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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3939394039413942> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85 Мені вже зробили щеплення 62% 53 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 14 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 85 Додано: П'ят 15 жов, 2021 17:14 Вкладчик1234 написав: zРадио написав: 1. Действительно, есть такой эффект, когда человек, принявший таблетку, индульгирует сам себя делать то, на что без таблетки не решился бы. Самый известный кейс - диетология, где люди, принимающие средства от похудения, начинают есть больше калорий.



2. Вакцинированные в плане социальных контактов могут позволить себе больше, чем невакцинированные, но не все. Иммунизировавшись, первые снизили риски по сравнению со вторыми, но не исключили их полностью.



При этом не забывайте, что люди, получившие вакцину, априори, по факту своего выбора являются более сознательными. Антиваксеры по домам не сидят, не берегутся. Они отрицают не только пользу вакцин, но и вред ковида.



Самые активные распространители - это экзальтированные диссиденты вроде вас. Без обид) 1. Действительно, есть такой эффект, когда человек, принявший таблетку, индульгирует сам себя делать то, на что без таблетки не решился бы. Самый известный кейс - диетология, где люди, принимающие средства от похудения, начинают есть больше калорий.2. Вакцинированные в плане социальных контактов могут позволить себе больше, чем невакцинированные, но не все., но не исключили их полностью.. Антиваксеры по домам не сидят, не берегутся. Они отрицают не только пользу вакцин, но и вред ковида.Самые активные распространители - это экзальтированные диссиденты вроде вас. Без обид)

1. Об этом и говорю

2.1. Голословное, ничем не доказанное, утверждение

2.2. Голословное, ничем не доказанное, утверждение.

По домам не сидят, но берегутся. Ведут обычную "до-ковидную" жизнь.

Отрицают "пользу" только "ковид-вакцин", т.к. не видят от них эффекта. Пример Израиля показателен. И Одессы с теплым бризом тоже. Да и Умань утёрла нос вакцинаторам.



Последние 2 сезона ничем кроме "соплей" не болел.За 2 сезона выпил несколько (5-6) пакетиков фармацитрона.



До этого, лет 5 назад или больше - болел какой-то гнойной ангиной (ковид тогда "не открыли"), и тогда был практически весь набор "ковид-сиптомов". С классической потерей вкуса и обоняния почти на месяц. Даже температура продуктов плохо ощущалась



"Болел ковидом до того, как это стало мейнстримом", так сказать 1. Об этом и говорю2.1. Голословное, ничем не доказанное, утверждение2.2. Голословное, ничем не доказанное, утверждение.По домам не сидят, но берегутся. Ведут обычную "до-ковидную" жизнь.Отрицают "пользу" только "ковид-вакцин", т.к. не видят от них эффекта. Пример Израиля показателен. И Одессы с теплым бризом тоже. Да и Умань утёрла нос вакцинаторам.Последние 2 сезона ничем кроме "соплей" не болел.За 2 сезона выпил несколько (5-6) пакетиков фармацитрона.До этого, лет 5 назад или больше - болел какой-то гнойной ангиной (ковид тогда "не открыли"), и тогда был практически весь набор "ковид-сиптомов". С классической потерей вкуса и обоняния почти на месяц. Даже температура продуктов плохо ощущалась"Болел ковидом до того, как это стало мейнстримом", так сказать

2.1. Доказательств достаточно много, но Вы их упорно не хотите видеть.

2.2. Более сознательное поведение получивших вакцину, конечно, не у 100%, а в среднем. Есть, безусловно, и такие, которые после вакцины считают себя бессмертными, но таких сейчас всё меньше.

Что Вы называете "берегутся" и "обычной "до-ковидной" жизнью"? Может, я Вас неправильно понимаю? Потому что я тоже веду почти "обычную "до-ковидную" жизнь". В кино я и до ковида ходил крайне редко. Во время весенней волны не ходил в кабаки и аналогичные. Надеваю маску в магазине. Что ещё?

За "2 сезона" ( и значительно дольше) не принимал ни фармацитрон, ни что-либо ещё. Гнойной ангины тоже не было. Прошу учесть, что мне уже не 20 лет.

