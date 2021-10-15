Додано: П'ят 15 жов, 2021 22:08

zРадио написав: а разъяснительной работы. а разъяснительной работы.

Я даже сказал бы не "безуспешная разъяснительная работа", а выстраивание антиваксами глухой бронелобой защиты.Строитель чудесно знает, что населения и близко нет 41 млн. Хоть неофициально (заробитчане), хоть официально (ордло в этой цифре) . Прекрасно он знает и помнит и о 100 тыс избыточных, подавляющее количество которых это ковидники (и это он тоже знает и молча согласен).Прекрасно он знает и о том, что есть спад смертности в привитых странах.Но сюда он несёт не правдивые цифры, а те, которые могли бы подтверждать его "прыпущення".Я не понимаю мотива!! Зачем мазать себя, свою репутацию в откровенную ложь и манипуляцию цифрами, ради чего?? Просто типа я вам всем закрыл рот?? Но мы же все видим истинное лицо лжеца. Что для него важнее?? Выйти ситуативным победителем срача или сохранить лицо?