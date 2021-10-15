Не закликаю не вакцинуватись від поліомієліту, але точніше потрібно висловлюватись, а не нагнітати. До речі, мимо уваги шановного панства введення "червоної" зони вже в 5 областях. І зростання субсидій у півтора рази там же. А де тоді стимуляція вакцинації?
detroytred написав:......... Догадайтесь, чому ніхто з них не бажає провести експеримент по відмові від масової вакцінації та інших заходів? .......
Ну почему, Великобритания сначала пыталась обойтись без заходів. Швеция тоже долго пыталась. Получили высокую смертность. Теперь Великобритания 66,37% полностью вакцинированных + 5,90% с одной дозой, Швеция 66,73% + 4,20%, соответственно. Понятно, что они идиоты. Подождали бы немножко до более сильного "естественного иммунитета", получили бы ещё какой-то рост смертности, зато сэкономили бы пенсионный фонд. Ну а потом бы уже делали вакцинацию.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 15 жов, 2021 21:43, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Будивельнык и Вкладчик , заявляя по сути открыто фейки, что вакцинация заражает,вы ходите по очень тонкому льду. Я так понял администрации форума надоело то, что творится в стране: из-за темных и глупых,которые не желают вакцинироваться,по стране всюду ограничения, локдауны и т.д. , и детские игры с напрочь отбитыми дисидентами закончились. Вас абсолютно обоснованно,как вредителей,выпиливают с форума.
Я сторонник не выпиливания людей с форума, а разъяснительной работы. Но если десятки, сотни, тысячи попыток не увенчиваются успехом, то это единственное, что остается администрации форума.
А вообще открытая антивакцинаторская деятельность с учетом масштаба проблемы - это информационный терроризм, направленный против безопасности государства, и глушить его необходимо из всех доступных орудий
Ой+ написав:А були смерті? Є факт хвороби однієї дитини, в її сім'ї інші діти заражені, але без ознак хвороби.
Необратимый паралич ног годовалого мальчика - это не факт смерти, это факт его незавидной судьбы, факт трагедии для близких и факт экономического ущерба для государства. Не уверен, что определение "нагнетать" здесь уместно
ЛАД написав:Вас полгода не примушували. Чего ж не вакцинировались?
Думав/був в роздумах... - а коли влітку все пішло на спад, то подумав що вже все - "кінець коронабєсія", що і без прививок(а на той час мала кількість вакцинованих була) - подолали корону!
ЛАД написав:Кроме того, Reader предложил Вам хороший вариант - "сиди дома без хліба!" и никто ничего не заставит
А хіба це варіант? - це ж геноцидний варіант!!! Вибір БЕЗ ВИБОРУ!!!
Ну почему. Переедьте в деревню. Огородик, курочки, свинка. Глядишь не помрёте. Пахать, правда придётся не так, как в офисе. Ну а если хочется жить в городе, ходить в толпе, работать в более-менее тесном контакте с людьми, то будьте добры выполнять требования. И не надо своей личной смерти присваивать громкое звание геноцида. Тем более, что никто не собирается наказывать Вас за ваши гены.
А по роздумам. Меньше надо слушать ромасиков, флер и будивельников. Но, по-видимому, Вы и сам такой же. Иначе не писали бы про "коронабєсіє".
Я даже сказал бы не "безуспешная разъяснительная работа", а выстраивание антиваксами глухой бронелобой защиты. Строитель чудесно знает, что населения и близко нет 41 млн. Хоть неофициально (заробитчане), хоть официально (ордло в этой цифре) . Прекрасно он знает и помнит и о 100 тыс избыточных, подавляющее количество которых это ковидники (и это он тоже знает и молча согласен). Прекрасно он знает и о том, что есть спад смертности в привитых странах.
Но сюда он несёт не правдивые цифры, а те, которые могли бы подтверждать его "прыпущення". Я не понимаю мотива!! Зачем мазать себя, свою репутацию в откровенную ложь и манипуляцию цифрами, ради чего?? Просто типа я вам всем закрыл рот?? Но мы же все видим истинное лицо лжеца. Что для него важнее?? Выйти ситуативным победителем срача или сохранить лицо?