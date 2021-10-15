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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3940394139423943 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85 Мені вже зробили щеплення 62% 53 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 14 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 85 Додано: П'ят 15 жов, 2021 18:39 Успіх написав: Любі друзі))

Хочу написати наступне:

1. Не можу збагнути/не вкладається мені в голові - "як так?" влітку було мінімум вакцинованих(а зараз - в рази їх більше) і влітку всюди у маршрутках була більшість БЕЗ масок(я маршрутками щодня їзджу/знаю що кажу) - а вже з початку осені почали знову всі в масках їздити в маршрутках(рідко хто без маски) - то як так вийшло, що при таких умовах - влітку було до 1К хворих на ковід, а зараз 12К+???! Ну от як так?

2. Я був ні "за", ні "проти" вакцинації(навіть, може швидше "за") - але тепер, коли впроваджують "примусово"/вибір без вибору - то мене це дуже обурюює і вакцинуватись все менше хочеться!

Але, мабуть, таки наступного тижня піду вакцинуватись, так як сЦуки/місцева влада видали постанову про НЕдопуск на роботу невакцинованих!

Вибір БЕЗ вибору - або вакцинуйся і працюй далі, або сиди дома і розраховуй лише на свої заощадження, так як на роботу тобі зась!



п.с.

Чому я повинен вакцинуватись?

Але ж, якщо що, то я в першу чергу ризикую СВОЇМ здоров'ям/життям! - а хто боїться до мене, чи в будь-який інший магазин/заклад заходити - то вакцинуйтесь і ходіть собі далі всюди гонорово/безпечно з високопіднятою головою!

В чім проблема то???! Любі друзі))Хочу написати наступне:1. Не можу збагнути/не вкладається мені в голові - "як так?" влітку було мінімум вакцинованих(а зараз - в рази їх більше) і влітку всюди у маршрутках була більшість БЕЗ масок(я маршрутками щодня їзджу/знаю що кажу) - а вже з початку осені почали знову всі в масках їздити в маршрутках(рідко хто без маски) - то як так вийшло, що при таких умовах - влітку було до 1К хворих на ковід, а зараз 12К+???! Ну от як так?2. Я був ні "за", ні "проти" вакцинації(навіть, може швидше "за") - але тепер, коли впроваджують "примусово"/вибір без вибору - то мене це дуже обурюює і вакцинуватись все менше хочеться!Але, мабуть, таки наступного тижня піду вакцинуватись, так як сЦуки/місцева влада видали постанову про НЕдопуск на роботу невакцинованих!Вибір БЕЗ вибору - або вакцинуйся і працюй далі, або сиди дома і розраховуй лише на свої заощадження, так як на роботу тобі зась!п.с.Чому я повинен вакцинуватись?Але ж, якщо що, то я в першу чергу ризикую СВОЇМ здоров'ям/життям! - а хто боїться до мене, чи в будь-який інший магазин/заклад заходити - то вакцинуйтесь і ходіть собі далі всюди гонорово/безпечно з високопіднятою головою!В чім проблема то???!

Уже 100 раз объясняли. Почитайте ветку.

Или до Вас туго доходит, как до Вашей аватарки? Уже 100 раз объясняли. Почитайте ветку.Или до Вас туго доходит, как до Вашей аватарки? ЛАД 2 Повідомлень: 19982 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4874 раз. Подякували: 4514 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 18:47 ЛАД написав: Успіх написав: Любі друзі))

Хочу написати наступне:

1. Не можу збагнути/не вкладається мені в голові - "як так?" влітку було мінімум вакцинованих(а зараз - в рази їх більше) і влітку всюди у маршрутках була більшість БЕЗ масок(я маршрутками щодня їзджу/знаю що кажу) - а вже з початку осені почали знову всі в масках їздити в маршрутках(рідко хто без маски) - то як так вийшло, що при таких умовах - влітку було до 1К хворих на ковід, а зараз 12К+???! Ну от як так?

2. Я був ні "за", ні "проти" вакцинації(навіть, може швидше "за") - але тепер, коли впроваджують "примусово"/вибір без вибору - то мене це дуже обурюює і вакцинуватись все менше хочеться!

Але, мабуть, таки наступного тижня піду вакцинуватись, так як сЦуки/місцева влада видали постанову про НЕдопуск на роботу невакцинованих!

Вибір БЕЗ вибору - або вакцинуйся і працюй далі, або сиди дома і розраховуй лише на свої заощадження, так як на роботу тобі зась!



