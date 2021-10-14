zРадио написав:1. Действительно, есть такой эффект, когда человек, принявший таблетку, индульгирует сам себя делать то, на что без таблетки не решился бы. Самый известный кейс - диетология, где люди, принимающие средства от похудения, начинают есть больше калорий.
2. Вакцинированные в плане социальных контактов могут позволить себе больше, чем невакцинированные, но не все. Иммунизировавшись, первые снизили риски по сравнению со вторыми, но не исключили их полностью.
При этом не забывайте, что люди, получившие вакцину, априори, по факту своего выбора являются более сознательными. Антиваксеры по домам не сидят, не берегутся. Они отрицают не только пользу вакцин, но и вред ковида.
Самые активные распространители - это экзальтированные диссиденты вроде вас. Без обид)
1. Об этом и говорю 2.1. Голословное, ничем не доказанное, утверждение 2.2. Голословное, ничем не доказанное, утверждение. По домам не сидят, но берегутся. Ведут обычную "до-ковидную" жизнь. Отрицают "пользу" только "ковид-вакцин", т.к. не видят от них эффекта. Пример Израиля показателен. И Одессы с теплым бризом тоже. Да и Умань утёрла нос вакцинаторам.
Последние 2 сезона ничем кроме "соплей" не болел.За 2 сезона выпил несколько (5-6) пакетиков фармацитрона.
До этого, лет 5 назад или больше - болел какой-то гнойной ангиной (ковид тогда "не открыли"), и тогда был практически весь набор "ковид-сиптомов". С классической потерей вкуса и обоняния почти на месяц. Даже температура продуктов плохо ощущалась
"Болел ковидом до того, как это стало мейнстримом", так сказать
2.1. Доказательств достаточно много, но Вы их упорно не хотите видеть. 2.2. Более сознательное поведение получивших вакцину, конечно, не у 100%, а в среднем. Есть, безусловно, и такие, которые после вакцины считают себя бессмертными, но таких сейчас всё меньше. Что Вы называете "берегутся" и "обычной "до-ковидной" жизнью"? Может, я Вас неправильно понимаю? Потому что я тоже веду почти "обычную "до-ковидную" жизнь". В кино я и до ковида ходил крайне редко. Во время весенней волны не ходил в кабаки и аналогичные. Надеваю маску в магазине. Что ещё? За "2 сезона" ( и значительно дольше) не принимал ни фармацитрон, ни что-либо ещё. Гнойной ангины тоже не было. Прошу учесть, что мне уже не 20 лет. И что из этого следует?
А тем временем, пока на ветке идет заруба с антиваксами, в Киеве потихоньку готовятся к расконсервации ковидные отделения в больницах третьей волны. Перекатывается из других отделений оборудование, штаты(сильно урезанные по сравнению с весной) уже сформированы. Правда, медпрепараты и расходники этими клиниками пока еще не получены.
Востаннє редагувалось antey1969 в П'ят 15 жов, 2021 17:23, всього редагувалось 1 раз.
Лера200баксов написав:Да как-то местные перешуганные бредни Демуры тихо обошли стороной. А он такое нес, что местным антиваксам и не снилось. Отрицательную стату для ваксеров где-то взял. А вас будивельник выделил из четверки как экономиста, да и я экономическую аналитику здесь вижу только о вас. По этому о Демуре просто некого больше спрашивать.
Ясно, спасибо. Я упростил, назвав Демуру дурачком. Более вероятно, что за дурачков он держит свою аудиторию, разбавляя грамотные вещи конспирологией. Тем самым он создает образ умного человека, который рубит правду-матку, замалчиваемую другими умными. Фигляр он, в общем
flyman написав:чому ваки беруть на себе право диктувати правила іншим ? ми ж не в КНДР, чи уже?
вколовся, радуйся, вірус тебе на візьме, а якщо візме, то не сильно, а антиваки будуть викошені ковідом
профіт!
