничем не доказанное, утверждение

2.2. Голословное, ничем не доказанное, утверждение.

По домам не сидят, но берегутся. Ведут обычную "до-ковидную" жизнь.

Отрицают "пользу" только "ковид-вакцин", т.к. не видят от них эффекта. Пример Израиля показателен. И Одессы с теплым бризом тоже. Да и Умань утёрла нос вакцинаторам.



Последние 2 сезона ничем кроме "соплей" не болел.За 2 сезона выпил несколько (5-6) пакетиков фармацитрона.



До этого, лет 5 назад или больше - болел какой-то гнойной ангиной (ковид тогда "не открыли"), и тогда был практически весь набор "ковид-сиптомов". С классической потерей вкуса и обоняния почти на месяц. Даже температура продуктов плохо ощущалась



"Болел ковидом до того, как это стало мейнстримом", так сказать 1. Об этом и говорю2.1. Голословное, ничем не доказанное, утверждение2.2. Голословное, ничем не доказанное, утверждение.По домам не сидят, но берегутся. Ведут обычную "до-ковидную" жизнь.Отрицают "пользу" только "ковид-вакцин", т.к. не видят от них эффекта. Пример Израиля показателен. И Одессы с теплым бризом тоже. Да и Умань утёрла нос вакцинаторам.Последние 2 сезона ничем кроме "соплей" не болел.За 2 сезона выпил несколько (5-6) пакетиков фармацитрона.До этого, лет 5 назад или больше - болел какой-то гнойной ангиной (ковид тогда "не открыли"), и тогда был практически весь набор "ковид-сиптомов". С классической потерей вкуса и обоняния почти на месяц. Даже температура продуктов плохо ощущалась"Болел ковидом до того, как это стало мейнстримом", так сказать Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 15 жов, 2021 16:32, всього редагувалось 1 раз. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15418 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8513 раз. Подякували: 4117 раз. Профіль 3 2 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 16:31 zРадио написав: Лера200баксов написав: zРадио написав: Мадам из Лондона, мы знакомы? Вы чья клон-учетка, позвольте поинтересоваться? И какое я отношение имею к реальному дурачку Демуре? Мадам из Лондона, мы знакомы? Вы чья клон-учетка, позвольте поинтересоваться? И какое я отношение имею кДемуре?

спасибо за ответ спасибо за ответ



На здоровье. А вы на мой - не ответили. Я так и не понял, почему меня вспомнили всуе - тупо потроллить, или что-то прокомментировать надо? На здоровье. А вы на мой - не ответили. Я так и не понял, почему меня вспомнили всуе - тупо потроллить, или что-то прокомментировать надо?

Да как-то местные перешуганные бредни Демуры тихо обошли стороной. А он такое нес, что местным антиваксам и не снилось.

Отрицательную стату для ваксеров где-то взял.

А вас будивельник выделил из четверки как экономиста, да и я экономическую аналитику здесь вижу только о вас. По этому о Демуре просто некого больше спрашивать. Да как-то местные перешуганные бредни Демуры тихо обошли стороной. А он такое нес, что местным антиваксам и не снилось.Отрицательную стату для ваксеров где-то взял.А вас будивельник выделил из четверки как экономиста, да и я экономическую аналитику здесь вижу только о вас. По этому о Демуре просто некого больше спрашивать. Востаннє редагувалось Лера200баксов в П'ят 15 жов, 2021 16:41, всього редагувалось 4 разів. Лера200баксов

Повідомлень: 22 З нами з: 03.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 16:32 Лера200баксов написав: flyman написав: 42:30 - подавлення репродуктивних функцій шляхом вакцинації для зменшення глобальної популяції населення



далі 55 хв про вакцини і статистика 42:30 - подавлення репродуктивних функцій шляхом вакцинації для зменшення глобальної популяції населеннядалі 55 хв про вакцини і статистика

то Демуру уже дурачком признали? Где великий экономист Зрадио? Он шарит. то Демуру уже дурачком признали? Где великий экономист Зрадио? Он шарит.

в Демури неправильні графіки, не політкоректні для нової норми в Демури неправильні графіки, не політкоректні для нової норми flyman

Повідомлень: 26220 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1283 раз. Подякували: 2036 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 16:36 andrein написав: Откуда паника и страх у ваксеров ? Из телевизора ? Откуда паника и страх у ваксеров ? Из телевизора ?