п.с.

Чому я повинен вакцинуватись?

Але ж, якщо що, то я в першу чергу ризикую СВОЇМ здоров'ям/життям! - а хто боїться до мене, чи в будь-який інший магазин/заклад заходити - то вакцинуйтесь і ходіть собі далі всюди гонорово/безпечно з високопіднятою головою!

В чім проблема то???! Любі друзі))Хочу написати наступне:1. Не можу збагнути/не вкладається мені в голові - "як так?" влітку було мінімум вакцинованих(а зараз - в рази їх більше) і влітку всюди у маршрутках була більшість БЕЗ масок(я маршрутками щодня їзджу/знаю що кажу) - а вже з початку осені почали знову всі в масках їздити в маршрутках(рідко хто без маски) - то як так вийшло, що при таких умовах - влітку було до 1К хворих на ковід, а зараз 12К+???! Ну от як так?2. Я був ні "за", ні "проти" вакцинації(навіть, може швидше "за") - але тепер, коли впроваджують "примусово"/вибір без вибору - то мене це дуже обурюює і вакцинуватись все менше хочеться!Але, мабуть, таки наступного тижня піду вакцинуватись, так як сЦуки/місцева влада видали постанову про НЕдопуск на роботу невакцинованих!Вибір БЕЗ вибору - або вакцинуйся і працюй далі, або сиди дома і розраховуй лише на свої заощадження, так як на роботу тобі зась!п.с.Чому я повинен вакцинуватись?Але ж, якщо що, то я в першу чергу ризикую СВОЇМ здоров'ям/життям! - а хто боїться до мене, чи в будь-який інший магазин/заклад заходити - то вакцинуйтесь і ходіть собі далі всюди гонорово/безпечно з високопіднятою головою!В чім проблема то???!

Уже 100 раз объясняли. Почитайте ветку.

Или до Вас туго доходит, как до Вашей аватарки? Уже 100 раз объясняли. Почитайте ветку.Или до Вас туго доходит, как до Вашей аватарки?



Если бы еще туго...Великий специалист по недвижимости и "турецким труселям", случайно забрел не на ту ветку. Вам пока везет, что он здесь своих роликов не выкладывает Если бы еще туго...Великий специалист по недвижимости и "турецким труселям", случайно забрел не на ту ветку. Вам пока везет, что он здесь своих роликов не выкладывает Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 15 жов, 2021 18:48, всього редагувалось 1 раз. roberto dark

Повідомлень: 604 З нами з: 04.06.19 Подякував: 120 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 18:48 Reader написав: Успіх написав: Любі друзі))

Хочу написати наступне:

1. Не можу збагнути/не вкладається мені в голові - "як так?" влітку було мінімум вакцинованих(а зараз - в рази їх більше) і влітку всюди у маршрутках була більшість БЕЗ масок(я маршрутками щодня їзджу/знаю що кажу) - а вже з початку осені почали знову всі в масках їздити в маршрутках(рідко хто без маски) - то як так вийшло, що при таких умовах - влітку було до 1К хворих на ковід, а зараз 12К+???! Ну от як так? Любі друзі))Хочу написати наступне:1. Не можу збагнути/не вкладається мені в голові - "як так?" влітку було мінімум вакцинованих(а зараз - в рази їх більше) і влітку всюди у маршрутках була більшість БЕЗ масок(я маршрутками щодня їзджу/знаю що кажу) - а вже з початку осені почали знову всі в масках їздити в маршрутках(рідко хто без маски) - то як так вийшло, що при таких умовах - влітку було до 1К хворих на ковід, а зараз 12К+???! Ну от як так?



Вы проводили анализ сколько было открытых форточек и люков летом, и сколько их открыто сейчас? Проведя первый анализ, проанализруйте еще на всякий случай: маски на лицах у людей именно надеты или просто присутствуют? Вы проводили анализ сколько было открытых форточек и люков летом, и сколько их открыто сейчас? Проведя первый анализ, проанализруйте еще на всякий случай: маски на лицах у людей именно надеты или просто присутствуют?

Он як)) - влітку нас рятували відкриті вікна і люки)) - так і запишемо

Ну ще б розумів в 2-3 рази зросла захворюваність, а то аж в 12-16 раз!!!

