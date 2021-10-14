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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3939394039413942

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85
Мені вже зробили щеплення
62%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
14
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 17:42

Не знаю, что надо запретить антиваксам, нужно думать.
Но точно знаю другое - участникам политмусорки надо запретить доступ на эту ветку.
Ушёл оттуда, так они постепенно переезжают сюда. :twisted:
Ещё и муха со своим "сова натягнута на глобус" рассказывает опять, что ковида нет. Люди болеют и умирают это. конечно, не доказательство. Притворяются, видимо.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 15 жов, 2021 17:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 17:43

  ЛАД написав:
  andrein написав:Коллективная защита может быть только в семье и при коммунизме. Какая коллективная защита может быть при капитализме, когда человек человеку волк и лучшая радость для предпринимателя - это горе конкурента. :)

Не превращайте ветку в политмусорку.
В капитализме Вы разбираетесь примерно так же, как в вакцинации. И, к сожалению, во многих других вопросах.
В школу! Желательно, хорошую. А ещё лучше - очень хорошую.

Я сейчас в Китае и вижу что у коммунистов с коллективным иммунитетом получше дела, чем в других странах. Но тут привыкшие к принуждению.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 17:51

Господа модераторы, можно попросить разбанить yama?
На фоне сегодняшних выступающих он смотрится "гигантом мысли и отцом русской демократии".
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 17:52

  ЛАД написав:Не знаю, что надо запретить антиваксам, нужно думать.
Но точно знаю другое - участникам политмусорки надо запретить доступ на эту ветку.
Ушёл оттуда, так они постепенно переезжают сюда. :twisted:


Добавлю, что не только на эту, но также на валютную и КРЖН, где один политический тролль безнаказанно мусорит прямо сейчас
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