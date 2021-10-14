Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3939394039413942 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85 Мені вже зробили щеплення 62% 53 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 14 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 85 Додано: П'ят 15 жов, 2021 17:42

Но точно знаю другое - участникам политмусорки надо запретить доступ на эту ветку.

Ушёл оттуда, так они постепенно переезжают сюда.

Ещё и муха со своим "сова натягнута на глобус" рассказывает опять, что ковида нет. Люди болеют и умирают это. конечно, не доказательство. Притворяются, видимо. Не знаю, что надо запретить антиваксам, нужно думать.Но точно знаю другое - участникам политмусорки надо запретить доступ на эту ветку.Ушёл оттуда, так они постепенно переезжают сюда.Ещё и муха со своим "сова натягнута на глобус" рассказывает опять, что ковида нет. Люди болеют и умирают это. конечно, не доказательство. Притворяются, видимо. Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 15 жов, 2021 17:46, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 19978 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4874 раз. Подякували: 4511 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 17:43 ЛАД написав: andrein написав: Коллективная защита может быть только в семье и при коммунизме. Какая коллективная защита может быть при капитализме, когда человек человеку волк и лучшая радость для предпринимателя - это горе конкурента. Коллективная защита может быть только в семье и при коммунизме. Какая коллективная защита может быть при капитализме, когда человек человеку волк и лучшая радость для предпринимателя - это горе конкурента.

Не превращайте ветку в политмусорку.

В капитализме Вы разбираетесь примерно так же, как в вакцинации. И, к сожалению, во многих других вопросах.

В школу! Желательно, хорошую. А ещё лучше - очень хорошую. Не превращайте ветку в политмусорку.В капитализме Вы разбираетесь примерно так же, как в вакцинации. И, к сожалению, во многих других вопросах.В школу! Желательно, хорошую. А ещё лучше - очень хорошую.

Я сейчас в Китае и вижу что у коммунистов с коллективным иммунитетом получше дела, чем в других странах. Но тут привыкшие к принуждению. Я сейчас в Китае и вижу что у коммунистов с коллективным иммунитетом получше дела, чем в других странах. Но тут привыкшие к принуждению. andrein

Повідомлень: 1417 З нами з: 21.10.12 Подякував: 6 раз. Подякували: 482 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 17:51 Господа модераторы, можно попросить разбанить yama?

На фоне сегодняшних выступающих он смотрится "гигантом мысли и отцом русской демократии". ЛАД 2 Повідомлень: 19978 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4874 раз. Подякували: 4511 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 17:52 ЛАД написав: Не знаю, что надо запретить антиваксам, нужно думать.

Но точно знаю другое - участникам политмусорки надо запретить доступ на эту ветку.

Ушёл оттуда, так они постепенно переезжают сюда.

Не знаю, что надо запретить антиваксам, нужно думать.Но точно знаю другое - участникам политмусорки надо запретить доступ на эту ветку.Ушёл оттуда, так они постепенно переезжают сюда.



Добавлю, что не только на эту, но также на валютную и КРЖН, где один политический тролль безнаказанно мусорит прямо сейчас Добавлю, что не только на эту, но также на валютную и КРЖН, где один политический тролль безнаказанно мусорит прямо сейчас zРадио

Повідомлень: 11326 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2610 раз. Подякували: 5685 раз. Профіль 16 8 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3939394039413942 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 777 , 778 , 779

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7788 10275652

ЛОБ П'ят 15 жов, 2021 09:53