Це, або влітку применшували, або тепер прибільшують(для певних/зацікавлених "масонів") Он як)) - влітку нас рятували відкриті вікна і люки)) - так і запишемоНу ще б розумів в 2-3 рази зросла захворюваність, а то аж в 12-16 раз!!!Це, або влітку применшували, або тепер прибільшують(для певних/зацікавлених "масонів") Успіх

Повідомлень: 1706 З нами з: 18.03.21 Подякував: 49 раз. Подякували: 78 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 18:51 ЛАД написав: Успіх написав: Любі друзі))

Хочу написати наступне:

1. Не можу збагнути/не вкладається мені в голові - "як так?" влітку було мінімум вакцинованих(а зараз - в рази їх більше) і влітку всюди у маршрутках була більшість БЕЗ масок(я маршрутками щодня їзджу/знаю що кажу) - а вже з початку осені почали знову всі в масках їздити в маршрутках(рідко хто без маски) - то як так вийшло, що при таких умовах - влітку було до 1К хворих на ковід, а зараз 12К+???! Ну от як так?

2. Я був ні "за", ні "проти" вакцинації(навіть, може швидше "за") - але тепер, коли впроваджують "примусово"/вибір без вибору - то мене це дуже обурюює і вакцинуватись все менше хочеться!

Але, мабуть, таки наступного тижня піду вакцинуватись, так як сЦуки/місцева влада видали постанову про НЕдопуск на роботу невакцинованих!

Вибір БЕЗ вибору - або вакцинуйся і працюй далі, або сиди дома і розраховуй лише на свої заощадження, так як на роботу тобі зась!



п.с.

Чому я повинен вакцинуватись?

Але ж, якщо що, то я в першу чергу ризикую СВОЇМ здоров'ям/життям! - а хто боїться до мене, чи в будь-який інший магазин/заклад заходити - то вакцинуйтесь і ходіть собі далі всюди гонорово/безпечно з високопіднятою головою!

В чім проблема то???! Любі друзі))Хочу написати наступне:1. Не можу збагнути/не вкладається мені в голові - "як так?" влітку було мінімум вакцинованих(а зараз - в рази їх більше) і влітку всюди у маршрутках була більшість БЕЗ масок(я маршрутками щодня їзджу/знаю що кажу) - а вже з початку осені почали знову всі в масках їздити в маршрутках(рідко хто без маски) - то як так вийшло, що при таких умовах - влітку було до 1К хворих на ковід, а зараз 12К+???! Ну от як так?2. Я був ні "за", ні "проти" вакцинації(навіть, може швидше "за") - але тепер, коли впроваджують "примусово"/вибір без вибору - то мене це дуже обурюює і вакцинуватись все менше хочеться!Але, мабуть, таки наступного тижня піду вакцинуватись, так як сЦуки/місцева влада видали постанову про НЕдопуск на роботу невакцинованих!Вибір БЕЗ вибору - або вакцинуйся і працюй далі, або сиди дома і розраховуй лише на свої заощадження, так як на роботу тобі зась!п.с.Чому я повинен вакцинуватись?Але ж, якщо що, то я в першу чергу ризикую СВОЇМ здоров'ям/життям! - а хто боїться до мене, чи в будь-який інший магазин/заклад заходити - то вакцинуйтесь і ходіть собі далі всюди гонорово/безпечно з високопіднятою головою!В чім проблема то???!

Уже 100 раз объясняли. Почитайте ветку.

Или до Вас туго доходит, как до Вашей аватарки? Уже 100 раз объясняли. Почитайте ветку.Или до Вас туго доходит, как до Вашей аватарки?

Он як))

А декілька років тому - я знав Вас, як добру людину, а тепер чогось Ви злі/озлоблені?

Невже і я таким стану після вакцинації? Он як))А декілька років тому - я знав Вас, як добру людину, а тепер чогось Ви злі/озлоблені?Невже і я таким стану після вакцинації? Успіх

Повідомлень: 1706 З нами з: 18.03.21 Подякував: 49 раз. Подякували: 78 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 18:54 Успіх написав: ЛАД написав: ..........

Уже 100 раз объясняли. Почитайте ветку.

Или до Вас туго доходит, как до Вашей аватарки? ..........Уже 100 раз объясняли. Почитайте ветку.Или до Вас туго доходит, как до Вашей аватарки?

Он як))

А декілька років тому - я знав Вас, як добру людину, а тепер чогось Ви злі/озлоблені?

Невже і я таким стану після вакцинації? Он як))А декілька років тому - я знав Вас, як добру людину, а тепер чогось Ви злі/озлоблені?Невже і я таким стану після вакцинації?

