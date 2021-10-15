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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3939394039413942 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 86 Мені вже зробили щеплення 62% 53 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 3% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 15 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 86 Додано: П'ят 15 жов, 2021 20:37 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: 2 Якщо щось цитуєте не державною мовою - то щоб вас зрозуміли - потурбуйтесь про переклад 2 Якщо щось цитуєте не державною мовою - то щоб вас зрозуміли - потурбуйтесь про переклад

Так себе отмазка. , чтобы проморозиться с очевидным всем,кроме вас, фактом: нет тестов - появляется, помимо ковидных, ещё и много нековидных (нетестированных) смертей. Можете и дальше включать дурачка, что в Украине только 55 тысяч ковидных смертей.

Ну и если вам Пушилин присылает отчёты о смертях в ордло, то поделитесь с нами. А иначе к чему ваши 41 млн. Так себе отмазка., чтобы проморозиться с очевидным всем,кроме вас, фактом: нет тестов - появляется, помимо ковидных, ещё и много нековидных (нетестированных) смертей. Можете и дальше включать дурачка, что в Украине только 55 тысяч ковидных смертей.Ну и если вам Пушилин присылает отчёты о смертях в ордло, то поделитесь с нами. А иначе к чему ваши 41 млн. Hotab

Повідомлень: 5037 З нами з: 15.02.09 Подякував: 252 раз. Подякували: 1404 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 20:40 budivelnik написав: Я пропонував зробити порівняння не тільки для Англія/Україна...а ще й для десятка інших країн...Тому нормальна людина перед заявкою про те що надлишкова летальність від ковіду тому що там роблять більше тестів...

Перевірила б цю заявку інформацією з інших країн,як таких що більш/менш відповідають Англії( Іспанія,Франція, Німеччина) так і таких які на різних полюсах( Румунія/Молдова чи Швеція/Норвегія)



То як - зробите порівняння чи й далі будете на мене чекати? Я пропонував зробити порівняння не тільки для Англія/Україна...а ще й для десятка інших країн...Тому нормальна людина перед заявкою про те що надлишкова летальність від ковіду тому що там роблять більше тестів...Перевірила б цю заявку інформацією з інших країн,як таких що більш/менш відповідають Англії( Іспанія,Франція, Німеччина) так і таких які на різних полюсах( Румунія/Молдова чи Швеція/Норвегія)То як - зробите порівняння чи й далі будете на мене чекати?

Якщо навіть прийняти ваше припущення про "може", то ви згодні, що може бути й навпаки?

Тобто так, як стверджують ті, хто проводить вакцінацію -- практично усі розвинуті країни.

Тобто, що без вакцінації наслідки високоймовірно можуть доволі незадовільні.

А ризики вакцінації не такі й жахливі, як ви припускаєте.



Догадайтесь, чому ніхто з них не бажає провести експеримент по відмові від масової вакцінації та інших заходів?



Якщо не розумієте, то підкажу))



Зи. З вашої позиції витікає, що розвинуті країни настільки або недолугі, або ще що...

Бо не в змозі самі допетрити до ваших голих "табличок" та висновків з них.



Ви ж замість шукати в чому ви самі помиляєтесь, намагаєтеся просувати свої ідеї обрізаних картинок.

Да ще й після повного фіаско з "йдемо до 50". Якщо навіть прийняти ваше припущення про "може", то ви згодні, що може бути й навпаки?Тобто так, як стверджують ті, хто проводить вакцінацію -- практично усі розвинуті країни.Тобто, що без вакцінації наслідки високоймовірно можуть доволі незадовільні.А ризики вакцінації не такі й жахливі, як ви припускаєте.Догадайтесь, чому ніхто з них не бажає провести експеримент по відмові від масової вакцінації та інших заходів?Якщо не розумієте, то підкажу))Зи. З вашої позиції витікає, що розвинуті країни настільки або недолугі, або ще що...Бо не в змозі самі допетрити до ваших голих "табличок" та висновків з них.Ви ж замість шукати в чому ви самі помиляєтесь, намагаєтеся просувати свої ідеї обрізаних картинок.Да ще й після повного фіаско з "йдемо до 50". detroytred

Повідомлень: 24647 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2029 раз. Подякували: 3224 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 20:44 budivelnik написав: Перевірила б цю заявку інформацією з інших країн,як таких що більш/менш відповідають Англії( Іспанія,Франція, Німеччина) так і таких які на різних полюсах( Румунія/Молдова чи Швеція/Норвегія) Перевірила б цю заявку інформацією з інших країн,як таких що більш/менш відповідають Англії( Іспанія,Франція, Німеччина) так і таких які на різних полюсах( Румунія/Молдова чи Швеція/Норвегія)



тут ще має значення коли та як вводили обмеження







https://regnum.ru/news/polit/3395328.html

Ранняя реакция правительства Великобритании на COVID-19 и задержка с введением карантина в начале 2020 года стали «одной из самых серьезных неудач в области общественного здравоохранения» в истории страны, которые стоили тысяч жизней, говорится в опубликованном 12 октября ежегодном парламентском отчете.



