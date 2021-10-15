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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3940394139423943>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85
Мені вже зробили щеплення
62%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
14
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 17:42

Не знаю, что надо запретить антиваксам, нужно думать.
Но точно знаю другое - участникам политмусорки надо запретить доступ на эту ветку.
Ушёл оттуда, так они постепенно переезжают сюда. :twisted:
Ещё и муха со своим "сова натягнута на глобус" рассказывает опять, что ковида нет. Люди болеют и умирают это. конечно, не доказательство. Притворяются, видимо.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 15 жов, 2021 17:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 17:43

  ЛАД написав:
  andrein написав:Коллективная защита может быть только в семье и при коммунизме. Какая коллективная защита может быть при капитализме, когда человек человеку волк и лучшая радость для предпринимателя - это горе конкурента. :)

Не превращайте ветку в политмусорку.
В капитализме Вы разбираетесь примерно так же, как в вакцинации. И, к сожалению, во многих других вопросах.
В школу! Желательно, хорошую. А ещё лучше - очень хорошую.

Я сейчас в Китае и вижу что у коммунистов с коллективным иммунитетом получше дела, чем в других странах. Но тут привыкшие к принуждению.
andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 17:51

Господа модераторы, можно попросить разбанить yama?
На фоне сегодняшних выступающих он смотрится "гигантом мысли и отцом русской демократии".
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 17:52

  ЛАД написав:Не знаю, что надо запретить антиваксам, нужно думать.
Но точно знаю другое - участникам политмусорки надо запретить доступ на эту ветку.
Ушёл оттуда, так они постепенно переезжают сюда. :twisted:


Добавлю, что не только на эту, но также на валютную и КРЖН, где один политический тролль безнаказанно мусорит прямо сейчас
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 18:00

Хотите 95% вакцинацию ?
Надо взять кредит на 2 млрд. долл. и каждому за прививку дать по 100 у.е. Потом повысить налоги и отдать кредит. При капитализме - только это 100% вариант и точка. Все остальное не взлетит.
andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 18:08

За крок до перевороту думок©

Любі друзі))
Хочу написати наступне:
1. Не можу збагнути/не вкладається мені в голові - "як так?" влітку було мінімум вакцинованих(а зараз - в рази їх більше) і влітку всюди у маршрутках була більшість БЕЗ масок(я маршрутками щодня їзджу/знаю що кажу) - а вже з початку осені почали знову всі в масках їздити в маршрутках(рідко хто без маски) - то як так вийшло, що при таких умовах - влітку було до 1К хворих на ковід, а зараз 12К+???! Ну от як так?
2. Я був ні "за", ні "проти" вакцинації(навіть, може швидше "за") - але тепер, коли впроваджують "примусово"/вибір без вибору - то мене це дуже обурюює і вакцинуватись все менше хочеться!
Але, мабуть, таки наступного тижня піду вакцинуватись, так як сЦуки/місцева влада видали постанову про НЕдопуск на роботу невакцинованих!
Вибір БЕЗ вибору - або вакцинуйся і працюй далі, або сиди дома і розраховуй лише на свої заощадження, так як на роботу тобі зась!

п.с.
Чому я повинен вакцинуватись?
Але ж, якщо що, то я в першу чергу ризикую СВОЇМ здоров'ям/життям! - а хто боїться до мене, чи в будь-який інший магазин/заклад заходити - то вакцинуйтесь і ходіть собі далі всюди гонорово/безпечно з високопіднятою головою!
В чім проблема то???!
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 18:13

Смотрю ковидные ограничения принесли ветке популярность :D

метаобзор про эффективность вакцин против дельты -

https://www.eurosurveillance.org/conten ... 41.2100920

Current evidence shows that COVID-19 vaccines licensed in the EU are moderately to highly effective in preventing SARS-CoV-2 infections with the Delta variant, while effectiveness against severe courses of COVID-19 remains high.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 18:20

  Успіх написав:Любі друзі))
Хочу написати наступне:
1. Не можу збагнути/не вкладається мені в голові - "як так?" влітку було мінімум вакцинованих(а зараз - в рази їх більше) і влітку всюди у маршрутках була більшість БЕЗ масок(я маршрутками щодня їзджу/знаю що кажу) - а вже з початку осені почали знову всі в масках їздити в маршрутках(рідко хто без маски) - то як так вийшло, що при таких умовах - влітку було до 1К хворих на ковід, а зараз 12К+???! Ну от як так?


Вы проводили анализ сколько было открытых форточек и люков летом, и сколько их открыто сейчас? Проведя первый анализ, проанализруйте еще на всякий случай: маски на лицах у людей именно надеты или просто присутствуют?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 18:28

Андрейка, вы приводили табличку "СРЕДНИЙ ПРОЦЕНТ ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА ОТ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В МИРЕ". Источник, правда, мутноватый.
Вот пример из Вики статья "Грипп":
В 2017 году, по оценке специалистов, было примерно 54 миллиона случаев инфекций нижних дыхательных путей, вызванных вирусами гриппа. Из них приблизительно 9,5 млн человек были госпитализированы, а у 8 миллионов заболевание проходило в тяжёлой форме. По той же оценке, 145 тысяч человек из заболевших гриппом умерли в итоге этой болезни.

Ещё пример:
Вирус "азиатского гриппа" мутировал и в 1968-1969 годы вызвал эпидемию "гонконгского гриппа". Пандемия началась в Гонконге в начале 1968 года. Наиболее часто от вируса страдали пожилые люди старше 65-летнего возраста. В США число погибших от этой пандемии составило 33800 человек.

https://www.vesti.ru/article/1806878
Есть, правда, и более суровые оценки летальных исходов гонконгского гриппа (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF), но даже если так, то что это доказывает?
Если не боролись так сильно с гонконгским гриппом(не могли?/не хотели?), то не надо бороться и с ковидом?
А насчёт вакцины - не уверен, что в 1968 было столько же возможностей для её создания как сегодня.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 18:34

  andrein написав:Хотите 95% вакцинацию ?
Надо взять кредит на 2 млрд. долл. и каждому за прививку дать по 100 у.е. Потом повысить налоги и отдать кредит. При капитализме - только это 100% вариант и точка. Все остальное не взлетит.

Посмотрите диаграмму https://ourworldindata.org/covid-vaccinations.
Каким образом обеспечили высокий уровень вакцинации во многих капстранах?
В частности в Португалии, Испании, Канаде, Дании, Италии...
Я Вам уже написал - в школу!
ЛАД
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