После того, как попытаетесь 100 раз объяснить элементарные вещи, легко понятные даже младшему школьнику. После того, как попытаетесь 100 раз объяснить элементарные вещи, легко понятные даже младшему школьнику. ЛАД 2 Повідомлень: 19982 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4874 раз. Подякували: 4514 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 19:02 Успіх написав: Reader написав: Успіх написав: Любі друзі))

Хочу написати наступне:

1. Не можу збагнути/не вкладається мені в голові - "як так?" влітку було мінімум вакцинованих(а зараз - в рази їх більше) і влітку всюди у маршрутках була більшість БЕЗ масок(я маршрутками щодня їзджу/знаю що кажу) - а вже з початку осені почали знову всі в масках їздити в маршрутках(рідко хто без маски) - то як так вийшло, що при таких умовах - влітку було до 1К хворих на ковід, а зараз 12К+???! Ну от як так? Любі друзі))Хочу написати наступне:1. Не можу збагнути/не вкладається мені в голові - "як так?" влітку було мінімум вакцинованих(а зараз - в рази їх більше) і влітку всюди у маршрутках була більшість БЕЗ масок(я маршрутками щодня їзджу/знаю що кажу) - а вже з початку осені почали знову всі в масках їздити в маршрутках(рідко хто без маски) - то як так вийшло, що при таких умовах - влітку було до 1К хворих на ковід, а зараз 12К+???! Ну от як так?



Вы проводили анализ сколько было открытых форточек и люков летом, и сколько их открыто сейчас? Проведя первый анализ, проанализруйте еще на всякий случай: маски на лицах у людей именно надеты или просто присутствуют? Вы проводили анализ сколько было открытых форточек и люков летом, и сколько их открыто сейчас? Проведя первый анализ, проанализруйте еще на всякий случай: маски на лицах у людей именно надеты или просто присутствуют?

Он як)) - влітку нас рятували відкриті вікна і люки)) - так і запишемо

Ну ще б розумів в 2-3 рази зросла захворюваність, а то аж в 12-16 раз!!!

Це, або влітку применшували, або тепер прибільшують(для певних/зацікавлених "масонів") Он як)) - влітку нас рятували відкриті вікна і люки)) - так і запишемоНу ще б розумів в 2-3 рази зросла захворюваність, а то аж в 12-16 раз!!!Це, або влітку применшували, або тепер прибільшують(для певних/зацікавлених "масонів")



Осінь - сезон росту ГРВЗ.

А тепер у нас лише одне ГРВЗ - ковід. Інших нема. Побороли.



Цікаво, чому не включають опалення, а пропонують грітися вакцинами?



З.І.

Тобі не раз писав, той же Віталіан, щоб переходив в онлайн/інтернет (сайт,інста,фейсбук...). Осінь - сезон росту ГРВЗ.А тепер у нас лише одне ГРВЗ - ковід. Інших нема. Побороли.Цікаво, чому не включають опалення, а пропонують грітися вакцинами?З.І.Тобі не раз писав, той же Віталіан, щоб переходив в онлайн/інтернет (сайт,інста,фейсбук...). flyman

Повідомлень: 26221 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1283 раз. Подякували: 2036 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 19:12 flyman написав: Осінь - сезон росту ГРВЗ.

А тепер у нас лише одне ГРВЗ - ковід. Інших нема. Побороли. Осінь - сезон росту ГРВЗ.А тепер у нас лише одне ГРВЗ - ковід. Інших нема. Побороли.

С марта-апреля пойдёт "теплый бриз", и ковид уедет отдыхать на Гоа, - а "перемогу" припишут "вакцинам"



А с новым сезоном "back to school" - вскоре вернётся и "пандемия". А виновными будут "антивакцинаторы" С марта-апреля пойдёт "теплый бриз", и ковид уедет отдыхать на Гоа, - а "перемогу" припишут "вакцинам"А с новым сезоном "back to school" - вскоре вернётся и "пандемия". А виновными будут "антивакцинаторы" Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15420 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8513 раз. Подякували: 4117 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 19:26 А помните, как ездили какие-то службы и дезинфицировали остановки, подъезды (видел лично в Запорожье такое), как заматывали скотчем детские площадки, - а почему сейчас так не делают? Вирус ослаб с тех пор? Так вроде говорят, дельта "сжигает за 4 дня"? Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15420 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8513 раз. Подякували: 4117 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3940394139423943 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7788 10280858

ЛОБ П'ят 15 жов, 2021 09:53