У ваксеров два графика РФ со ступеньками вверх



И страшный США с синусоидой сейчас вниз и волна смертей после вакцинации ниже

У ваксеров два графика РФ со ступеньками вверхИ страшный США с синусоидой сейчас вниз и волна смертей после вакцинации ниже stm

Повідомлень: 3150 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 532 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 16:51 Вкладчик1234 написав: zРадио написав: Антиваксеры как пьяные водители - не способны понять, что подвергают риску не только себя, но и других людей Антиваксеры как пьяные водители - не способны понять, что подвергают риску не только себя, но и других людей

Пока только бустеризаторы после укола думают, что бессмертные, и кичатся "сверх-правами" ходить в генделыки, - становятся "супер-распространителями", болеют, и умирают Пока только бустеризаторы после укола думают, что бессмертные, и кичатся "сверх-правами" ходить в генделыки, - становятся "супер-распространителями", болеют, и умирают

чому ваки беруть на себе право диктувати правила іншим ?

ми ж не в КНДР, чи уже?



вколовся, радуйся, вірус тебе на візьме, а якщо візме, то не сильно,

а антиваки будуть викошені ковідом



профіт! чому ваки беруть на себе право диктувати правила іншим ?ми ж не в КНДР, чи уже?вколовся, радуйся, вірус тебе на візьме, а якщо візме, то не сильно,а антиваки будуть викошені ковідомпрофіт! flyman

Повідомлень: 26220 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1283 раз. Подякували: 2036 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 16:52 zРадио написав: andrein написав: ЛАД написав: Господа модераторы!

Не знаю, почему забанили бессрочно yama, и не буду обсуждать справедливость такого решения, но андрейка заслуживает такого гораздо больше. Что ни пост, то перл. Господа модераторы!Не знаю, почему забанили бессрочно, и не буду обсуждать справедливость такого решения, но андрейка заслуживает такого гораздо больше. Что ни пост, то перл.

ЛАД , какой Ваш интерес продвигать вакцинацию . Только не пишите, что Вы с детства мечтали спасти человечество. ЛАД , какой Ваш интерес продвигать вакцинацию . Только не пишите, что Вы с детства мечтали спасти человечество.



Зачем человечество? Родных и близких - разве этого недостаточно? Зачем человечество? Родных и близких - разве этого недостаточно?

С защитой родных у ЛАДа не очень получилось С защитой родных у ЛАДа не очень получилось Лера200баксов

Повідомлень: 22 З нами з: 03.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 16:55 flyman написав: Вкладчик1234 написав: zРадио написав: Антиваксеры как пьяные водители - не способны понять, что подвергают риску не только себя, но и других людей Антиваксеры как пьяные водители - не способны понять, что подвергают риску не только себя, но и других людей

Пока только бустеризаторы после укола думают, что бессмертные, и кичатся "сверх-правами" ходить в генделыки, - становятся "супер-распространителями", болеют, и умирают Пока только бустеризаторы после укола думают, что бессмертные, и кичатся "сверх-правами" ходить в генделыки, - становятся "супер-распространителями", болеют, и умирают

чому ваки беруть на себе право диктувати правила іншим ?

ми ж не в КНДР, чи уже?



вколовся, радуйся, вірус тебе на візьме, а якщо візме, то не сильно,

а антиваки будуть викошені ковідом



профіт! чому ваки беруть на себе право диктувати правила іншим ?ми ж не в КНДР, чи уже?вколовся, радуйся, вірус тебе на візьме, а якщо візме, то не сильно,а антиваки будуть викошені ковідомпрофіт!

Ладно бы эти "вакцины" помогали.

А то одного укола мало, двух тоже, эффект будет "но это не точно", все побочки - вина "клиента" Ладно бы эти "вакцины" помогали.А то одного укола мало, двух тоже, эффект будет "но это не точно", все побочки - вина "клиента" Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15418 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8513 раз. Подякували: 4117 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 17:09 flyman написав:

вколовся, радуйся, вірус тебе на візьме, а якщо візме, то не сильно,

а антиваки будуть викошені ковідом



профіт! вколовся, радуйся, вірус тебе на візьме, а якщо візме, то не сильно,а антиваки будуть викошені ковідомпрофіт!

Это сработает только если антиваксерам ПОЛНОСТЬЮ будут отказывать в предоставлении медицинсокй помощи при заболевании ковидом.



Иначе, из-за антиваксеров, медицинская система ложится полностью и без медицинской помощи остаются все.



Неужели этакому продвинутому "ЫТишнику" этот простой логический факт никак не приходит в голову? Это сработает только если антиваксерам ПОЛНОСТЬЮ будут отказывать в предоставлении медицинсокй помощи при заболевании ковидом.Иначе, из-за антиваксеров, медицинская система ложится полностью и без медицинской помощи остаются все.Неужели этакому продвинутому "ЫТишнику" этот простой логический факт никак не приходит в голову? _Mykola_ Повідомлень: 4326 З нами з: 09.02.09 Подякував: 627 раз. Подякували: 627 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 39383939394039413942> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7788 10275606

ЛОБ П'ят 15 жов, 2021 09:53