RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3941394239433944

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 86
Мені вже зробили щеплення
62%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
15
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 00:01

Согласно последней сводке Минздрава на этой неделе, сегодня в Израиле было выявлено 1008 новых случаев заражения "ковидом", а число зарегистрированных носителей коронавируса уменьшилось на 926 и составило 20.125.

Из "новых ковидников" 718 не были привиты ни разу, 152 человека вакцинировались или переболели "ковидом" более полугода назад, 100 являлись полностью привитыми, т. е. либо прошли полный цикл вакцинации в последние 6 месяцев, либо сделали третью (бустерную) прививку.

https://www.9tv.co.il/item/35238
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19992
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4876 раз.
Подякували: 4515 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 00:03

Комитет по вакцинам при Управлении по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов одобрил к применению в качестве бустерной вакцины для людей старше 18 лет антиковидный препарат компании "Джонсон энд Джонсон".

Решение рекомендовать это однокомпонентное вакцинное средство для усиления иммунной защиты было принято единогласно.

Рекомендация комитета теперь должна быть утверждена на заседании общего совета американского регулятора. В случае положительного решения вакцину "Джонсон энд Джонсон" смогут применять в качестве бустера спустя два месяца после первой прививки.

Меньше повезло компании "Модерна". Решение по применению ее препарата для вакцинации подростков было отложено до получения более полной информации о риске возникновения миокардита (воспаления сердечной мышцы).

https://www.9tv.co.il/item/35244
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19992
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4876 раз.
Подякували: 4515 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 00:37

Странно другое: при схожей доле имеющих иммунитет в целом, рост заражений в странах Восточной и Юго-Восточной Европы в последние недели происходит намного быстрее, чем в Западной Европе. Это было бы возможно, если бы иммунитет, полученный в результате заражения, хуже бы предохранял от повторного инфицирования, чем прививки — от первого. В принципе, в таком объяснении ничего невозможного нет: сейчас никто в мире точно не знает, как долго и насколько эффективно работает «естественный» иммунитет (об этом сейчас как раз идут научные споры).

https://meduza.io/feature/2021/10/12/vlasti-govoryat-chto-situatsiya-s-kovidom-v-rossii-seychas-dazhe-huzhe-chem-god-nazad-chetvertaya-volna-budet-esche-opasnee-vtoroy-i-kogda-eto-vse-eto-nakonets-zakonchitsya
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19992
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4876 раз.
Подякували: 4515 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 3941394239433944
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 777, 778, 779
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7788 10300223
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 жов, 2021 09:53
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99347)
16.10.2021 01:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.