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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3939394039413942

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 86
Мені вже зробили щеплення
62%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
15
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 20:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:2 Якщо щось цитуєте не державною мовою - то щоб вас зрозуміли - потурбуйтесь про переклад

Так себе отмазка. :lol: , чтобы проморозиться с очевидным всем,кроме вас, фактом: нет тестов - появляется, помимо ковидных, ещё и много нековидных (нетестированных) смертей. Можете и дальше включать дурачка, что в Украине только 55 тысяч ковидных смертей. :mrgreen:
Ну и если вам Пушилин присылает отчёты о смертях в ордло, то поделитесь с нами. А иначе к чему ваши 41 млн. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 20:40

  budivelnik написав:Я пропонував зробити порівняння не тільки для Англія/Україна...а ще й для десятка інших країн...Тому нормальна людина перед заявкою про те що надлишкова летальність від ковіду тому що там роблять більше тестів...
Перевірила б цю заявку інформацією з інших країн,як таких що більш/менш відповідають Англії( Іспанія,Франція, Німеччина) так і таких які на різних полюсах( Румунія/Молдова чи Швеція/Норвегія)

То як - зробите порівняння чи й далі будете на мене чекати?

Якщо навіть прийняти ваше припущення про "може", то ви згодні, що може бути й навпаки?
Тобто так, як стверджують ті, хто проводить вакцінацію -- практично усі розвинуті країни.
Тобто, що без вакцінації наслідки високоймовірно можуть доволі незадовільні.
А ризики вакцінації не такі й жахливі, як ви припускаєте.

Догадайтесь, чому ніхто з них не бажає провести експеримент по відмові від масової вакцінації та інших заходів?

Якщо не розумієте, то підкажу))

Зи. З вашої позиції витікає, що розвинуті країни настільки або недолугі, або ще що...
Бо не в змозі самі допетрити до ваших голих "табличок" та висновків з них.

Ви ж замість шукати в чому ви самі помиляєтесь, намагаєтеся просувати свої ідеї обрізаних картинок.
Да ще й після повного фіаско з "йдемо до 50".
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 20:44

  budivelnik написав:Перевірила б цю заявку інформацією з інших країн,як таких що більш/менш відповідають Англії( Іспанія,Франція, Німеччина) так і таких які на різних полюсах( Румунія/Молдова чи Швеція/Норвегія)


тут ще має значення коли та як вводили обмеження

Ранняя реакция правительства Великобритании на COVID-19 и задержка с введением карантина в начале 2020 года стали «одной из самых серьезных неудач в области общественного здравоохранения» в истории страны, которые стоили тысяч жизней, говорится в опубликованном 12 октября ежегодном парламентском отчете.

https://regnum.ru/news/polit/3395328.html


Навіть зараз смертність в Британії вища ніж наприклад в Німеччині через більше та раніше послаблення ковідних обмеженнь. Все роблять як Ви пропонували, вакцинували в першу чергу вразливі верстви населення, а іншим дають перехворіти, а Ви їх за це ще й критикуєте :D
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 20:49

  Reader написав:
  Успіх написав:
  Reader написав:[quote=Любі друзі))
Хочу написати наступне:
1. Не можу збагнути/не вкладається мені в голові - "як так?" влітку було мінімум вакцинованих(а зараз - в рази їх більше) і влітку всюди у маршрутках була більшість БЕЗ масок(я маршрутками щодня їзджу/знаю що кажу) - а вже з початку осені почали знову всі в масках їздити в маршрутках(рідко хто без маски) - то як так вийшло, що при таких умовах - влітку було до 1К хворих на ковід, а зараз 12К+???! Ну от як так?


Вы проводили анализ сколько было открытых форточек и люков летом, и сколько их открыто сейчас? Проведя первый анализ, проанализруйте еще на всякий случай: маски на лицах у людей именно надеты или просто присутствуют?

Он як)) - влітку нас рятували відкриті вікна і люки)) - так і запишемо :mrgreen:
Ну ще б розумів в 2-3 рази зросла захворюваність, а то аж в 12-16 раз!!!
Це, або влітку применшували, або тепер прибільшують(для певних/зацікавлених "масонів") ;)

Вам был задан вектор мысли, как минимум от чего плясать можно начать, чтобы дальше самому подумать. Но думать Вам не хочется, ветку перечитывать тоже влом. Вам значит не разобраться, а просто поговорить... Но тогда да, везде заговор, все нацелено на то, чтобы Вас на прививку загнать и потом через нее сократить численность земли во главе с вами в нужный момент. Благо Вы не особо буйный похоже, сказали на работу не пустят, так и вакцинироваться собрался. Но если "риск" от вакцины такой большой, может права свои поотстаивать, за жизнь свою собственную в будущем побороться, а не на укол идти? Или все-таки в глубине души не прививки боимся и бунтарство тут на словах чтобы от тренда не отставать?[/quote]
--_-------

Все набагато простіше ;)
Мені пох - вакцинуватись, чи ні.
Але мене бісить сам факт примушення до цього!
Мене, взагалі, бісить, коли змушують до чогось/чого-небудь - не даючи адекватного вибору!
Тому тут більше вже принципово не хочеться вакцинуватись :D - але ж вони сЦуки НЕ ДАЛИ МЕНІ АДЕКВАТНОГО ВИБОРУ!
- або вакцинуйся, або сиди дома без хліба! - державі на тебе/твою сім'ю - пох!

А одному бунтувати(знаючи нашу народну НЕ єдність) - це товкти воду в ступі/марна справа!
Якось так :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 20:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Успіх написав:Але мене бісить сам факт примушення до цього!

Там недалеко от вас, на ровенщине, дети без прививки полимиелита умирать начали. Тоже не надо заставлять вакцинироваться?
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