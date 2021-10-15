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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3940394139423943

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85
Мені вже зробили щеплення
62%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
14
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 18:39

  Успіх написав:Любі друзі))
Хочу написати наступне:
1. Не можу збагнути/не вкладається мені в голові - "як так?" влітку було мінімум вакцинованих(а зараз - в рази їх більше) і влітку всюди у маршрутках була більшість БЕЗ масок(я маршрутками щодня їзджу/знаю що кажу) - а вже з початку осені почали знову всі в масках їздити в маршрутках(рідко хто без маски) - то як так вийшло, що при таких умовах - влітку було до 1К хворих на ковід, а зараз 12К+???! Ну от як так?
2. Я був ні "за", ні "проти" вакцинації(навіть, може швидше "за") - але тепер, коли впроваджують "примусово"/вибір без вибору - то мене це дуже обурюює і вакцинуватись все менше хочеться!
Але, мабуть, таки наступного тижня піду вакцинуватись, так як сЦуки/місцева влада видали постанову про НЕдопуск на роботу невакцинованих!
Вибір БЕЗ вибору - або вакцинуйся і працюй далі, або сиди дома і розраховуй лише на свої заощадження, так як на роботу тобі зась!

п.с.
Чому я повинен вакцинуватись?
Але ж, якщо що, то я в першу чергу ризикую СВОЇМ здоров'ям/життям! - а хто боїться до мене, чи в будь-який інший магазин/заклад заходити - то вакцинуйтесь і ходіть собі далі всюди гонорово/безпечно з високопіднятою головою!
В чім проблема то???!

Уже 100 раз объясняли. Почитайте ветку.
Или до Вас туго доходит, как до Вашей аватарки?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 18:47

  ЛАД написав:
  Успіх написав:Любі друзі))
Хочу написати наступне:
1. Не можу збагнути/не вкладається мені в голові - "як так?" влітку було мінімум вакцинованих(а зараз - в рази їх більше) і влітку всюди у маршрутках була більшість БЕЗ масок(я маршрутками щодня їзджу/знаю що кажу) - а вже з початку осені почали знову всі в масках їздити в маршрутках(рідко хто без маски) - то як так вийшло, що при таких умовах - влітку було до 1К хворих на ковід, а зараз 12К+???! Ну от як так?
2. Я був ні "за", ні "проти" вакцинації(навіть, може швидше "за") - але тепер, коли впроваджують "примусово"/вибір без вибору - то мене це дуже обурюює і вакцинуватись все менше хочеться!
Але, мабуть, таки наступного тижня піду вакцинуватись, так як сЦуки/місцева влада видали постанову про НЕдопуск на роботу невакцинованих!
Вибір БЕЗ вибору - або вакцинуйся і працюй далі, або сиди дома і розраховуй лише на свої заощадження, так як на роботу тобі зась!

п.с.
Чому я повинен вакцинуватись?
Але ж, якщо що, то я в першу чергу ризикую СВОЇМ здоров'ям/життям! - а хто боїться до мене, чи в будь-який інший магазин/заклад заходити - то вакцинуйтесь і ходіть собі далі всюди гонорово/безпечно з високопіднятою головою!
В чім проблема то???!

Уже 100 раз объясняли. Почитайте ветку.
Или до Вас туго доходит, как до Вашей аватарки?


Если бы еще туго...Великий специалист по недвижимости и "турецким труселям", случайно забрел не на ту ветку. Вам пока везет, что он здесь своих роликов не выкладывает :lol:
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 15 жов, 2021 18:48, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 18:48

  Reader написав:
  Успіх написав:Любі друзі))
Хочу написати наступне:
1. Не можу збагнути/не вкладається мені в голові - "як так?" влітку було мінімум вакцинованих(а зараз - в рази їх більше) і влітку всюди у маршрутках була більшість БЕЗ масок(я маршрутками щодня їзджу/знаю що кажу) - а вже з початку осені почали знову всі в масках їздити в маршрутках(рідко хто без маски) - то як так вийшло, що при таких умовах - влітку було до 1К хворих на ковід, а зараз 12К+???! Ну от як так?


Вы проводили анализ сколько было открытых форточек и люков летом, и сколько их открыто сейчас? Проведя первый анализ, проанализруйте еще на всякий случай: маски на лицах у людей именно надеты или просто присутствуют?

