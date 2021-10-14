|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 жов, 2021 17:42
Не знаю, что надо запретить антиваксам, нужно думать.
Но точно знаю другое - участникам политмусорки надо запретить доступ на эту ветку.
Ушёл оттуда, так они постепенно переезжают сюда.
Ещё и муха со своим "сова натягнута на глобус" рассказывает опять, что ковида нет. Люди болеют и умирают это. конечно, не доказательство. Притворяются, видимо.
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 15 жов, 2021 17:46, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 19978
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4874 раз.
- Подякували: 4511 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: П'ят 15 жов, 2021 17:43
ЛАД написав: andrein написав:
Коллективная защита может быть только в семье и при коммунизме. Какая коллективная защита может быть при капитализме, когда человек человеку волк и лучшая радость для предпринимателя - это горе конкурента.
Не превращайте ветку в политмусорку.
В капитализме Вы разбираетесь примерно так же, как в вакцинации. И, к сожалению, во многих других вопросах.
В школу! Желательно, хорошую. А ещё лучше - очень хорошую.
Я сейчас в Китае и вижу что у коммунистов с коллективным иммунитетом получше дела, чем в других странах. Но тут привыкшие к принуждению.
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 1417
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 482 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 жов, 2021 17:51
Господа модераторы, можно попросить разбанить yama?
На фоне сегодняшних выступающих он смотрится "гигантом мысли и отцом русской демократии".
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 19978
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4874 раз.
- Подякували: 4511 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: П'ят 15 жов, 2021 17:52
ЛАД написав:
Не знаю, что надо запретить антиваксам, нужно думать.
Но точно знаю другое - участникам политмусорки надо запретить доступ на эту ветку.
Ушёл оттуда, так они постепенно переезжают сюда.
Добавлю, что не только на эту, но также на валютную и КРЖН, где один политический тролль безнаказанно мусорит прямо сейчас
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 11326
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2610 раз.
- Подякували: 5685 раз.
-
- Профіль
-
16
8
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|7788
|10275654
|
П'ят 15 жов, 2021 09:53
ЛОБ
|