Согласно последней сводке Минздрава на этой неделе, сегодня в Израиле было выявлено 1008 новых случаев заражения "ковидом", а число зарегистрированных носителей коронавируса уменьшилось на 926 и составило 20.125.
Из "новых ковидников" 718 не были привиты ни разу, 152 человека вакцинировались или переболели "ковидом" более полугода назад, 100 являлись полностью привитыми, т. е. либо прошли полный цикл вакцинации в последние 6 месяцев, либо сделали третью (бустерную) прививку.
Комитет по вакцинам при Управлении по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов одобрил к применению в качестве бустерной вакцины для людей старше 18 лет антиковидный препарат компании "Джонсон энд Джонсон".
Решение рекомендовать это однокомпонентное вакцинное средство для усиления иммунной защиты было принято единогласно.
Рекомендация комитета теперь должна быть утверждена на заседании общего совета американского регулятора. В случае положительного решения вакцину "Джонсон энд Джонсон" смогут применять в качестве бустера спустя два месяца после первой прививки.
Меньше повезло компании "Модерна". Решение по применению ее препарата для вакцинации подростков было отложено до получения более полной информации о риске возникновения миокардита (воспаления сердечной мышцы).
Странно другое: при схожей доле имеющих иммунитет в целом, рост заражений в странах Восточной и Юго-Восточной Европы в последние недели происходит намного быстрее, чем в Западной Европе. Это было бы возможно, если бы иммунитет, полученный в результате заражения, хуже бы предохранял от повторного инфицирования, чем прививки — от первого. В принципе, в таком объяснении ничего невозможного нет: сейчас никто в мире точно не знает, как долго и насколько эффективно работает «естественный» иммунитет (об этом сейчас как раз идут научные споры).
Успіх, Якщо не розумієте - тоді робіть вказівки і примуси від тих, хто розуміє, і крапка.
Успіх написав:Любі друзі)) Хочу написати наступне: 1. Не можу збагнути/не вкладається мені в голові - "як так?" влітку було мінімум вакцинованих(а зараз - в рази їх більше) і влітку всюди у маршрутках була більшість БЕЗ масок(я маршрутками щодня їзджу/знаю що кажу) - а вже з початку осені почали знову всі в масках їздити в маршрутках(рідко хто без маски) - то як так вийшло, що при таких умовах - влітку було до 1К хворих на ковід, а зараз 12К+???! Ну от як так? 2. Я був ні "за", ні "проти" вакцинації(навіть, може швидше "за") - але тепер, коли впроваджують "примусово"/вибір без вибору - то мене це дуже обурюює і вакцинуватись все менше хочеться! Але, мабуть, таки наступного тижня піду вакцинуватись, так як сЦуки/місцева влада видали постанову про НЕдопуск на роботу невакцинованих! Вибір БЕЗ вибору - або вакцинуйся і працюй далі, або сиди дома і розраховуй лише на свої заощадження, так як на роботу тобі зась!
п.с. Чому я повинен вакцинуватись? Але ж, якщо що, то я в першу чергу ризикую СВОЇМ здоров'ям/життям! - а хто боїться до мене, чи в будь-який інший магазин/заклад заходити - то вакцинуйтесь і ходіть собі далі всюди гонорово/безпечно з високопіднятою головою! В чім проблема то???!