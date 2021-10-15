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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3940394139423943

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 86
Мені вже зробили щеплення
62%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
15
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 21:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Там недалеко от вас, на ровенщине, дети без прививки полимиелита умирать начали.


А були смерті?
Є факт хвороби однієї дитини, в її сім'ї інші діти заражені, але без ознак хвороби.
Гугл викидає смерті від вакцинації:
В Україні тимчасово заборонили вакцини для профілактики поліомієліту та правця через випадки смерті https://hromadske.ua/posts/v-ukraini-za ... dky-smerti

Чи після:
У Рівненській області з’ясовують причину раптової смерті шестимісячної дитини у Рівненській області. https://www.radiosvoboda.org/a/news-riv ... 51657.html

Не закликаю не вакцинуватись від поліомієліту, але точніше потрібно висловлюватись, а не нагнітати.
До речі, мимо уваги шановного панства введення "червоної" зони вже в 5 областях.
І зростання субсидій у півтора рази там же. А де тоді стимуляція вакцинації?
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 21:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Вас полгода не примушували. Чего ж не вакцинировались?
Думав/був в роздумах... - а коли влітку все пішло на спад, то подумав що вже все - "кінець коронабєсія", що і без прививок(а на той час мала кількість вакцинованих була) - подолали корону!
  ЛАД написав:Кроме того, Reader предложил Вам хороший вариант - "сиди дома без хліба!" и никто ничего не заставит
А хіба це варіант? - це ж геноцидний варіант!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 21:39

  detroytred написав:.........
Догадайтесь, чому ніхто з них не бажає провести експеримент по відмові від масової вакцінації та інших заходів?
.......

Ну почему, Великобритания сначала пыталась обойтись без заходів. Швеция тоже долго пыталась. Получили высокую смертность.
Теперь Великобритания 66,37% полностью вакцинированных + 5,90% с одной дозой, Швеция 66,73% + 4,20%, соответственно.
Понятно, что они идиоты. Подождали бы немножко до более сильного "естественного иммунитета", получили бы ещё какой-то рост смертности, зато сэкономили бы пенсионный фонд.
Ну а потом бы уже делали вакцинацию.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 15 жов, 2021 21:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 21:41

  Hotab написав:Будивельнык и Вкладчик , заявляя по сути открыто фейки, что вакцинация заражает,вы ходите по очень тонкому льду.
Я так понял администрации форума надоело то, что творится в стране: из-за темных и глупых,которые не желают вакцинироваться,по стране всюду ограничения, локдауны и т.д. , и детские игры с напрочь отбитыми дисидентами закончились. Вас абсолютно обоснованно,как вредителей,выпиливают с форума.


Я сторонник не выпиливания людей с форума, а разъяснительной работы. Но если десятки, сотни, тысячи попыток не увенчиваются успехом, то это единственное, что остается администрации форума.

А вообще открытая антивакцинаторская деятельность с учетом масштаба проблемы - это информационный терроризм, направленный против безопасности государства, и глушить его необходимо из всех доступных орудий
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 21:55

  Ой+ написав:А були смерті?
Є факт хвороби однієї дитини, в її сім'ї інші діти заражені, але без ознак хвороби.


Необратимый паралич ног годовалого мальчика - это не факт смерти, это факт его незавидной судьбы, факт трагедии для близких и факт экономического ущерба для государства. Не уверен, что определение "нагнетать" здесь уместно
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 21:59

  Успіх написав:
  ЛАД написав:Вас полгода не примушували. Чего ж не вакцинировались?
Думав/був в роздумах... - а коли влітку все пішло на спад, то подумав що вже все - "кінець коронабєсія", що і без прививок(а на той час мала кількість вакцинованих була) - подолали корону!
  ЛАД написав:Кроме того, Reader предложил Вам хороший вариант - "сиди дома без хліба!" и никто ничего не заставит
А хіба це варіант? - це ж геноцидний варіант!!!
Вибір БЕЗ ВИБОРУ!!!

Ну почему. Переедьте в деревню. Огородик, курочки, свинка. Глядишь не помрёте. Пахать, правда придётся не так, как в офисе.
Ну а если хочется жить в городе, ходить в толпе, работать в более-менее тесном контакте с людьми, то будьте добры выполнять требования.
И не надо своей личной смерти присваивать громкое звание геноцида. Тем более, что никто не собирается наказывать Вас за ваши гены.

А по роздумам. Меньше надо слушать ромасиков, флер и будивельников. Но, по-видимому, Вы и сам такой же. Иначе не писали бы про "коронабєсіє".
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 22:08

  zРадио написав:а разъяснительной работы.


Я даже сказал бы не "безуспешная разъяснительная работа", а выстраивание антиваксами глухой бронелобой защиты.
Строитель чудесно знает, что населения и близко нет 41 млн. Хоть неофициально (заробитчане), хоть официально (ордло в этой цифре) . Прекрасно он знает и помнит и о 100 тыс избыточных, подавляющее количество которых это ковидники (и это он тоже знает и молча согласен).
Прекрасно он знает и о том, что есть спад смертности в привитых странах.


Но сюда он несёт не правдивые цифры, а те, которые могли бы подтверждать его "прыпущення".
Я не понимаю мотива!! Зачем мазать себя, свою репутацию в откровенную ложь и манипуляцию цифрами, ради чего?? Просто типа я вам всем закрыл рот?? Но мы же все видим истинное лицо лжеца. Что для него важнее?? Выйти ситуативным победителем срача или сохранить лицо?
Hotab
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