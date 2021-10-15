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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3939394039413942>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 86
Мені вже зробили щеплення
62%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
15
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 18:34

  andrein написав:Хотите 95% вакцинацию ?
Надо взять кредит на 2 млрд. долл. и каждому за прививку дать по 100 у.е. Потом повысить налоги и отдать кредит. При капитализме - только это 100% вариант и точка. Все остальное не взлетит.

Посмотрите диаграмму https://ourworldindata.org/covid-vaccinations.
Каким образом обеспечили высокий уровень вакцинации во многих капстранах?
В частности в Португалии, Испании, Канаде, Дании, Италии...
Я Вам уже написал - в школу!
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 18:39

  Успіх написав:Любі друзі))
Хочу написати наступне:
1. Не можу збагнути/не вкладається мені в голові - "як так?" влітку було мінімум вакцинованих(а зараз - в рази їх більше) і влітку всюди у маршрутках була більшість БЕЗ масок(я маршрутками щодня їзджу/знаю що кажу) - а вже з початку осені почали знову всі в масках їздити в маршрутках(рідко хто без маски) - то як так вийшло, що при таких умовах - влітку було до 1К хворих на ковід, а зараз 12К+???! Ну от як так?
2. Я був ні "за", ні "проти" вакцинації(навіть, може швидше "за") - але тепер, коли впроваджують "примусово"/вибір без вибору - то мене це дуже обурюює і вакцинуватись все менше хочеться!
Але, мабуть, таки наступного тижня піду вакцинуватись, так як сЦуки/місцева влада видали постанову про НЕдопуск на роботу невакцинованих!
Вибір БЕЗ вибору - або вакцинуйся і працюй далі, або сиди дома і розраховуй лише на свої заощадження, так як на роботу тобі зась!

п.с.
Чому я повинен вакцинуватись?
Але ж, якщо що, то я в першу чергу ризикую СВОЇМ здоров'ям/життям! - а хто боїться до мене, чи в будь-який інший магазин/заклад заходити - то вакцинуйтесь і ходіть собі далі всюди гонорово/безпечно з високопіднятою головою!
В чім проблема то???!

Уже 100 раз объясняли. Почитайте ветку.
Или до Вас туго доходит, как до Вашей аватарки?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 18:54

  Успіх написав:
  ЛАД написав:..........
Уже 100 раз объясняли. Почитайте ветку.
Или до Вас туго доходит, как до Вашей аватарки?

Он як))
А декілька років тому - я знав Вас, як добру людину, а тепер чогось Ви злі/озлоблені? :roll:
Невже і я таким стану після вакцинації? :shock: :D :mrgreen:

После того, как попытаетесь 100 раз объяснить элементарные вещи, легко понятные даже младшему школьнику.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 19:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:После того, как попытаетесь 100 раз объяснить элементарные вещи, легко понятные даже младшему школьнику.
Я не знаю кому і що крім власного страху пробуєте передати/пояснити ви...
Я наприклад пробую передати цифри...
Ось один з рядів цих цифр
кількість летальних випадків наростаючим
____ 31.07.2020 __ 26.02.2021 __ 24.09.2021
Англія _____ 51210 _____ 130991 _____ 145582
Україна ______ 1747 ______ 24653 _____ 52964
кількість летальних випадків в період _____ _____
Англія _____ 51210 _____ 79781 _____ 14591
Україна ______ 1747 _____ 22906 _____ 28311
кількість летальних випадків на 1000 населення в періоді _____ Всього
Англія ______0,866266 _____ 1,349571 _____ 0,246821 ___ 2,462658
Україна______0,042179 _____ 0,595214 _____ 1,278746 ____ 1,916139

Отже
Три періоди по 200 днів, в першому ніхто не вакцинований
В другому така-сяка вакцинація проведена
В третьому - після вакцинації
Питання на засипку
Чому в Англії/Уельсі, після так добре проведеної вакцинації кількість смертей на 1000 населення в 1,5 раза вища ніж в Україні
Питання на засипку два - скільки часу пройде, поки ми доженемо по кількості летальних випадків на 1000 осіб - Англію?
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 15 жов, 2021 19:38, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 20:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:аселення в 1,5 раза вища ніж в Україні
Питання на засипку два - скільки часу пройде, поки ми доженемо по кількості летальних випадків на 1000 осіб - Англію?

Если "летим в 50", то время стремится к бесконечности))) :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 20:10

ок, Ви самі просили не проходити осторонь Ваших табличок, тож

  budivelnik написав:Чому в Англії/Уельсі, після так добре проведеної вакцинації кількість смертей на 1000 населення в 1,5 раза вища ніж в Україні


Мені здається що 0.24 після вакцинації все ж менше ніж 0.59 чи 1.27

А якщо Ви про загальну цифру то є стаття щодо залежності кількості надлишкових смертей -
https://jamanetwork.com/journals/jamane ... le/2781968

This comparison of CCM and EM revealed the different national health systems’ capacity to test and diagnose COVID-19 and their responsiveness to the health crisis. Underreporting of COVID-19 deaths because of strained health care systems’ capacity might explain our findings for countries where EM exceeded CCM


коротко - більше тестів, менше надлишкова смертність, більше смертей від ковіду, менше тестів - більша надлишкова смертність, менше смертей від ковіду

україна - 1 випадок ковіду на 5 тестів, британиія - 21
IgA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 20:18

