Не знаю, что надо запретить антиваксам, нужно думать. Но точно знаю другое - участникам политмусорки надо запретить доступ на эту ветку. Ушёл оттуда, так они постепенно переезжают сюда. Ещё и муха со своим "сова натягнута на глобус" рассказывает опять, что ковида нет. Люди болеют и умирают это. конечно, не доказательство. Притворяются, видимо.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 15 жов, 2021 17:46, всього редагувалось 1 раз.
andrein написав:Коллективная защита может быть только в семье и при коммунизме. Какая коллективная защита может быть при капитализме, когда человек человеку волк и лучшая радость для предпринимателя - это горе конкурента.
Не превращайте ветку в политмусорку. В капитализме Вы разбираетесь примерно так же, как в вакцинации. И, к сожалению, во многих других вопросах. В школу! Желательно, хорошую. А ещё лучше - очень хорошую.
Я сейчас в Китае и вижу что у коммунистов с коллективным иммунитетом получше дела, чем в других странах. Но тут привыкшие к принуждению.
Хотите 95% вакцинацию ? Надо взять кредит на 2 млрд. долл. и каждому за прививку дать по 100 у.е. Потом повысить налоги и отдать кредит. При капитализме - только это 100% вариант и точка. Все остальное не взлетит.
Любі друзі)) Хочу написати наступне: 1. Не можу збагнути/не вкладається мені в голові - "як так?" влітку було мінімум вакцинованих(а зараз - в рази їх більше) і влітку всюди у маршрутках була більшість БЕЗ масок(я маршрутками щодня їзджу/знаю що кажу) - а вже з початку осені почали знову всі в масках їздити в маршрутках(рідко хто без маски) - то як так вийшло, що при таких умовах - влітку було до 1К хворих на ковід, а зараз 12К+???! Ну от як так? 2. Я був ні "за", ні "проти" вакцинації(навіть, може швидше "за") - але тепер, коли впроваджують "примусово"/вибір без вибору - то мене це дуже обурюює і вакцинуватись все менше хочеться! Але, мабуть, таки наступного тижня піду вакцинуватись, так як сЦуки/місцева влада видали постанову про НЕдопуск на роботу невакцинованих! Вибір БЕЗ вибору - або вакцинуйся і працюй далі, або сиди дома і розраховуй лише на свої заощадження, так як на роботу тобі зась!
п.с. Чому я повинен вакцинуватись? Але ж, якщо що, то я в першу чергу ризикую СВОЇМ здоров'ям/життям! - а хто боїться до мене, чи в будь-який інший магазин/заклад заходити - то вакцинуйтесь і ходіть собі далі всюди гонорово/безпечно з високопіднятою головою! В чім проблема то???!
Current evidence shows that COVID-19 vaccines licensed in the EU are moderately to highly effective in preventing SARS-CoV-2 infections with the Delta variant, while effectiveness against severe courses of COVID-19 remains high.
Успіх написав:Любі друзі)) Хочу написати наступне: 1. Не можу збагнути/не вкладається мені в голові - "як так?" влітку було мінімум вакцинованих(а зараз - в рази їх більше) і влітку всюди у маршрутках була більшість БЕЗ масок(я маршрутками щодня їзджу/знаю що кажу) - а вже з початку осені почали знову всі в масках їздити в маршрутках(рідко хто без маски) - то як так вийшло, що при таких умовах - влітку було до 1К хворих на ковід, а зараз 12К+???! Ну от як так?
Вы проводили анализ сколько было открытых форточек и люков летом, и сколько их открыто сейчас? Проведя первый анализ, проанализруйте еще на всякий случай: маски на лицах у людей именно надеты или просто присутствуют?
Андрейка, вы приводили табличку "СРЕДНИЙ ПРОЦЕНТ ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА ОТ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В МИРЕ". Источник, правда, мутноватый. Вот пример из Вики статья "Грипп":
В 2017 году, по оценке специалистов, было примерно 54 миллиона случаев инфекций нижних дыхательных путей, вызванных вирусами гриппа. Из них приблизительно 9,5 млн человек были госпитализированы, а у 8 миллионов заболевание проходило в тяжёлой форме. По той же оценке, 145 тысяч человек из заболевших гриппом умерли в итоге этой болезни.
Ещё пример:
Вирус "азиатского гриппа" мутировал и в 1968-1969 годы вызвал эпидемию "гонконгского гриппа". Пандемия началась в Гонконге в начале 1968 года. Наиболее часто от вируса страдали пожилые люди старше 65-летнего возраста. В США число погибших от этой пандемии составило 33800 человек.
andrein написав:Хотите 95% вакцинацию ? Надо взять кредит на 2 млрд. долл. и каждому за прививку дать по 100 у.е. Потом повысить налоги и отдать кредит. При капитализме - только это 100% вариант и точка. Все остальное не взлетит.
Посмотрите диаграмму https://ourworldindata.org/covid-vaccinations. Каким образом обеспечили высокий уровень вакцинации во многих капстранах? В частности в Португалии, Испании, Канаде, Дании, Италии... Я Вам уже написал - в школу!