И что из этого следует? 2.1. Доказательств достаточно много, но Вы их упорно не хотите видеть.2.2. Более сознательное поведение получивших вакцину, конечно, не у 100%, а в среднем. Есть, безусловно, и такие, которые после вакцины считают себя бессмертными, но таких сейчас всё меньше.Что Вы называете "берегутся" и "обычной "до-ковидной" жизнью"? Может, я Вас неправильно понимаю? Потому что я тоже веду почти "обычную "до-ковидную" жизнь". В кино я и до ковида ходил крайне редко. Во время весенней волны не ходил в кабаки и аналогичные. Надеваю маску в магазине. Что ещё?За "2 сезона" ( и значительно дольше) не принимал ни фармацитрон, ни что-либо ещё. Гнойной ангины тоже не было. Прошу учесть, что мне уже не 20 лет.И что из этого следует? ЛАД 2 Повідомлень: 19978 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4874 раз. Подякували: 4511 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 17:19 _Mykola_ написав:

Иначе, из-за антиваксеров, медицинская система ложится полностью и без медицинской помощи остаются все.



Иначе, из-за антиваксеров, медицинская система ложится полностью и без медицинской помощи остаются все.

Наша медицина не может лечь полностью, ведь ее реформировал сама Супрун по западным лекалам. Наша медицина не может лечь полностью, ведь ее реформировал сама Супрун по западным лекалам. andrein

Повідомлень: 1417 З нами з: 21.10.12 Подякував: 6 раз. Подякували: 482 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 17:21 _Mykola_ написав: flyman написав:

вколовся, радуйся, вірус тебе на візьме, а якщо візме, то не сильно,

а антиваки будуть викошені ковідом



профіт! вколовся, радуйся, вірус тебе на візьме, а якщо візме, то не сильно,а антиваки будуть викошені ковідомпрофіт!

Это сработает только если антиваксерам ПОЛНОСТЬЮ будут отказывать в предоставлении медицинсокй помощи при заболевании ковидом.



Иначе, из-за антиваксеров, медицинская система ложится полностью и без медицинской помощи остаются все.



Неужели этакому продвинутому "ЫТишнику" этот простой логический факт никак не приходит в голову? Это сработает только если антиваксерам ПОЛНОСТЬЮ будут отказывать в предоставлении медицинсокй помощи при заболевании ковидом.Иначе, из-за антиваксеров, медицинская система ложится полностью и без медицинской помощи остаются все.Неужели этакому продвинутому "ЫТишнику" этот простой логический факт никак не приходит в голову?

Нужно ваксерам отказывать в помощи - ведь они уже привились, и помощь им уже не понадобится Нужно ваксерам отказывать в помощи - ведь они уже привились, и помощь им уже не понадобится Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15418 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8513 раз. Подякували: 4117 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 17:22 Re: Эпидемия коронавируса в мире А тем временем, пока на ветке идет заруба с антиваксами, в Киеве потихоньку готовятся к расконсервации ковидные отделения в больницах третьей волны.

Перекатывается из других отделений оборудование, штаты(сильно урезанные по сравнению с весной) уже сформированы. Правда, медпрепараты и расходники этими клиниками пока еще не получены. Востаннє редагувалось antey1969 в П'ят 15 жов, 2021 17:23, всього редагувалось 1 раз. antey1969 1

Повідомлень: 10863 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1423 раз. Подякували: 3166 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 17:23 Лера200баксов написав: Да как-то местные перешуганные бредни Демуры тихо обошли стороной. А он такое нес, что местным антиваксам и не снилось.

Отрицательную стату для ваксеров где-то взял.

А вас будивельник выделил из четверки как экономиста, да и я экономическую аналитику здесь вижу только о вас. По этому о Демуре просто некого больше спрашивать. Да как-то местные перешуганные бредни Демуры тихо обошли стороной. А он такое нес, что местным антиваксам и не снилось.Отрицательную стату для ваксеров где-то взял.А вас будивельник выделил из четверки как экономиста, да и я экономическую аналитику здесь вижу только о вас. По этому о Демуре просто некого больше спрашивать.



Ясно, спасибо. Я упростил, назвав Демуру дурачком. Более вероятно, что за дурачков он держит свою аудиторию, разбавляя грамотные вещи конспирологией. Тем самым он создает образ умного человека, который рубит правду-матку, замалчиваемую другими умными. Фигляр он, в общем





flyman написав: чому ваки беруть на себе право диктувати правила іншим ?

ми ж не в КНДР, чи уже?



вколовся, радуйся, вірус тебе на візьме, а якщо візме, то не сильно,

а антиваки будуть викошені ковідом



профіт! чому ваки беруть на себе право диктувати правила іншим ?ми ж не в КНДР, чи уже?вколовся, радуйся, вірус тебе на візьме, а якщо візме, то не сильно,а антиваки будуть викошені ковідомпрофіт!



Потому что коллективная защита - коллективная и ответственность. ПДД обязаны соблюдать все, нарушителей наказывают, в том числе уголовно. Так что поражение антиваксов в некоторых правах - очень либеральный подход. Ты предпочел бы платить штрафы за отказ вакцинироваться и в тюрьму за факт заражения другого человека?



