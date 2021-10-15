budivelnik написав:2 Якщо щось цитуєте не державною мовою - то щоб вас зрозуміли - потурбуйтесь про переклад
Так себе отмазка. , чтобы проморозиться с очевидным всем,кроме вас, фактом: нет тестов - появляется, помимо ковидных, ещё и много нековидных (нетестированных) смертей. Можете и дальше включать дурачка, что в Украине только 55 тысяч ковидных смертей. Ну и если вам Пушилин присылает отчёты о смертях в ордло, то поделитесь с нами. А иначе к чему ваши 41 млн.
budivelnik написав:Я пропонував зробити порівняння не тільки для Англія/Україна...а ще й для десятка інших країн...Тому нормальна людина перед заявкою про те що надлишкова летальність від ковіду тому що там роблять більше тестів... Перевірила б цю заявку інформацією з інших країн,як таких що більш/менш відповідають Англії( Іспанія,Франція, Німеччина) так і таких які на різних полюсах( Румунія/Молдова чи Швеція/Норвегія)
То як - зробите порівняння чи й далі будете на мене чекати?
Якщо навіть прийняти ваше припущення про "може", то ви згодні, що може бути й навпаки? Тобто так, як стверджують ті, хто проводить вакцінацію -- практично усі розвинуті країни. Тобто, що без вакцінації наслідки високоймовірно можуть доволі незадовільні. А ризики вакцінації не такі й жахливі, як ви припускаєте.
Догадайтесь, чому ніхто з них не бажає провести експеримент по відмові від масової вакцінації та інших заходів?
Якщо не розумієте, то підкажу))
Зи. З вашої позиції витікає, що розвинуті країни настільки або недолугі, або ще що... Бо не в змозі самі допетрити до ваших голих "табличок" та висновків з них.
Ви ж замість шукати в чому ви самі помиляєтесь, намагаєтеся просувати свої ідеї обрізаних картинок. Да ще й після повного фіаско з "йдемо до 50".
budivelnik написав:Перевірила б цю заявку інформацією з інших країн,як таких що більш/менш відповідають Англії( Іспанія,Франція, Німеччина) так і таких які на різних полюсах( Румунія/Молдова чи Швеція/Норвегія)
тут ще має значення коли та як вводили обмеження
Ранняя реакция правительства Великобритании на COVID-19 и задержка с введением карантина в начале 2020 года стали «одной из самых серьезных неудач в области общественного здравоохранения» в истории страны, которые стоили тысяч жизней, говорится в опубликованном 12 октября ежегодном парламентском отчете.
Навіть зараз смертність в Британії вища ніж наприклад в Німеччині через більше та раніше послаблення ковідних обмеженнь. Все роблять як Ви пропонували, вакцинували в першу чергу вразливі верстви населення, а іншим дають перехворіти, а Ви їх за це ще й критикуєте
Reader написав:[quote=Любі друзі)) Хочу написати наступне: 1. Не можу збагнути/не вкладається мені в голові - "як так?" влітку було мінімум вакцинованих(а зараз - в рази їх більше) і влітку всюди у маршрутках була більшість БЕЗ масок(я маршрутками щодня їзджу/знаю що кажу) - а вже з початку осені почали знову всі в масках їздити в маршрутках(рідко хто без маски) - то як так вийшло, що при таких умовах - влітку було до 1К хворих на ковід, а зараз 12К+???! Ну от як так?
Вы проводили анализ сколько было открытых форточек и люков летом, и сколько их открыто сейчас? Проведя первый анализ, проанализруйте еще на всякий случай: маски на лицах у людей именно надеты или просто присутствуют?
Он як)) - влітку нас рятували відкриті вікна і люки)) - так і запишемо Ну ще б розумів в 2-3 рази зросла захворюваність, а то аж в 12-16 раз!!! Це, або влітку применшували, або тепер прибільшують(для певних/зацікавлених "масонів")
Вам был задан вектор мысли, как минимум от чего плясать можно начать, чтобы дальше самому подумать. Но думать Вам не хочется, ветку перечитывать тоже влом. Вам значит не разобраться, а просто поговорить... Но тогда да, везде заговор, все нацелено на то, чтобы Вас на прививку загнать и потом через нее сократить численность земли во главе с вами в нужный момент. Благо Вы не особо буйный похоже, сказали на работу не пустят, так и вакцинироваться собрался. Но если "риск" от вакцины такой большой, может права свои поотстаивать, за жизнь свою собственную в будущем побороться, а не на укол идти? Или все-таки в глубине души не прививки боимся и бунтарство тут на словах чтобы от тренда не отставать?[/quote] --_-------
Все набагато простіше Мені пох - вакцинуватись, чи ні. Але мене бісить сам факт примушення до цього! Мене, взагалі, бісить, коли змушують до чогось/чого-небудь - не даючи адекватного вибору! Тому тут більше вже принципово не хочеться вакцинуватись - але ж вони сЦуки НЕ ДАЛИ МЕНІ АДЕКВАТНОГО ВИБОРУ! - або вакцинуйся, або сиди дома без хліба! - державі на тебе/твою сім'ю - пох!
А одному бунтувати(знаючи нашу народну НЕ єдність) - це товкти воду в ступі/марна справа! Якось так