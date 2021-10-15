Успіх написав:Любі друзі)) Хочу написати наступне: 1. Не можу збагнути/не вкладається мені в голові - "як так?" влітку було мінімум вакцинованих(а зараз - в рази їх більше) і влітку всюди у маршрутках була більшість БЕЗ масок(я маршрутками щодня їзджу/знаю що кажу) - а вже з початку осені почали знову всі в масках їздити в маршрутках(рідко хто без маски) - то як так вийшло, що при таких умовах - влітку було до 1К хворих на ковід, а зараз 12К+???! Ну от як так? 2. Я був ні "за", ні "проти" вакцинації(навіть, може швидше "за") - але тепер, коли впроваджують "примусово"/вибір без вибору - то мене це дуже обурюює і вакцинуватись все менше хочеться! Але, мабуть, таки наступного тижня піду вакцинуватись, так як сЦуки/місцева влада видали постанову про НЕдопуск на роботу невакцинованих! Вибір БЕЗ вибору - або вакцинуйся і працюй далі, або сиди дома і розраховуй лише на свої заощадження, так як на роботу тобі зась!
п.с. Чому я повинен вакцинуватись? Але ж, якщо що, то я в першу чергу ризикую СВОЇМ здоров'ям/життям! - а хто боїться до мене, чи в будь-який інший магазин/заклад заходити - то вакцинуйтесь і ходіть собі далі всюди гонорово/безпечно з високопіднятою головою! В чім проблема то???!
Уже 100 раз объясняли. Почитайте ветку. Или до Вас туго доходит, как до Вашей аватарки?
Успіх написав:Любі друзі)) Хочу написати наступне: 1. Не можу збагнути/не вкладається мені в голові - "як так?" влітку було мінімум вакцинованих(а зараз - в рази їх більше) і влітку всюди у маршрутках була більшість БЕЗ масок(я маршрутками щодня їзджу/знаю що кажу) - а вже з початку осені почали знову всі в масках їздити в маршрутках(рідко хто без маски) - то як так вийшло, що при таких умовах - влітку було до 1К хворих на ковід, а зараз 12К+???! Ну от як так? 2. Я був ні "за", ні "проти" вакцинації(навіть, може швидше "за") - але тепер, коли впроваджують "примусово"/вибір без вибору - то мене це дуже обурюює і вакцинуватись все менше хочеться! Але, мабуть, таки наступного тижня піду вакцинуватись, так як сЦуки/місцева влада видали постанову про НЕдопуск на роботу невакцинованих! Вибір БЕЗ вибору - або вакцинуйся і працюй далі, або сиди дома і розраховуй лише на свої заощадження, так як на роботу тобі зась!
п.с. Чому я повинен вакцинуватись? Але ж, якщо що, то я в першу чергу ризикую СВОЇМ здоров'ям/життям! - а хто боїться до мене, чи в будь-який інший магазин/заклад заходити - то вакцинуйтесь і ходіть собі далі всюди гонорово/безпечно з високопіднятою головою! В чім проблема то???!
Уже 100 раз объясняли. Почитайте ветку. Или до Вас туго доходит, как до Вашей аватарки?
Если бы еще туго...Великий специалист по недвижимости и "турецким труселям", случайно забрел не на ту ветку. Вам пока везет, что он здесь своих роликов не выкладывает
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 15 жов, 2021 18:48, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Любі друзі)) Хочу написати наступне: 1. Не можу збагнути/не вкладається мені в голові - "як так?" влітку було мінімум вакцинованих(а зараз - в рази їх більше) і влітку всюди у маршрутках була більшість БЕЗ масок(я маршрутками щодня їзджу/знаю що кажу) - а вже з початку осені почали знову всі в масках їздити в маршрутках(рідко хто без маски) - то як так вийшло, що при таких умовах - влітку було до 1К хворих на ковід, а зараз 12К+???! Ну от як так?