PS: ковид-антиваксеры, свободно гуляющие по закрытым помещениям с другими людьми - такие же гифтгиверы, как и носители ВИЧа, не предупреждающие своих партнеров по сексу Ясно, спасибо. Я упростил, назвав Демуру дурачком. Более вероятно, что за дурачков он держит свою аудиторию, разбавляя грамотные вещи конспирологией. Тем самым он создает образ умного человека, который рубит правду-матку, замалчиваемую другими умными. Фигляр он, в общемПотому что коллективная защита - коллективная и ответственность. ПДД обязаны соблюдать все, нарушителей наказывают, в том числе уголовно. Так что поражение антиваксов в некоторых правах - очень либеральный подход. Ты предпочел бы платить штрафы за отказ вакцинироваться и в тюрьму за факт заражения другого человека?PS: ковид-антиваксеры, свободно гуляющие по закрытым помещениям с другими людьми - такие же гифтгиверы, как и носители ВИЧа, не предупреждающие своих партнеров по сексу zРадио

Повідомлень: 11326 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2610 раз. Подякували: 5685 раз. Профіль 16 8 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 17:27 zРадио написав: Лера200баксов написав: Да как-то местные перешуганные бредни Демуры тихо обошли стороной. А он такое нес, что местным антиваксам и не снилось.

Отрицательную стату для ваксеров где-то взял.

А вас будивельник выделил из четверки как экономиста, да и я экономическую аналитику здесь вижу только о вас. По этому о Демуре просто некого больше спрашивать. Да как-то местные перешуганные бредни Демуры тихо обошли стороной. А он такое нес, что местным антиваксам и не снилось.Отрицательную стату для ваксеров где-то взял.А вас будивельник выделил из четверки как экономиста, да и я экономическую аналитику здесь вижу только о вас. По этому о Демуре просто некого больше спрашивать.



Ясно, спасибо. Я упростил, назвав Демуру дурачком. Более вероятно, что за дурачков он держит свою аудиторию, разбавляя грамотные вещи конспирологией. Тем самым он создает образ умного человека, который рубит правду-матку, замалчиваемую другими умными. Фигляр он, в общем



flyman написав: чому ваки беруть на себе право диктувати правила іншим ?

ми ж не в КНДР, чи уже?



вколовся, радуйся, вірус тебе на візьме, а якщо візме, то не сильно,

а антиваки будуть викошені ковідом



профіт! чому ваки беруть на себе право диктувати правила іншим ?ми ж не в КНДР, чи уже?вколовся, радуйся, вірус тебе на візьме, а якщо візме, то не сильно,а антиваки будуть викошені ковідомпрофіт!





Потому что коллективная защита - коллективная и ответственность. ПДД обязаны соблюдать все, нарушителей наказывают, в том числе уголовно. Так что поражение антиваксов в некоторых правах - очень либеральный подход. Ты предпочел бы платить штрафы за отказ вакцинироваться и в тюрьму за факт заражения другого человека?



PS: ковид-антиваксеры, свободно гуляющие по закрытым помещениям с другими людьми - такие же гифтгиверы, как и носители ВИЧа, не предупреждающие своих партнеров по сексу Ясно, спасибо. Я упростил, назвав Демуру дурачком. Более вероятно, что за дурачков он держит свою аудиторию, разбавляя грамотные вещи конспирологией. Тем самым он создает образ умного человека, который рубит правду-матку, замалчиваемую другими умными. Фигляр он, в общемПотому что коллективная защита - коллективная и ответственность. ПДД обязаны соблюдать все, нарушителей наказывают, в том числе уголовно. Так что поражение антиваксов в некоторых правах - очень либеральный подход. Ты предпочел бы платить штрафы за отказ вакцинироваться и в тюрьму за факт заражения другого человека?PS: ковид-антиваксеры, свободно гуляющие по закрытым помещениям с другими людьми - такие же гифтгиверы, как и носители ВИЧа, не предупреждающие своих партнеров по сексу

сова натягнута на глобус

порушення ПДР ще можна доказати

а от щодо ковіда (чи це звичайне ГРВЗ) нема доказів

як і щодо "користі" від так званої "вакцини" від так званого "ковіда" з не зрозумілим механізмом дії і побочками.



з.і.