Навіть зараз смертність в Британії вища ніж наприклад в Німеччині через більше та раніше послаблення ковідних обмеженнь. Все роблять як Ви пропонували, вакцинували в першу чергу вразливі верстви населення, а іншим дають перехворіти, а Ви їх за це ще й критикуєте тут ще має значення коли та як вводили обмеженняНавіть зараз смертність в Британії вища ніж наприклад в Німеччині через більше та раніше послаблення ковідних обмеженнь. Все роблять як Ви пропонували, вакцинували в першу чергу вразливі верстви населення, а іншим дають перехворіти, а Ви їх за це ще й критикуєте IgA Повідомлень: 867 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 142 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 20:49 Reader написав: Успіх написав: Reader написав: [quote=Любі друзі))

Хочу написати наступне:

1. Не можу збагнути/не вкладається мені в голові - "як так?" влітку було мінімум вакцинованих(а зараз - в рази їх більше) і влітку всюди у маршрутках була більшість БЕЗ масок(я маршрутками щодня їзджу/знаю що кажу) - а вже з початку осені почали знову всі в масках їздити в маршрутках(рідко хто без маски) - то як так вийшло, що при таких умовах - влітку було до 1К хворих на ковід, а зараз 12К+???! Ну от як так? [quote=Любі друзі))Хочу написати наступне:1. Не можу збагнути/не вкладається мені в голові - "як так?" влітку було мінімум вакцинованих(а зараз - в рази їх більше) і влітку всюди у маршрутках була більшість БЕЗ масок(я маршрутками щодня їзджу/знаю що кажу) - а вже з початку осені почали знову всі в масках їздити в маршрутках(рідко хто без маски) - то як так вийшло, що при таких умовах - влітку було до 1К хворих на ковід, а зараз 12К+???! Ну от як так?



Вы проводили анализ сколько было открытых форточек и люков летом, и сколько их открыто сейчас? Проведя первый анализ, проанализруйте еще на всякий случай: маски на лицах у людей именно надеты или просто присутствуют? Вы проводили анализ сколько было открытых форточек и люков летом, и сколько их открыто сейчас? Проведя первый анализ, проанализруйте еще на всякий случай: маски на лицах у людей именно надеты или просто присутствуют?

Он як)) - влітку нас рятували відкриті вікна і люки)) - так і запишемо

Ну ще б розумів в 2-3 рази зросла захворюваність, а то аж в 12-16 раз!!!

Це, або влітку применшували, або тепер прибільшують(для певних/зацікавлених "масонів") Он як)) - влітку нас рятували відкриті вікна і люки)) - так і запишемоНу ще б розумів в 2-3 рази зросла захворюваність, а то аж в 12-16 раз!!!Це, або влітку применшували, або тепер прибільшують(для певних/зацікавлених "масонів")

Вам был задан вектор мысли, как минимум от чего плясать можно начать, чтобы дальше самому подумать. Но думать Вам не хочется, ветку перечитывать тоже влом. Вам значит не разобраться, а просто поговорить... Но тогда да, везде заговор, все нацелено на то, чтобы Вас на прививку загнать и потом через нее сократить численность земли во главе с вами в нужный момент. Благо Вы не особо буйный похоже, сказали на работу не пустят, так и вакцинироваться собрался. Но если "риск" от вакцины такой большой, может права свои поотстаивать, за жизнь свою собственную в будущем побороться, а не на укол идти? Или все-таки в глубине души не прививки боимся и бунтарство тут на словах чтобы от тренда не отставать?[/quote]

--_-------



Все набагато простіше

Мені пох - вакцинуватись, чи ні.

Але мене бісить сам факт примушення до цього!

Мене, взагалі, бісить, коли змушують до чогось/чого-небудь - не даючи адекватного вибору!

Тому тут більше вже принципово не хочеться вакцинуватись - але ж вони сЦуки НЕ ДАЛИ МЕНІ АДЕКВАТНОГО ВИБОРУ!

- або вакцинуйся, або сиди дома без хліба! - державі на тебе/твою сім'ю - пох!



А одному бунтувати(знаючи нашу народну НЕ єдність) - це товкти воду в ступі/марна справа!

Якось так Вам был задан вектор мысли, как минимум от чего плясать можно начать, чтобы дальше самому подумать. Но думать Вам не хочется, ветку перечитывать тоже влом. Вам значит не разобраться, а просто поговорить... Но тогда да, везде заговор, все нацелено на то, чтобы Вас на прививку загнать и потом через нее сократить численность земли во главе с вами в нужный момент. Благо Вы не особо буйный похоже, сказали на работу не пустят, так и вакцинироваться собрался. Но если "риск" от вакцины такой большой, может права свои поотстаивать, за жизнь свою собственную в будущем побороться, а не на укол идти? Или все-таки в глубине души не прививки боимся и бунтарство тут на словах чтобы от тренда не отставать?[/quote]--_-------Все набагато простішеМені пох - вакцинуватись, чи ні.Але мене бісить сам факт примушення до цього!Мене, взагалі, бісить, коли змушують до чогось/чого-небудь - не даючи адекватного вибору!Тому тут більше вже принципово не хочеться вакцинуватись- але ж вони сЦуки НЕ ДАЛИ МЕНІ АДЕКВАТНОГО ВИБОРУ!- або вакцинуйся, або сиди дома без хліба! - державі на тебе/твою сім'ю - пох!А одному бунтувати(знаючи нашу народну НЕ єдність) - це товкти воду в ступі/марна справа!Якось так Успіх

Повідомлень: 1698 З нами з: 18.03.21 Подякував: 49 раз. Подякували: 78 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 20:52 Re: Эпидемия коронавируса в мире Успіх написав: Але мене бісить сам факт примушення до цього! Але мене бісить сам факт примушення до цього!

Там недалеко от вас, на ровенщине, дети без прививки полимиелита умирать начали. Тоже не надо заставлять вакцинироваться? Там недалеко от вас, на ровенщине, дети без прививки полимиелита умирать начали. Тоже не надо заставлять вакцинироваться? Hotab

Повідомлень: 5037 З нами з: 15.02.09 Подякував: 252 раз. Подякували: 1404 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3939394039413942 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7788 10287713

ЛОБ П'ят 15 жов, 2021 09:53