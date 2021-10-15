andrein написав:Хотите 95% вакцинацию ? Надо взять кредит на 2 млрд. долл. и каждому за прививку дать по 100 у.е. Потом повысить налоги и отдать кредит. При капитализме - только это 100% вариант и точка. Все остальное не взлетит.
Посмотрите диаграмму https://ourworldindata.org/covid-vaccinations. Каким образом обеспечили высокий уровень вакцинации во многих капстранах? В частности в Португалии, Испании, Канаде, Дании, Италии... Я Вам уже написал - в школу!
Успіх написав:Любі друзі)) Хочу написати наступне: 1. Не можу збагнути/не вкладається мені в голові - "як так?" влітку було мінімум вакцинованих(а зараз - в рази їх більше) і влітку всюди у маршрутках була більшість БЕЗ масок(я маршрутками щодня їзджу/знаю що кажу) - а вже з початку осені почали знову всі в масках їздити в маршрутках(рідко хто без маски) - то як так вийшло, що при таких умовах - влітку було до 1К хворих на ковід, а зараз 12К+???! Ну от як так? 2. Я був ні "за", ні "проти" вакцинації(навіть, може швидше "за") - але тепер, коли впроваджують "примусово"/вибір без вибору - то мене це дуже обурюює і вакцинуватись все менше хочеться! Але, мабуть, таки наступного тижня піду вакцинуватись, так як сЦуки/місцева влада видали постанову про НЕдопуск на роботу невакцинованих! Вибір БЕЗ вибору - або вакцинуйся і працюй далі, або сиди дома і розраховуй лише на свої заощадження, так як на роботу тобі зась!
п.с. Чому я повинен вакцинуватись? Але ж, якщо що, то я в першу чергу ризикую СВОЇМ здоров'ям/життям! - а хто боїться до мене, чи в будь-який інший магазин/заклад заходити - то вакцинуйтесь і ходіть собі далі всюди гонорово/безпечно з високопіднятою головою! В чім проблема то???!
Уже 100 раз объясняли. Почитайте ветку. Или до Вас туго доходит, как до Вашей аватарки?
ЛАД написав:После того, как попытаетесь 100 раз объяснить элементарные вещи, легко понятные даже младшему школьнику.
Я не знаю кому і що крім власного страху пробуєте передати/пояснити ви... Я наприклад пробую передати цифри... Ось один з рядів цих цифр кількість летальних випадків наростаючим ____ 31.07.2020 __ 26.02.2021 __ 24.09.2021 Англія _____ 51210 _____ 130991 _____ 145582 Україна ______ 1747 ______ 24653 _____ 52964 кількість летальних випадків в період _____ _____ Англія _____ 51210 _____ 79781 _____ 14591 Україна ______ 1747 _____ 22906 _____ 28311 кількість летальних випадків на 1000 населення в періоді _____ Всього Англія ______0,866266 _____ 1,349571 _____ 0,246821 ___ 2,462658 Україна______0,042179 _____ 0,595214 _____ 1,278746 ____ 1,916139
Отже Три періоди по 200 днів, в першому ніхто не вакцинований В другому така-сяка вакцинація проведена В третьому - після вакцинації Питання на засипку Чому в Англії/Уельсі, після так добре проведеної вакцинації кількість смертей на 1000 населення в 1,5 раза вища ніж в Україні Питання на засипку два - скільки часу пройде, поки ми доженемо по кількості летальних випадків на 1000 осіб - Англію?
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 15 жов, 2021 19:38, всього редагувалось 1 раз.
