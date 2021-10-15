Додано: П'ят 15 жов, 2021 18:28

В 2017 году, по оценке специалистов, было примерно 54 миллиона случаев инфекций нижних дыхательных путей, вызванных вирусами гриппа. Из них приблизительно 9,5 млн человек были госпитализированы, а у 8 миллионов заболевание проходило в тяжёлой форме. По той же оценке, 145 тысяч человек из заболевших гриппом умерли в итоге этой болезни.

Вирус "азиатского гриппа" мутировал и в 1968-1969 годы вызвал эпидемию "гонконгского гриппа". Пандемия началась в Гонконге в начале 1968 года. Наиболее часто от вируса страдали пожилые люди старше 65-летнего возраста. В США число погибших от этой пандемии составило 33800 человек.

Андрейка, вы приводили табличку "СРЕДНИЙ ПРОЦЕНТ ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА ОТ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В МИРЕ". Источник, правда, мутноватый.Вот пример из Вики статья "Грипп":Ещё пример:Есть, правда, и более суровые оценки летальных исходов гонконгского гриппа (), но даже если так, то что это доказывает?Если не боролись так сильно с гонконгским гриппом(не могли?/не хотели?), то не надо бороться и с ковидом?А насчёт вакцины - не уверен, что в 1968 было столько же возможностей для её создания как сегодня.