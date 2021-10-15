Успіх написав:

Любі друзі))Хочу написати наступне:1. Не можу збагнути/не вкладається мені в голові - "як так?" влітку було мінімум вакцинованих(а зараз - в рази їх більше) і влітку всюди у маршрутках була більшість БЕЗ масок(я маршрутками щодня їзджу/знаю що кажу) - а вже з початку осені почали знову всі в масках їздити в маршрутках(рідко хто без маски) - то як так вийшло, що при таких умовах - влітку було до 1К хворих на ковід, а зараз 12К+???! Ну от як так?2. Я був ні "за", ні "проти" вакцинації(навіть, може швидше "за") - але тепер, коли впроваджують "примусово"/вибір без вибору - то мене це дуже обурюює і вакцинуватись все менше хочеться!Але, мабуть, таки наступного тижня піду вакцинуватись, так як сЦуки/місцева влада видали постанову про НЕдопуск на роботу невакцинованих!Вибір БЕЗ вибору - або вакцинуйся і працюй далі, або сиди дома і розраховуй лише на свої заощадження, так як на роботу тобі зась!п.с.Чому я повинен вакцинуватись?Але ж, якщо що, то я в першу чергу ризикую СВОЇМ здоров'ям/життям! - а хто боїться до мене, чи в будь-який інший магазин/заклад заходити - то вакцинуйтесь і ходіть собі далі всюди гонорово/безпечно з високопіднятою головою!В чім проблема то???!