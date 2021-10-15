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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3941394239433944 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 86 Мені вже зробили щеплення 62% 53 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 3% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 15 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 86 Додано: Суб 16 жов, 2021 00:01 Согласно последней сводке Минздрава на этой неделе, сегодня в Израиле было выявлено 1008 новых случаев заражения "ковидом", а число зарегистрированных носителей коронавируса уменьшилось на 926 и составило 20.125.



Из "новых ковидников" 718 не были привиты ни разу, 152 человека вакцинировались или переболели "ковидом" более полугода назад, 100 являлись полностью привитыми, т. е. либо прошли полный цикл вакцинации в последние 6 месяцев, либо сделали третью (бустерную) прививку.

https://www.9tv.co.il/item/35238 ЛАД 2 Повідомлень: 19992 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4876 раз. Подякували: 4515 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 жов, 2021 00:03 Комитет по вакцинам при Управлении по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов одобрил к применению в качестве бустерной вакцины для людей старше 18 лет антиковидный препарат компании "Джонсон энд Джонсон".



Решение рекомендовать это однокомпонентное вакцинное средство для усиления иммунной защиты было принято единогласно.



Рекомендация комитета теперь должна быть утверждена на заседании общего совета американского регулятора. В случае положительного решения вакцину "Джонсон энд Джонсон" смогут применять в качестве бустера спустя два месяца после первой прививки.



Меньше повезло компании "Модерна". Решение по применению ее препарата для вакцинации подростков было отложено до получения более полной информации о риске возникновения миокардита (воспаления сердечной мышцы).

https://www.9tv.co.il/item/35244 ЛАД 2 Повідомлень: 19992 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4876 раз. Подякували: 4515 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 жов, 2021 00:37 Странно другое: при схожей доле имеющих иммунитет в целом, рост заражений в странах Восточной и Юго-Восточной Европы в последние недели происходит намного быстрее, чем в Западной Европе. Это было бы возможно, если бы иммунитет, полученный в результате заражения, хуже бы предохранял от повторного инфицирования, чем прививки — от первого. В принципе, в таком объяснении ничего невозможного нет: сейчас никто в мире точно не знает, как долго и насколько эффективно работает «естественный» иммунитет (об этом сейчас как раз идут научные споры).

https://meduza.io/feature/2021/10/12/vlasti-govoryat-chto-situatsiya-s-kovidom-v-rossii-seychas-dazhe-huzhe-chem-god-nazad-chetvertaya-volna-budet-esche-opasnee-vtoroy-i-kogda-eto-vse-eto-nakonets-zakonchitsya ЛАД 2 Повідомлень: 19992 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4876 раз. Подякували: 4515 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3941394239433944 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7788 10300223

ЛОБ П'ят 15 жов, 2021 09:53