від "атипічної пневмонії" ще до концептуального трендового ковіда знаю померлих людей, 5-10 років тому, в близького кола знайомих



а від ковіда, тільки 1 випадок, і то з далекого кола знайомих сова натягнута на глобуспорушення ПДР ще можна доказатиа от щодо ковіда (чи це звичайне ГРВЗ) нема доказівяк і щодо "користі" від так званої "вакцини" від так званого "ковіда" з не зрозумілим механізмом дії і побочками.з.і.від "атипічної пневмонії" ще до концептуального трендового ковіда знаю померлих людей, 5-10 років тому, в близького кола знайомиха від ковіда, тільки 1 випадок, і то з далекого кола знайомих Востаннє редагувалось flyman в П'ят 15 жов, 2021 17:29, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 26220 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1283 раз. Подякували: 2036 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 17:28 andrein написав: ЛАД написав: Господа модераторы!

Не знаю, почему забанили бессрочно yama, и не буду обсуждать справедливость такого решения, но андрейка заслуживает такого гораздо больше. Что ни пост, то перл. Господа модераторы!Не знаю, почему забанили бессрочно, и не буду обсуждать справедливость такого решения, но андрейка заслуживает такого гораздо больше. Что ни пост, то перл.

ЛАД , какой Ваш интерес продвигать вакцинацию . Только не пишите, что Вы с детства мечтали спасти человечество.

..... ЛАД , какой Ваш интерес продвигать вакцинацию . Только не пишите, что Вы с детства мечтали спасти человечество......

Не мечтал. Вакцинацию я не продвигаю. Если кто предложит другой, более (или хотя бы не менее) эффективный метод, буду только рад.

Цель простая. Точнее, 2 цели.

Одна "высокоморальная" - людей жалко, хочется, чтобы эпидемия уже закончилась.

Вторая "приземлённая" - не хочется ограничений и локдаунов. По ряду причин мне это мешает и просто не выгодно.

Можно причины не излагать? Не мечтал. Вакцинацию я не продвигаю. Если кто предложит другой, более (или хотя бы не менее) эффективный метод, буду только рад.Цель простая. Точнее, 2 цели.Одна "высокоморальная" - людей жалко, хочется, чтобы эпидемия уже закончилась.Вторая "приземлённая" - не хочется ограничений и локдаунов. По ряду причин мне это мешает и просто не выгодно.Можно причины не излагать? ЛАД 2 Повідомлень: 19978 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4874 раз. Подякували: 4511 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 17:31

Коллективная защита может быть только в семье и при коммунизме. Какая коллективная защита может быть при капитализме, когда человек человеку волк и лучшая радость для предпринимателя - это горе конкурента, а лучшая радость врача - это богатенький больной, а если ещё и с ковидом, то ещё лучше - + 300% к зарплате. Востаннє редагувалось andrein в П'ят 15 жов, 2021 17:39, всього редагувалось 1 раз. andrein

Повідомлень: 1417 З нами з: 21.10.12 Подякував: 6 раз. Подякували: 482 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 17:32 andrein написав: _Mykola_ написав:

Иначе, из-за антиваксеров, медицинская система ложится полностью и без медицинской помощи остаются все.



Иначе, из-за антиваксеров, медицинская система ложится полностью и без медицинской помощи остаются все.

Наша медицина не может лечь полностью, ведь ее реформировал сама Супрун по западным лекалам. Наша медицина не может лечь полностью, ведь ее реформировал сама Супрун по западным лекалам.

При сильной заболеваемости может лечь любая медицина, в т. ч. и западная. Вместе с "лекалами". Подтверждено Италией весной 2020. При сильной заболеваемости может лечь любая медицина, в т. ч. и западная. Вместе с "лекалами". Подтверждено Италией весной 2020. ЛАД 2 Повідомлень: 19978 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4874 раз. Подякували: 4511 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 17:35 andrein написав: Коллективная защита может быть только в семье и при коммунизме. Какая коллективная защита может быть при капитализме, когда человек человеку волк и лучшая радость для предпринимателя - это горе конкурента. Коллективная защита может быть только в семье и при коммунизме. Какая коллективная защита может быть при капитализме, когда человек человеку волк и лучшая радость для предпринимателя - это горе конкурента.

Не превращайте ветку в политмусорку.

В капитализме Вы разбираетесь примерно так же, как в вакцинации. И, к сожалению, во многих других вопросах.

В школу! Желательно, хорошую. А ещё лучше - очень хорошую. Не превращайте ветку в политмусорку.В капитализме Вы разбираетесь примерно так же, как в вакцинации. И, к сожалению, во многих других вопросах.В школу! Желательно, хорошую. А ещё лучше - очень хорошую. ЛАД 2 Повідомлень: 19978 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4874 раз. Подякували: 4511 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3939394039413942> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7788 10275622

ЛОБ П'ят 15 жов, 2021 09:53