  IgA написав:ок, Ви самі просили не проходити осторонь Ваших табличок, тож
  budivelnik написав:Ось один з рядів цих цифр
кількість летальних випадків наростаючим
____ 31.07.2020 __ 26.02.2021 __ 24.09.2021
Англія _____ 51210 _____ 130991 _____ 145582
Україна ______ 1747 ______ 24653 _____ 52964
кількість летальних випадків в період _____ _____
Англія _____ 51210 _____ 79781 _____ 14591
Україна ______ 1747 _____ 22906 _____ 28311
кількість летальних випадків на 1000 населення в періоді _____ Всього
Англія ______0,866266 _____ 1,349571 _____ 0,246821 ___ 2,462658
Україна______0,042179 _____ 0,595214 _____ 1,278746 ____ 1,916139

Отже
Три періоди по 200 днів, в першому ніхто не вакцинований
В другому така-сяка вакцинація проведена
В третьому - після вакцинації
Питання на засипку
Чому в Англії/Уельсі, після так добре проведеної вакцинації кількість смертей на 1000 населення в 1,5 раза вища ніж в Україні
Питання на засипку два - скільки часу пройде, поки ми доженемо по кількості летальних випадків на 1000 осіб - Англію?
Мені здається що 0.24 після вакцинації все ж менше ніж 0.59 чи 1.27

А якщо Ви про загальну цифру то є стаття щодо залежності кількості надлишкових смертей
1 А я про загальну цифру
2 Якщо щось цитуєте не державною мовою - то щоб вас зрозуміли - потурбуйтесь про переклад
3 Так все таки
Коли ми доженемо Англію? адже різниця в 0,55 на 1000 для 41 млн = 22550 осіб...
Так ця кількість - це річна смертність в Україні від ковіду
4 А може 0,24 це не вплив вакцинації?
Може це вплив природного відбору, коли в перших двох періодах ті хто мав найвищу ймовірність померти - померли..і тому тепер помирати нікому
5 А може, після того як в Україні додатково помре ще 22550 осіб - ми також вийдемо на 0,24% і без вакцинацій?


Як бачите - кількість може - зашкалює.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 20:25

Я пропонував зробити порівняння не тільки для Англія/Україна...а ще й для десятка інших країн...Тому нормальна людина перед заявкою про те що надлишкова летальність від ковіду тому що там роблять більше тестів...
Перевірила б цю заявку інформацією з інших країн,як таких що більш/менш відповідають Англії( Іспанія,Франція, Німеччина) так і таких які на різних полюсах( Румунія/Молдова чи Швеція/Норвегія)

То як - зробите порівняння чи й далі будете на мене чекати?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 20:30

  Успіх написав:
  Reader написав:
  Успіх написав:Любі друзі))
Хочу написати наступне:
1. Не можу збагнути/не вкладається мені в голові - "як так?" влітку було мінімум вакцинованих(а зараз - в рази їх більше) і влітку всюди у маршрутках була більшість БЕЗ масок(я маршрутками щодня їзджу/знаю що кажу) - а вже з початку осені почали знову всі в масках їздити в маршрутках(рідко хто без маски) - то як так вийшло, що при таких умовах - влітку було до 1К хворих на ковід, а зараз 12К+???! Ну от як так?


Вы проводили анализ сколько было открытых форточек и люков летом, и сколько их открыто сейчас? Проведя первый анализ, проанализруйте еще на всякий случай: маски на лицах у людей именно надеты или просто присутствуют?

Он як)) - влітку нас рятували відкриті вікна і люки)) - так і запишемо :mrgreen:
Ну ще б розумів в 2-3 рази зросла захворюваність, а то аж в 12-16 раз!!!
Це, або влітку применшували, або тепер прибільшують(для певних/зацікавлених "масонів") ;)

Вам был задан вектор мысли, как минимум от чего плясать можно начать, чтобы дальше самому подумать. Но думать Вам не хочется, ветку перечитывать тоже влом. Вам значит не разобраться, а просто поговорить... Но тогда да, везде заговор, все нацелено на то, чтобы Вас на прививку загнать и потом через нее сократить численность земли во главе с вами в нужный момент. Благо Вы не особо буйный похоже, сказали на работу не пустят, так и вакцинироваться собрался. Но если "риск" от вакцины такой большой, может права свои поотстаивать, за жизнь свою собственную в будущем побороться, а не на укол идти? Или все-таки в глубине души не прививки боимся и бунтарство тут на словах чтобы от тренда не отставать?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 20:35

  budivelnik написав:1 А я про загальну цифру


тоді не пишіть після вакцинації, бо це цифра за весь період

  budivelnik написав:Якщо щось цитуєте не державною мовою


https://translate.google.co.uk/?hl=ru&tab=rT

  budivelnik написав:Коли ми доженемо Англію?


якби була достатня кількість тестів то вже й перегнали б

https://thepage.ua/ua/news/v-ukrayini-z ... ih-smertej
За останні 11 місяців в Україні зафіксовано майже 100 тис. додаткових смертей


  budivelnik написав:Може це вплив природного відбору, коли в перших двох періодах ті хто мав найвищу ймовірність померти - померли..


https://assets.publishing.service.gov.u ... eek_36.pdf

сторінка 19. Вірогідність померти від ковіду для вакцинованих в рази менше ніж для невакцинованих, які все ще є в Британії. Як бачите прородній добір тут ні до чого.

  budivelnik написав:А може, після того як в Україні додатково помре ще 22550 осіб - ми також вийдемо на 0,24% і без вакцинацій?


стара пісня про колективний іммунітет, але Ви рано почали, дайте хоч хвиля зійде
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