This comparison of CCM and EM revealed the different national health systems’ capacity to test and diagnose COVID-19 and their responsiveness to the health crisis. Underreporting of COVID-19 deaths because of strained health care systems’ capacity might explain our findings for countries where EM exceeded CCM
коротко - більше тестів, менше надлишкова смертність, більше смертей від ковіду, менше тестів - більша надлишкова смертність, менше смертей від ковіду
україна - 1 випадок ковіду на 5 тестів, британиія - 21
IgA написав:ок, Ви самі просили не проходити осторонь Ваших табличок, тож
budivelnik написав:Ось один з рядів цих цифр кількість летальних випадків наростаючим ____ 31.07.2020 __ 26.02.2021 __ 24.09.2021 Англія _____ 51210 _____ 130991 _____ 145582 Україна ______ 1747 ______ 24653 _____ 52964 кількість летальних випадків в період _____ _____ Англія _____ 51210 _____ 79781 _____ 14591 Україна ______ 1747 _____ 22906 _____ 28311 кількість летальних випадків на 1000 населення в періоді _____ Всього Англія ______0,866266 _____ 1,349571 _____ 0,246821 ___ 2,462658 Україна______0,042179 _____ 0,595214 _____ 1,278746 ____ 1,916139
Отже Три періоди по 200 днів, в першому ніхто не вакцинований В другому така-сяка вакцинація проведена В третьому - після вакцинації Питання на засипку Чому в Англії/Уельсі, після так добре проведеної вакцинації кількість смертей на 1000 населення в 1,5 раза вища ніж в Україні Питання на засипку два - скільки часу пройде, поки ми доженемо по кількості летальних випадків на 1000 осіб - Англію?
Мені здається що 0.24 після вакцинації все ж менше ніж 0.59 чи 1.27
А якщо Ви про загальну цифру то є стаття щодо залежності кількості надлишкових смертей
1 А я про загальну цифру 2 Якщо щось цитуєте не державною мовою - то щоб вас зрозуміли - потурбуйтесь про переклад 3 Так все таки Коли ми доженемо Англію? адже різниця в 0,55 на 1000 для 41 млн = 22550 осіб... Так ця кількість - це річна смертність в Україні від ковіду 4 А може 0,24 це не вплив вакцинації? Може це вплив природного відбору, коли в перших двох періодах ті хто мав найвищу ймовірність померти - померли..і тому тепер помирати нікому 5 А може, після того як в Україні додатково помре ще 22550 осіб - ми також вийдемо на 0,24% і без вакцинацій?
Я пропонував зробити порівняння не тільки для Англія/Україна...а ще й для десятка інших країн...Тому нормальна людина перед заявкою про те що надлишкова летальність від ковіду тому що там роблять більше тестів... Перевірила б цю заявку інформацією з інших країн,як таких що більш/менш відповідають Англії( Іспанія,Франція, Німеччина) так і таких які на різних полюсах( Румунія/Молдова чи Швеція/Норвегія)
То як - зробите порівняння чи й далі будете на мене чекати?
Успіх написав:Любі друзі)) Хочу написати наступне: 1. Не можу збагнути/не вкладається мені в голові - "як так?" влітку було мінімум вакцинованих(а зараз - в рази їх більше) і влітку всюди у маршрутках була більшість БЕЗ масок(я маршрутками щодня їзджу/знаю що кажу) - а вже з початку осені почали знову всі в масках їздити в маршрутках(рідко хто без маски) - то як так вийшло, що при таких умовах - влітку було до 1К хворих на ковід, а зараз 12К+???! Ну от як так?
Вы проводили анализ сколько было открытых форточек и люков летом, и сколько их открыто сейчас? Проведя первый анализ, проанализруйте еще на всякий случай: маски на лицах у людей именно надеты или просто присутствуют?
Он як)) - влітку нас рятували відкриті вікна і люки)) - так і запишемо Ну ще б розумів в 2-3 рази зросла захворюваність, а то аж в 12-16 раз!!! Це, або влітку применшували, або тепер прибільшують(для певних/зацікавлених "масонів")
Вам был задан вектор мысли, как минимум от чего плясать можно начать, чтобы дальше самому подумать. Но думать Вам не хочется, ветку перечитывать тоже влом. Вам значит не разобраться, а просто поговорить... Но тогда да, везде заговор, все нацелено на то, чтобы Вас на прививку загнать и потом через нее сократить численность земли во главе с вами в нужный момент. Благо Вы не особо буйный похоже, сказали на работу не пустят, так и вакцинироваться собрался. Но если "риск" от вакцины такой большой, может права свои поотстаивать, за жизнь свою собственную в будущем побороться, а не на укол идти? Или все-таки в глубине души не прививки боимся и бунтарство тут на словах чтобы от тренда не отставать?