Потому что коллективная защита - коллективная и ответственность. ПДД обязаны соблюдать все, нарушителей наказывают, в том числе уголовно. Так что поражение антиваксов в некоторых правах - очень либеральный подход. Ты предпочел бы платить штрафы за отказ вакцинироваться и в тюрьму за факт заражения другого человека?
PS: ковид-антиваксеры, свободно гуляющие по закрытым помещениям с другими людьми - такие же гифтгиверы, как и носители ВИЧа, не предупреждающие своих партнеров по сексу
Лера200баксов написав:Да как-то местные перешуганные бредни Демуры тихо обошли стороной. А он такое нес, что местным антиваксам и не снилось. Отрицательную стату для ваксеров где-то взял. А вас будивельник выделил из четверки как экономиста, да и я экономическую аналитику здесь вижу только о вас. По этому о Демуре просто некого больше спрашивать.
Ясно, спасибо. Я упростил, назвав Демуру дурачком. Более вероятно, что за дурачков он держит свою аудиторию, разбавляя грамотные вещи конспирологией. Тем самым он создает образ умного человека, который рубит правду-матку, замалчиваемую другими умными. Фигляр он, в общем
flyman написав:чому ваки беруть на себе право диктувати правила іншим ? ми ж не в КНДР, чи уже?
вколовся, радуйся, вірус тебе на візьме, а якщо візме, то не сильно, а антиваки будуть викошені ковідом
профіт!
Потому что коллективная защита - коллективная и ответственность. ПДД обязаны соблюдать все, нарушителей наказывают, в том числе уголовно. Так что поражение антиваксов в некоторых правах - очень либеральный подход. Ты предпочел бы платить штрафы за отказ вакцинироваться и в тюрьму за факт заражения другого человека?
PS: ковид-антиваксеры, свободно гуляющие по закрытым помещениям с другими людьми - такие же гифтгиверы, как и носители ВИЧа, не предупреждающие своих партнеров по сексу
сова натягнута на глобус порушення ПДР ще можна доказати а от щодо ковіда (чи це звичайне ГРВЗ) нема доказів як і щодо "користі" від так званої "вакцини" від так званого "ковіда" з не зрозумілим механізмом дії і побочками.
з.і. від "атипічної пневмонії" ще до концептуального трендового ковіда знаю померлих людей, 5-10 років тому, в близького кола знайомих
а від ковіда, тільки 1 випадок, і то з далекого кола знайомих
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 15 жов, 2021 17:29, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Господа модераторы! Не знаю, почему забанили бессрочно yama, и не буду обсуждать справедливость такого решения, но андрейка заслуживает такого гораздо больше. Что ни пост, то перл.
ЛАД , какой Ваш интерес продвигать вакцинацию . Только не пишите, что Вы с детства мечтали спасти человечество. .....
Не мечтал. Вакцинацию я не продвигаю. Если кто предложит другой, более (или хотя бы не менее) эффективный метод, буду только рад. Цель простая. Точнее, 2 цели. Одна "высокоморальная" - людей жалко, хочется, чтобы эпидемия уже закончилась. Вторая "приземлённая" - не хочется ограничений и локдаунов. По ряду причин мне это мешает и просто не выгодно. Можно причины не излагать?
Коллективная защита может быть только в семье и при коммунизме. Какая коллективная защита может быть при капитализме, когда человек человеку волк и лучшая радость для предпринимателя - это горе конкурента, а лучшая радость врача - это богатенький больной, а если ещё и с ковидом, то ещё лучше - + 300% к зарплате.
Востаннє редагувалось andrein в П'ят 15 жов, 2021 17:39, всього редагувалось 1 раз.
andrein написав:Коллективная защита может быть только в семье и при коммунизме. Какая коллективная защита может быть при капитализме, когда человек человеку волк и лучшая радость для предпринимателя - это горе конкурента.
Не превращайте ветку в политмусорку. В капитализме Вы разбираетесь примерно так же, как в вакцинации. И, к сожалению, во многих других вопросах. В школу! Желательно, хорошую. А ещё лучше - очень хорошую.