Он як)) - влітку нас рятували відкриті вікна і люки)) - так і запишемо :mrgreen:
Ну ще б розумів в 2-3 рази зросла захворюваність, а то аж в 12-16 раз!!!
Це, або влітку применшували, або тепер прибільшують(для певних/зацікавлених "масонів") ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 18:51

  ЛАД написав:
  Успіх написав:Любі друзі))
Хочу написати наступне:
1. Не можу збагнути/не вкладається мені в голові - "як так?" влітку було мінімум вакцинованих(а зараз - в рази їх більше) і влітку всюди у маршрутках була більшість БЕЗ масок(я маршрутками щодня їзджу/знаю що кажу) - а вже з початку осені почали знову всі в масках їздити в маршрутках(рідко хто без маски) - то як так вийшло, що при таких умовах - влітку було до 1К хворих на ковід, а зараз 12К+???! Ну от як так?
2. Я був ні "за", ні "проти" вакцинації(навіть, може швидше "за") - але тепер, коли впроваджують "примусово"/вибір без вибору - то мене це дуже обурюює і вакцинуватись все менше хочеться!
Але, мабуть, таки наступного тижня піду вакцинуватись, так як сЦуки/місцева влада видали постанову про НЕдопуск на роботу невакцинованих!
Вибір БЕЗ вибору - або вакцинуйся і працюй далі, або сиди дома і розраховуй лише на свої заощадження, так як на роботу тобі зась!

п.с.
Чому я повинен вакцинуватись?
Але ж, якщо що, то я в першу чергу ризикую СВОЇМ здоров'ям/життям! - а хто боїться до мене, чи в будь-який інший магазин/заклад заходити - то вакцинуйтесь і ходіть собі далі всюди гонорово/безпечно з високопіднятою головою!
В чім проблема то???!

Уже 100 раз объясняли. Почитайте ветку.
Или до Вас туго доходит, как до Вашей аватарки?

Он як))
А декілька років тому - я знав Вас, як добру людину, а тепер чогось Ви злі/озлоблені? :roll:
Невже і я таким стану після вакцинації? :shock: :D :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 18:54

  Успіх написав:
  ЛАД написав:..........
Уже 100 раз объясняли. Почитайте ветку.
Или до Вас туго доходит, как до Вашей аватарки?

Он як))
А декілька років тому - я знав Вас, як добру людину, а тепер чогось Ви злі/озлоблені? :roll:
Невже і я таким стану після вакцинації? :shock: :D :mrgreen:

После того, как попытаетесь 100 раз объяснить элементарные вещи, легко понятные даже младшему школьнику.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 19:02

  Успіх написав:
  Reader написав:
  Успіх написав:Любі друзі))
Хочу написати наступне:
1. Не можу збагнути/не вкладається мені в голові - "як так?" влітку було мінімум вакцинованих(а зараз - в рази їх більше) і влітку всюди у маршрутках була більшість БЕЗ масок(я маршрутками щодня їзджу/знаю що кажу) - а вже з початку осені почали знову всі в масках їздити в маршрутках(рідко хто без маски) - то як так вийшло, що при таких умовах - влітку було до 1К хворих на ковід, а зараз 12К+???! Ну от як так?


Вы проводили анализ сколько было открытых форточек и люков летом, и сколько их открыто сейчас? Проведя первый анализ, проанализруйте еще на всякий случай: маски на лицах у людей именно надеты или просто присутствуют?

Он як)) - влітку нас рятували відкриті вікна і люки)) - так і запишемо :mrgreen:
Ну ще б розумів в 2-3 рази зросла захворюваність, а то аж в 12-16 раз!!!
Це, або влітку применшували, або тепер прибільшують(для певних/зацікавлених "масонів") ;)


Осінь - сезон росту ГРВЗ.
А тепер у нас лише одне ГРВЗ - ковід. Інших нема. Побороли.

Цікаво, чому не включають опалення, а пропонують грітися вакцинами?

З.І.
Тобі не раз писав, той же Віталіан, щоб переходив в онлайн/інтернет (сайт,інста,фейсбук...).
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 19:12

  flyman написав:Осінь - сезон росту ГРВЗ.
А тепер у нас лише одне ГРВЗ - ковід. Інших нема. Побороли.

С марта-апреля пойдёт "теплый бриз", и ковид уедет отдыхать на Гоа, - а "перемогу" припишут "вакцинам"

А с новым сезоном "back to school" - вскоре вернётся и "пандемия". А виновными будут "антивакцинаторы" :)
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 19:26

А помните, как ездили какие-то службы и дезинфицировали остановки, подъезды (видел лично в Запорожье такое), как заматывали скотчем детские площадки, - а почему сейчас так не делают? Вирус ослаб с тех пор? Так вроде говорят, дельта "сжигает за 4 дня"?
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