Вы проводили анализ сколько было открытых форточек и люков летом, и сколько их открыто сейчас? Проведя первый анализ, проанализруйте еще на всякий случай: маски на лицах у людей именно надеты или просто присутствуют?
Он як)) - влітку нас рятували відкриті вікна і люки)) - так і запишемо Ну ще б розумів в 2-3 рази зросла захворюваність, а то аж в 12-16 раз!!! Це, або влітку применшували, або тепер прибільшують(для певних/зацікавлених "масонів")
Успіх написав:Любі друзі)) Хочу написати наступне: 1. Не можу збагнути/не вкладається мені в голові - "як так?" влітку було мінімум вакцинованих(а зараз - в рази їх більше) і влітку всюди у маршрутках була більшість БЕЗ масок(я маршрутками щодня їзджу/знаю що кажу) - а вже з початку осені почали знову всі в масках їздити в маршрутках(рідко хто без маски) - то як так вийшло, що при таких умовах - влітку було до 1К хворих на ковід, а зараз 12К+???! Ну от як так? 2. Я був ні "за", ні "проти" вакцинації(навіть, може швидше "за") - але тепер, коли впроваджують "примусово"/вибір без вибору - то мене це дуже обурюює і вакцинуватись все менше хочеться! Але, мабуть, таки наступного тижня піду вакцинуватись, так як сЦуки/місцева влада видали постанову про НЕдопуск на роботу невакцинованих! Вибір БЕЗ вибору - або вакцинуйся і працюй далі, або сиди дома і розраховуй лише на свої заощадження, так як на роботу тобі зась!
п.с. Чому я повинен вакцинуватись? Але ж, якщо що, то я в першу чергу ризикую СВОЇМ здоров'ям/життям! - а хто боїться до мене, чи в будь-який інший магазин/заклад заходити - то вакцинуйтесь і ходіть собі далі всюди гонорово/безпечно з високопіднятою головою! В чім проблема то???!
Уже 100 раз объясняли. Почитайте ветку. Или до Вас туго доходит, как до Вашей аватарки?
Он як)) А декілька років тому - я знав Вас, як добру людину, а тепер чогось Ви злі/озлоблені? Невже і я таким стану після вакцинації?
Успіх написав:Любі друзі)) Хочу написати наступне: 1. Не можу збагнути/не вкладається мені в голові - "як так?" влітку було мінімум вакцинованих(а зараз - в рази їх більше) і влітку всюди у маршрутках була більшість БЕЗ масок(я маршрутками щодня їзджу/знаю що кажу) - а вже з початку осені почали знову всі в масках їздити в маршрутках(рідко хто без маски) - то як так вийшло, що при таких умовах - влітку було до 1К хворих на ковід, а зараз 12К+???! Ну от як так?
Вы проводили анализ сколько было открытых форточек и люков летом, и сколько их открыто сейчас? Проведя первый анализ, проанализруйте еще на всякий случай: маски на лицах у людей именно надеты или просто присутствуют?
Он як)) - влітку нас рятували відкриті вікна і люки)) - так і запишемо Ну ще б розумів в 2-3 рази зросла захворюваність, а то аж в 12-16 раз!!! Це, або влітку применшували, або тепер прибільшують(для певних/зацікавлених "масонів")
Осінь - сезон росту ГРВЗ. А тепер у нас лише одне ГРВЗ - ковід. Інших нема. Побороли.
Цікаво, чому не включають опалення, а пропонують грітися вакцинами?
З.І. Тобі не раз писав, той же Віталіан, щоб переходив в онлайн/інтернет (сайт,інста,фейсбук...).
А помните, как ездили какие-то службы и дезинфицировали остановки, подъезды (видел лично в Запорожье такое), как заматывали скотчем детские площадки, - а почему сейчас так не делают? Вирус ослаб с тех пор? Так вроде говорят, дельта "сжигает за 4 дня"?